А вдруг Аскарова выберут под первым номером… Рассказываем о 17-летнем вратаре СКА

Загрузка...

ЕМУ АПЛОДИРОВАЛИ РУКОВОДИТЕЛИ СКА

Великий Владислав Третьяк дебютировал в ЦСКА в дерби со «Спартаком» на представительном предсезонном турнире «На призы газеты «Советский спорт». В 16 лет. Талантливый вратарь «Спартака» Андрей Медведев побеждал «Ак Барс» (1:0) в 15! Выиграв впоследствии один юниорский и два молодежных чемпионата мира.

Ярославу Аскарову доверили ворота сразу в официальном матче. С неудобным для СКА соперником, который не раз побеждал армейцев в Санкт-Петербурге. Юноша превзошел все ожидания. Его команда не оставила его без работы. Уже на первых минутах к воротам хозяев прорвался шведский форвард «леопардов» Стремвалль, но проиграл Аскарову ближний бой. Смотревшие из ложи матч руководители СКА Роман Ротенберг и Андрей Точицкий стоя аплодировали дебютанту. Он сделал 23 сэйва, а его команда одержала трудную победу 4:2.

– Вы могли выручить после бросков Шмелева и Стремвалля? – допытывались у Аскарова дотошные журналисты.

– Самое главное – взяли два очка, в нужный момент вратарь оставил нас на плаву, подтащил, здорово сделал свое дело. Рано или поздно любой хоккеист начинает, кто-то раньше, кто-то позже. Посчитали, что Аскарову пора, – поддержал вратаря после матча главный тренер СКА Алексей Кудашов. – Молодежь всегда добавляет энергии, поэтому тем, кто хорошо проявляет себя, необходимо давать шанс.

Можно без преувеличения уточнить: Аскаров не подтащил, а вытащил матч и был признан его первой звездой.

Сам вратарь после матча удивил скромностью и рассудительностью.

– Чувствую радость. Я узнал за 2-3 дня до игры, что выйду в старте. Был приятно удивлен, но старался особо не думать об этом. Потому что это КХЛ. Поэтому просто выходил и играл. Спасибо «Сочи» за игру. Непростой матч. Хороший соперник, хорошо играл. Но мы больше хотели победить, поэтому победили, – сказал Аскаров журналистам.

Голкипер рассказал также, что в команде все его поддерживали, а он сам не думал о том, что может войти в историю, дебютируя в столь раннем возрасте.

ЛЕВША, КАК И ПУЧКОВ

Аскаров – воспитанник системы СКА. Побеждал на Кубке мира U17 и Мемориале Глинки/Гретцки. Он серебряный призер юниорского чемпионата мира-2019, где был признан лучшим вратарем. Во многом благодаря победе в полуфинале над сборной США, безоговорочным фаворитом турнира. Это был бенефис Аскарова. Но в финале с хозяевами он не выручил. Наши уступили шведам 3:4 в овертайме.

Аскаров – вратарь габаритный: рост 191 см, вес 80 кг. Ловушка у него на правой руке, то есть является левшой, что зачастую создает неудобства для соперников. Они ведь привыкли бросать под блин вратарю. Левшой был и знаменитый вратарь и тренер Николай Пучков, который выводил СКА в призеры чемпионата Союза, что считалось сенсацией.

Отметим, что другой юный вратарь Илья Сорокин дебютировал в КХЛ за новокузнецкий «Металлург», будучи моложе Ярослава только на восемь дней. Стоит также напомнить, что совсем недавно Ярослав провел «сухой» матч в первенстве ВХЛ против питерского «Динамо», отразив 40 бросков в игре против команды, которая до этого одержала 14 побед подряд. И это его первый «сухарь» на взрослом уровне.

ПЕРВЫЙ РАУНД ДРАФТА – НЕ ПРЕДЕЛ

Главное для Аскарова не сбавлять обороты. Не ловить «звезду», стараться закрепиться в основном составе СКА. Контракт с питерскими армейцами действует до 30 апреля 2022 года. НХЛ на данном этапе может и подождать, несмотря на манящие перспективы.

Его первоочередная задача – отвоевать пост основного вратаря молодежной сборной. Валерий Брагин поблажек на молодежном чемпионате мира никому делать не станет. Тренер-победитель даже Андрея Василевского сажал на лавку. Как и Владимир Плющев – Андрея Медведева в золотом финале МЧМ-2002.

Успешная игра в Чехии станет для Аскарова трамплином на драфте новичков НХЛ.

Авторитетное североамериканское издание TSN недавно опубликовало новую версию драфта НХЛ 2020 года. Ярослав поднялся в рейтинге проспектов с шестой строчки на четвертую, что для вратаря очень даже неплохо. Некоторые специалисты не исключают даже такое феноменальное развитие событий, при котором российский голкипер будет выбран под первым номером. Почему бы и нет?

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Ярослав АСКАРОВ

Родился 16 июня 2002 года в Омске.

Вратарь. Рост 190 см, вес 80 кг.

Карьера: «СКА-Варяги» МХЛ (2018-2019), «СКА-Нева» ВХЛ (2019), СКА (2019).

Достижения: победитель Кубка мира U17 (2018), вице-чемпион мира U18 (2019), победитель Кубка Глинки/Гретцки (2019).

КСТАТИ

А МЕДВЕДЕВ ЗАКОПАЛ СВОЙ ТАЛАНТ

Вратарь «Спартака» Андрей Медведев дебютировал ярче не придумаешь. Причем в слабой команде. Его карьера шла в горы – золото на ЮЧМ-2001, МЧМ-2002, 2003. Возглавивший национальную сборную Владимир Плющев планировал не просто взять молодого голкипера на ЧМ-2003 в Финляндию, а сделать на него ставку. Однако на сборе в Одинцове Андрей, мягко говоря, рвения не показал. Не пришел на медосмотр.

– Я хотел сделать Медведева основным вратарем, но он решил, что сезон для него закончен, – объяснил Плющев.

Вскоре талантливый вратарь, которого никогда не трясло, сошел с хоккейного небосклона. Он жив и здоров, но от спорта далек.