Гусев рвет и мечет, «Нью-Джерси» победил «Монреаль»

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«Монреаль Канадиенс» и «Нью-Джерси Девилз» провели единственный матч НХЛ в День благодарения в США.

Игра ожидалась с большим интересом. Обе команды находятся в ступоре. «Монреаль» не мог выиграть в последних пяти встречах и был разгромлен в предыдущей игре «Бостоном» с сокрушительным счетом 1:8. «Нью-Джерси» хотя и уступил не так крупно «Миннесоте» (2:3), но также похвастать было нечем: три поражения в четырех матчах. Обеим командам победа нужна была, как воздух.

Игра получилась супер-зрелищной. Никита Гусев зажигал в составе «Дьяволов» — три голевые передачи!

«Монреалю» надо реабилитироваться, «Нью-Джерси» — оправдать амбиции

Канадцам в этом матче необходимо было срочно реабилитироваться за 1:8 на глазах у своих болельщиков. «Монреаль» выпал из зоны плей-офф, в последних 10 играх выиграл только четыре раза — не самый лучший график для команды, претендующей на высокие места.

«Нью-Джерси» перед началом сезона декларировал высокие задачи. Были подписаны несколько перспективных новичков. На деле оказалось, что многообещающие Никита Гусев и Джек Хьюз пока не до конца смогли адаптироваться в НХЛ, им требуется время. Опытные партнеры играют также неуверенно. Сезон получается для «дьяволов» провальным. «Нью-Джерси» с 20-ю очками занимает 15-е место в Восточной конференции и третье с конца во всей лиге.

В предыдущей встрече команд 17 ноября «Монреаль» проиграл в овертайме 3:4. Вообще, «Дьяволы» победили в трех из пяти предыдущих игр с канадцами. В целом, статистика последних матчей у них была почти равная. Шесть побед «Девилз» и четыре — «Канадиенс» в 10 играх.

Гусев проснулся, раздает шикарные передачи, и «Нью-Джерси» побеждает

Команды с начала встречи показали, что намерены действовать без разведки. «Монреаль» организовал натиск на ворота голкипера гостей Маккензи Блэквуда, «Нью-Джерси» огрызался опасными контратаками. Никита Гусев на 8-й минуте вывел на пустые ворота Блэйка Коулмэна, который открыл счет. Спустя несколько секунд хозяева сравняли счет после ошибки Блэквуда, отличился Брендан Галлахер. «Дьяволы» в долгу не остались, не прошло и минуты, как Гусев сделал свою вторую великолепную голевую передачу в матче! После его паса Трэвис Зэйджак классно пробил по скачущей шайбе. Вот это развитие событий, три гола за полторы минуты! Команды будто сбросили пар, игра шла без центра поля, но больше в периоде голов не было.

«Монреаль» сравнял счет в начале второй трети, гол забил Йеспери Котканиеми. Однако «Нью-Джерси» снова быстро восстановил статус-кво! Майлз Вуд забил через полторы минуты, и счет стал 3:2. Канадцы продолжали напирать, и на 30-й минуте Йоэл Армия сравнял счет. «Нью-Джерси» вскоре опять вышел вперед, гол на счету Йеспера Боквиста. Игра шла практически без обороны! На последних секундах голкипер «Монреаля» Кэри Прайс совершил суперсейв, и команды отправились на перерыв при счете 4:3 в пользу «Нью-Джерси».

Прайс продолжил совершать эффектные спасения и в начале заключительной трети матча после шквала атак «Дьяволов». Хорошие передачи Гусева запарывали его партнеры, а потом снова началась голевая феерия! Деймон Сиверсон на 49-й минуте вывел гостей вперед. Опять Гусев записал на свой счет ключевой ассист! Однако не прошло и 20 секунд как Арттури Лехконен сократил разрыв в счете до минимума. «Дьяволы» оказались не согласны с таким раскладом, и Блэйк Коулмэн за минуту до окончания матча установил итог 6:4.

Никита Гусев выдал потрясающий матч с показателем полезности +3, его три голевые передачи во многом предопределили победу «Нью-Джерси». В результате, команды так и остались на своих местах в турнирной таблице. «Монреаль» же проиграл шестой раз подряд.