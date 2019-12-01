Шипачев и Яшкин попали в лапы «барсов». «Ак Барс» уверенно победил «Динамо»

Хозяева победили 5:2 благодаря голам трех «Г» - Михаила Глухова (он сделал дубль), Артема Галимова и Станислава Галиева. Лидерам же «Динамо» не хватило свежести. Бело-голубые не смогли поддержать почин своих футбольных одноклубников, победивших в то же самое время «Локомотив» (2:1).

КАПИТАН УЛЫБАЛСЯ МАЛЬЧУГАНУ

…Данис Зарипов излучал полное удовольствие. В рекламной паузе капитан «Ак Барса» готов был поручкаться с сидящим на отцовских плечах мальчуганом, который прильнул к защитному стеклу. Ему и шайбу с чипами выбросили со льда в подарок. Та только-только побывала в воротах хозяев, а посему превратилась в нефартовую.

Описанный эпизод случился в середине первого периода, когда счет был уже 3:1 в пользу злых «барсов».

Почему злых? Да потому что в пятницу лидер Востока и общей таблицы чемпионата не просто уступил сочинским «леопардам», да еще и ушел со льда без заброшенных шайб. Как известно, дважды подряд «Ак Барс» в этом сезоне не проигрывает (так было и в первом сезоне ЦСКА с Дмитрием Квартальновым во главе), поэтому бело-голубых с первых секунд ждал прессинг-натиск.

К 12-й минуте хозяева трижды заставили капитулировать вратаря Бочарова, отправив его на лавку. Кандидат в молодежную сборную Круглов, не забивший в канадской Суперсерии в пустые ворота, размочил счет, но вскоре молодой Артем Галимов огорчил Еременко.

Против сочинцев пост номер один казанцев доверили 19-летнему Мифтахову, еще одному кандидату в «молодежку». На яркий дебют в КХЛ и за СКА Аскарова (тот помог победить тех сочинцев) Квартальнов ответил премьерой своего новичка. Но Мифтахов, несмотря на уверенную игру, матч проиграл. На «Динамо» вышел швед Рейдеборн, уступающий в конкуренции рекордсмену по длительности сухой серии Билялову.

А накануне матча с «Динамо» Ак Барс» объявил о разрыве контракта с героем чемпионского плей-офф-2018 Гариповым. Он продолжит карьеру в «Авангарде».

КОГДА «ЧЕРНОРАБОЧИЙ» СВЕТИТ КАК ЗВЕЗДА

«Ак Барс» же продолжает поход за Кубком Гагарина – на меньшее в Казани не согласны – с тремя другими вратарями, а также новичком Тихоновым, обмененным из СКА.

Именно он открыл счет в матче личный голевой в зеленой форме.

Вернулся на лед после месячного восстановления Ткачев. Как же он всех напугал, когда в Магнитогорске потерял сознание после безобидного, на первый взгляд, столкновения с нападающим Коробкиным. Забить одному из самых ярких форвардов лиги не удалось, шайба после его броска угодила в штангу, но верится, его голы – дело самого ближайшего времени.

Только Квартальнов может запросто оставить в запасе свое ударное звено. Против бело-голубых не вышли Азеведо, Кормье, Кирилл Петров.

Второй из них в предыдущем матче промахнулся по пустым воротам с метра и самокритично назвал личную неудачу, вылившуюся в сухое поражение, «дерьмом». На заокеанский манер.

Во втором периоде теннисный гол 40-летнего Афиногенова возродил было интригу. Но Галиев перед вторым перерывом восстановил разницу в три шайбы и снял вопрос о победителе.

У гостей «промолчали» лидеры бомбардирской гонки Шипачев и Яшкин, зато обнадежил 19-летний Круглов. Его прорыв сквозь оборонительные редуты мог закончится голом, не выручи хозяев Рейдеборн. Интересно, видели ли подвиги юниора главный тренер «молодежки» Валерий Брагина и его новый помощник Игорь Ларионов?

А первой звездой матча был назван «чернорабочий» Казани Глухов, которому хватило трех минут на два гола-близнеца. Форвард с лета переправлял шайбу в сетку после бросков издалека. Напомнив ловкую работу на пятачке легенды Бориса Михайлова в матче номер четыре Суперсерии-72 в Ванкувере.

Динамовцам на перелом не хватило сил. Даже технарь Шипачев не сумел в третьем периоде обработать шайбу в козырной позиции после не очень удобной передачи. В свежем состоянии главный бомбардир чемпионата сделал бы это в девяти случаях из десяти.

Теперь «Ак Барс» ждет в гости СКА, который в понедельник встречается с ЦСКА. И динамовцев ждет свидание с московскими армейцами, причем тоже в среду. Новая неделя в КХЛ обещает стать жаркой.