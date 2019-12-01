У «Северстали заработало большинство, но это не помогло победить

Если в прошлом матче череповецкая публика увидела лишь одну заброшенную шайбу – с минимальным счетом «Северсталь» одолела «Адмирал», то воскресным вечером уже в первом периоде в ворота было отправлено пять шайб. К сожалению хозяев, четыре из них забили гости: Илья Морозов, Егор Миловзоров, Микаэль Руохомаа и Андрей Ермаков.

Многочисленные удаления желто-черных привели к большому разрыву в три шайбы. Но светлым пятном для «Северстали» в этой игре стало большинство. Компонент, который никак не клеился у подопечных Андрея Разина, наконец-то заработал. Три реализации лишнего завершились результативно – гол на счету Егора Морозова и дубль у Вадима Кудако.

Также в матче отличились Игорь Гераськин у «Северстали» и Юкка Пельтола у «Сибири», забросивший победную. Евгений Чесалин записал в свой личный зачет очко, отправив шайбу в пустые ворота «Северстали» в концовке матча, когда хозяева бросили все силы на атаку, сняв вратаря Хакимова.

6:4 – победа «Сибири».

На его шайбу ответил Наставники команд подвели итог встречи:

«Тяжелый матч для нас. Предыдущие матчи у нас были на выезде, и они складывали они для нас нелегко. Много сил потрачено, поэтому «Северсталь» переигрывала нас моментами в атаке. Но мы реализовывали свои шансы, спасибо команде за волевую победу. Выходим из кризиса? У нас его не было. Просто были сложные матчи, много эмоций потратили на грандов хоккея – ЦСКА, «Автомобилист». Плюс травмы были. Теперь все налаживается, команда приходит в себя, идем дальше», - сказал Николай Заварухин, главный тренер «Сибири».

«Спасибо болельщикам, что при счете 1:4 не ушли с трибун. Мы хорошо сыграли в атаке – много создали моментов, забросили 4 шайбы, но в обороне сыграли отвратительно. У «Сибири» хорошо играет звено с финнами – они просто издевались над нами, кого только не пробовал под них ставить… Плюс в начале потеряли концентрацию. Заработало ли большинство? Нет. Когда мы выйдем на реализацию лишнего в 20-25%, тогда можно будет что-то говорить. У нас большая проблема с психологией: мы проигрываем 1:4, и тогда начинаем все из себя доставать. Это неправильно. Если ты уверен в себе, то забьешь», - резюмировал Андрей Разин, главный тренер «Северстали».

Автор дубля в составе «Северстали», защитник Вадим Кудако поделился эмоциями от матча:

«Несмотря на то, что забил, игра оставила больше негативных эмоций – мы же проиграли. Проспали начало, во втором добавили, но нам этого не хватило. Сильное финское звено у «Сибири»? Большинство их шайб заброшены из-за наших ошибок. Большинство? Пока рано делать выводы. Будем и дальше работать над этим компонентом».