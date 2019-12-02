«Спартак» акклиматизировался на Дальнем Востоке. Повержен «Адмирал» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболИтоги года 2019...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
02 декабря 2019 14:45ХоккейТрофименко Кирилл

«Спартак» акклиматизировался на Дальнем Востоке. Повержен «Адмирал»

Москвичи всухую победили во Владивостоке.

Возрождающийся «Спартак» ехал на дальневосточный выезд с надеждой продлить серию из четырех побед подряд и закрепиться на верхних рубежах Западной конференции. Однако в первом же матче с аутсайдером «Амуром» в Хабаровске получилось очень неприятно. Счет 0:5, и этим все сказано. Оставалось только реабилитироваться с «Адмиралом» во Владивостоке.

«Спартак» вроде бы рано называть фаворитом КХЛ, но в последнее время команда под руководством Олега Знарка уже приучила болельщиков, что является грозой авторитетов. Вот только с командами из середины таблицы и аутсайдерами получается не очень. Прошедший матч с «Амуром » это наглядно доказал. Разгром и... Что дальше? А дальше Владивосток, где ждал «Адмирал». Крепкая команда, которую перед стартом сезона после всех метаний прошлого никто всерьез не воспринимал. Но так получилось, что встречались пятая команда Запада и шестая Востока. И обеим было, что доказывать!

Понятно, что длительный выезд на Дальний Восток это не сахар. Красно-белые в Хабаровске сполна это осознали. Но нужно понимать, что такие серии всегда тяжелы командам, расположенным в Западной конференции, и возникают проблемы. Это и акклиматизация после долгого перелета, сопутствующие такому состоянию организма вялость, сонливость и прочие проявления организма. Надо заметить, что такое происходит и в ту и другую стороны, что уж тут. Однако, мы сейчас про «Спартак». Он в Хабаровске получил настоящую пощечину и уж точно хотел реабилитироваться во Владивостоке.

Начало игры показало, что «Спартак» акклиматизировался. Гости начали встречу бойко, несколько раз потревожив голкипера «Адмирала». Хозяева огрызались, однако на 13-й минуте москвичи открыли счет. Гол забил Александр Хохлачев, ассистентами стали Дмитрий Вишневский и Дамир Мусин. Больше голов в первом периоде не было, хотя красно-белые к концу этого отрезка активизировались.

Зато в самом начале второго, на первой же минуте отличился уже и автор голевой передачи Мусин! Еще один ассист на свой счет записал Вишневский, другой на счету Каспарса Даугавиньша. Вот так бойко «Спартак» начал вторую треть матча. В дальнейшем москвичи поддавливали соперника, а «Адмирал» лишь изредка огрызался опасными контратаками. На последних минутах красно-белые, как и в первой трети матча, активизировались, но шайба в ворота не шла. 2:0 – счет так и остался неизменным.

Начало третьего периода вышло размеренным. «Спартак» события не форсировал, «Адмирал» играл осторожно, опасаясь пропустить третью шайбу. Это могло стоить хозяевам больших проблем. «Спартак» проводил острейшие контратаки, играя вторым номером. Игроки «Адмирала» поняли, что становится совсем опасно за результат и активизировались. У ворот красно-белых стало жарко, но защита и вратарь Никита Беспалов играли безупречно. Клуб из Владивостока после всплеска вдруг успокоился, но немалая заслуга в этом была и у игроков москвичей. Они вязали соперника уже в средней зоне, сами же постоянно могли взорваться, проведя острый выпад. На последних минутах «Адмирал» снял вратаря, но красно-белые уверенно оборонялись, и счет так и остался 2:0 в их пользу.

«Мы и в Хабаровске неплохо играли. Не смогли забить только. Сегодня сражались, команде спасибо, что нас (тренеров) услышали. Победа была одержана, благодаря тактике», – сказал после матча Знарок.

«Спартак» вышел на четвертое место в своей конференции, а вот «Адмирал» рискует потерять место в зоне плей-офф. Заруба за него на Востоке знатная.

EKxw7RxW4AA--yr

Роджер – в гонке. Федерер добился первой победы на Итоговом чемпионате Рафаэль Надаль начал Итоговый турнир ATP с поражения от Александра Зверева. Зато Роджер Федерер добился первой победы – во вторник швейцарец переиграл итальянца Маттео Берреттини. 12.11.2019 21:45 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Медведев остался пятым в обновленном рейтинге АТР Медведев остался на пятой позиции в рейтинге ATP Победа Надаля над Шаповаловым принесла Испании Кубок Дэвиса
Юрий Семин: Можно назвать много компонентов, в которых соперник нас переиграл Главный тренер «Локомотива» после поражения в столичном дерби с «Динамо» согласился с мнением, что в этой встрече его подопечные не бились до финального свистка. 01.12.2019 20:30 Футбол Мощенко Захар
Высокие технологии при подготовке к зиме: от биатлона до автомобиля Зима уже не за горами и представители зимних видов спорта вовсю начали готовиться к сезону. А как может быть иначе, ведь спортсменам нужно заранее набрать форму, чтобы показывать лучшие результаты на внутренних и международных соревнованиях. 11.11.2019 08:00 Биатлон
Россия – остальной мир – 11:13. По количеству мест в финале Гран-при В Японии завершился последний, шестой из отборочных этапов серии Гран-при. Почти половину из 24 путевок в финал завоевали наши фигуристы. 23.11.2019 17:00 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Наталья Бестемьянова: Ханю и Чен недосягаемы для других фигуристов Бестемьянова объяснила, почему Тарасова и Морозов не попали в финал Гран-при Татьяна Навка: Думаю, скоро в исполнении Косторной будут и четверные прыжки
Игорь Малиновский: Я как Мимино, мне по душе малая авиация На летнем юниорском чемпионате мира по биатлону в Минске Игорь Малиновский завоевал две бронзовые медали. Теперь звездный юниор окончательный перешел на взрослый уровень. 04.09.2019 14:30 Биатлон Волохов Юрий
Михаил Кокляев: Емельяненко видели пьяным? Это какой-то вброс Известный российский стронгмен Михаил Кокляев поделился своим настроем и ожиданием от поединка с бойцом ММА Александром Емельяненко. 17.11.2019 12:30 Бокс Усачев Владислав
Забит сокрушил американца, а Нурмагомедов досрочно проиграл немцу. Что было на турнире UFC в Москве В Москве на «ЦСКА Арене» состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 163, в рамках которого выступили 13 россиян. 10.11.2019 02:30 ММА Ващенко Сергей
Султан Ибрагимов: Время Ковалева ушло, а Джошуа возьмет реванш у Руиса Бывший чемпион мира по версии WBO Султан Ибрагимов поделился мнением о самых интригующих противостояниях в тяжелом весе, которые пройдут в конце этого года. 22.11.2019 08:00 Бокс Усачев Владислав
Денис Лебедев: Сейчас Мчуну, а в будущем Макабу Напомним, что бой Лебедев – Мчуну пройдет 21 декабря в Красноярске. На кону будет титул WBC Silver. 19.11.2019 08:00 Бокс Усачев Владислав
Самый легкий хет-трик Овечкина Еще за две минуты до конца матча с «Детройтом» никаким трюком со шляпой капитана «Вашингтона» даже не пахло. 01.12.2019 13:00 Хоккей Славин Виталий
Новости
15:36 Хоккей Пять игроков КХЛ сыграют за сборную Финляндии на «Кубке Первого канала»
15:31 Футбол Зинченко восстановился после травмы колена
15:25 Футбол Кристиян Бистрович: Помню, что нам всегда было непросто с «Арсеналом»
15:19 Хоккей Юрий Козловский: Красоткин выручал «Адмирал», давал силы, но мы не смогли забить
15:13 Хоккей Сергей Светлов: У «Адмирала» было много академизма
15:08 Хоккей Олег Знарок: «Спартак» сыграл хорошо тактически, с быстрыми сменами
15:06 Футбол Олег Терехин – о победе «Динамо»: Ребята показали хорошее движение
14:59 Биатлон Наталья Сорокина: Со Старых и Глазыриной поступили некрасиво
14:48 Хоккей Стали известны 12 участников Матча звезд КХЛ
14:40 Футбол Хасанби Биджиев: «Локомотив» будет биться за чемпионство до самого конца
14:33 Футбол Владимир Обухов: О том, что стал лучшим игроком ноября, узнал, листая ленту в инстаграме
14:27 Хоккей «Авангард» выиграл у «Амура» в Хабаровске
14:25 ММА Порье уверен, что Гэтжи по силам победить Нурмагомедова
14:20 Хоккей «Спартак» всухую победил «Адмирал»
14:13 Хоккей Евгений Кузнецов: Посмотришь статистику Овечкина и задумаешься – какая глыба
14:03 Формула-1 Тото Вольфф: Мы уже видим Расселла будущим пилотом «Мерседеса»
14:00 Бокс Емельяненко готов подраться с Чахкиевым по правилам ММА
13:54 Футбол Марк-Андре тер Штеген: Все сыграли наилучшим образом – Месси забил, а я не пропустил
13:44 Хоккей Джейми Бенн: Посмотрите на таблицу, там все очень близко – каждый вечер происходит битва
13:40 Футбол Вячеслав Фомин: Я сразу понял, что это был не простой стык
СМИ: экс-жена хоккеиста Зайцева обвиняет его родных в похищении детей
Путин посетил клуб дзюдо «Турбостроитель», в котором тренировался в юности
Почему нужно играть в регби? Александр Морозов – о популяризации игры в РФ
«Локомотив» уступил «Байеру» в матче пятого тура Лиги Чемпионов
В детской больнице Благовещенска нашли хронический очаг заражения гепатитом
Самые недовольные: рейтинг омских оппозиционеров
Новый управляющий назвал причину постоянных перебоев с водой в ЖК «Магнитостроя»
Заместитель Главы Новотроицка может оспорить штраф за пьяную езду на внедорожнике
Завтра Верховный суд вынесет приговор «петрозаводскому маньяку»
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Array