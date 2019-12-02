«Спартак» акклиматизировался на Дальнем Востоке. Повержен «Адмирал»

Возрождающийся «Спартак» ехал на дальневосточный выезд с надеждой продлить серию из четырех побед подряд и закрепиться на верхних рубежах Западной конференции. Однако в первом же матче с аутсайдером «Амуром» в Хабаровске получилось очень неприятно. Счет 0:5, и этим все сказано. Оставалось только реабилитироваться с «Адмиралом» во Владивостоке.

«Спартак» вроде бы рано называть фаворитом КХЛ, но в последнее время команда под руководством Олега Знарка уже приучила болельщиков, что является грозой авторитетов. Вот только с командами из середины таблицы и аутсайдерами получается не очень. Прошедший матч с «Амуром » это наглядно доказал. Разгром и... Что дальше? А дальше Владивосток, где ждал «Адмирал». Крепкая команда, которую перед стартом сезона после всех метаний прошлого никто всерьез не воспринимал. Но так получилось, что встречались пятая команда Запада и шестая Востока. И обеим было, что доказывать!

Понятно, что длительный выезд на Дальний Восток это не сахар. Красно-белые в Хабаровске сполна это осознали. Но нужно понимать, что такие серии всегда тяжелы командам, расположенным в Западной конференции, и возникают проблемы. Это и акклиматизация после долгого перелета, сопутствующие такому состоянию организма вялость, сонливость и прочие проявления организма. Надо заметить, что такое происходит и в ту и другую стороны, что уж тут. Однако, мы сейчас про «Спартак». Он в Хабаровске получил настоящую пощечину и уж точно хотел реабилитироваться во Владивостоке.

Начало игры показало, что «Спартак» акклиматизировался. Гости начали встречу бойко, несколько раз потревожив голкипера «Адмирала». Хозяева огрызались, однако на 13-й минуте москвичи открыли счет. Гол забил Александр Хохлачев, ассистентами стали Дмитрий Вишневский и Дамир Мусин. Больше голов в первом периоде не было, хотя красно-белые к концу этого отрезка активизировались.

Зато в самом начале второго, на первой же минуте отличился уже и автор голевой передачи Мусин! Еще один ассист на свой счет записал Вишневский, другой на счету Каспарса Даугавиньша. Вот так бойко «Спартак» начал вторую треть матча. В дальнейшем москвичи поддавливали соперника, а «Адмирал» лишь изредка огрызался опасными контратаками. На последних минутах красно-белые, как и в первой трети матча, активизировались, но шайба в ворота не шла. 2:0 – счет так и остался неизменным.

Начало третьего периода вышло размеренным. «Спартак» события не форсировал, «Адмирал» играл осторожно, опасаясь пропустить третью шайбу. Это могло стоить хозяевам больших проблем. «Спартак» проводил острейшие контратаки, играя вторым номером. Игроки «Адмирала» поняли, что становится совсем опасно за результат и активизировались. У ворот красно-белых стало жарко, но защита и вратарь Никита Беспалов играли безупречно. Клуб из Владивостока после всплеска вдруг успокоился, но немалая заслуга в этом была и у игроков москвичей. Они вязали соперника уже в средней зоне, сами же постоянно могли взорваться, проведя острый выпад. На последних минутах «Адмирал» снял вратаря, но красно-белые уверенно оборонялись, и счет так и остался 2:0 в их пользу.

«Мы и в Хабаровске неплохо играли. Не смогли забить только. Сегодня сражались, команде спасибо, что нас (тренеров) услышали. Победа была одержана, благодаря тактике», – сказал после матча Знарок.

«Спартак» вышел на четвертое место в своей конференции, а вот «Адмирал» рискует потерять место в зоне плей-офф. Заруба за него на Востоке знатная.