А если бы Овечкина в «Вашингтоне», как Панарина в «Рейнджерс», выгнали бы из его офиса №8? - Советский спорт
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Матч-центр: вчера сегодня завтра
03 декабря 2019 13:05ХоккейСлавин Виталий

А если бы Овечкина в «Вашингтоне», как Панарина в «Рейнджерс», выгнали бы из его офиса №8?

Второй матч подряд и шестой в сезоне Артемий Панарин не набрал ни единого очка, и «Рейнджерс» на своем льду закономерно уступил «Вегасу» - 1:4.

Гости в первом периоде показали образцовую коллективную игру, вскрыв все недостатки только строящейся молодой нью-йоркской команды.

После болезненного поражения, когда у хозяев даже шанса не было на спасение, главный тренер Девид Куинн обрушился с критикой на подопечных:

- Мы просто не были готовы играть в таком темпе с самого начала. Команда выглядела вялой с первых же минут. При счете 0:2 вроде бы выравняли игру, и тут сами сделали подарок соперникам, провалившись на их синей линии.

В том эпизоде, когда Смит в начале второго периода убежал один на один и довел перевес до трех шайб, действительно напорола ведущая пара защитников Труба – Шей с форвардами Хейли и Хауденом. Оба после этого почти не выходили на лед.

- Мы не реализовали 25 – 30 голевых моментов, - продолжает Куинн. – Это вопрос не мастерства. Это психология. Нам нужно полностью очиститься, перезагрузиться. Мы должны играть правильно и не забывать об обороне. Наши защитники не были ими в полном смысле. Они слишком увлекались атакой.

Диагноз, на мой взгляд, точный. Только почему бы коучу не начать с себя?

Ведь именно Куинн нарушил основополагающую заповедь спортивных игр и хоккея в частности. Зачем он поменял победный состав, поставив в рамку Лундквиста вместо Георгиева? Александр, напомню, блестяще отыграл в предыдущем туре в Ньюарке против «Нью-Джерси» - отразил все 33 броска «Дьяволов», которые 8 раз (!) получали большинство. «Синие рубашки» одержали первую сухую победу в сезоне – 4:0.

Поединок с «Вегасом» хозяева тоже начали живенько. Сразу перевели шайбу в зону Суббана. Да вот беда – первый же контрвыпад «Рыцарей» оказался результативным. Шведский ветеран не просто не справился с простеньким броском Така – он задвинул шайбу, остановившуюся во вратарской площади, за ленточку сам, неловко плюхнувшись на спину?!

Эта бабочка опытного мастера сразу сбила наступательный порыв хозяев, их оборона превратилась в решето, оставалось только фолить. Тот же Так использовал первое же большинство – 0:2 к 4-й минуте и подавляющее преимущество «Вегаса»: 13 – 2 по броскам после семи с половиной минут игры!

Тем не менее к середине стартовой трети ньюйоркцы сумели выправиться и заставили уже гостей нарушать правила. Вот тут-то и сказался второй просчет Куинна, который он не исправляет уже четвертый матч.

Как только 27 ноября в состав вернулся выздоровевший Зибанежад, тренер зачем-то передвинул в большинстве Панарина с левого края на правый – и КПД Артемия упал едва ли не до нуля. По крайней мере не забивает он уже пять туров! Антирекорд сезона, более трех до этого не было. Перестал Хлебушек набирать очки и при численном преимуществе – ни одного в трех последних встречах! А это и вовсе катастрофа для «Рейнджерс», ведь в большинстве уралец забил 5 из своих 12 голов в нынешнем чемпионате и заработал 10 из 33 очков.

Хозяева отдали этот матч «Вегасу», который реализовал оба удаления «Рейнджеров», исключительно из-за бездарного павер-плея. Шесть бесплодных попыток, по ходу которых Панарин находился на льду восемь минут, а всего откатал 25 минут 11 секунд – больше (27.57) было только на рандеву с «Флоридой» 16 ноября. Но что толку, если Куинн противоречит сам себе: предлагает команде играть правильно, а сам не пойми как использует свое главное оружие!

Вы можете представить, чтоб Тодд Рирден переместил офис №8 в правый круг вбрасывания? Я – нет. Праворукий Овечкин оттуда элементарно не сможет заряжать в касание. А таким манером он забивает едва ли не половину своих шайб.

Но Куинн, наверное, знает то, что всем нам неведомо. Загнал такого же праворукого Панарина на правый фланг, заменив его на левом Зибанежадом, и ждет от Артемия прежней плодовитости? Откуда ей взяться, если ему с правым хватом там тупо неудобно принимать шайбу, постоянно требуются лишние секунды на обработку, а ван-таймеры исключены напрочь.

Господин Куинн, ну это же очевидно! Не хотите забирать у Зибанежада в большинстве левый фланг, выпускайте его с Панариным в разных сменах. Делайте что-нибудь!

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