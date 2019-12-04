Кучеров вышел на график «два очка за игру». Обзор игрового дня НХЛ - Советский спорт
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04 декабря 2019 18:04ХоккейСлавин Виталий

Кучеров вышел на график «два очка за игру». Обзор игрового дня НХЛ

В «Нью-Джерси» наконец-то отправили на биржу труда тренера-самодура, Бобровский вновь остался в запасе во «Флориде», «Вашингтон» рвется на первое место, а «Тампа» - в плей-офф. Обзор игрового дня НХЛ от «Советского спорта».

ПЕРВЫЙ ПОБЕДНЫЙ

«Тампа» прервала серию из трех поражений, победив в овертайме в Нэшвилле – 3:2. Тем не менее «Лайтнинг» по-прежнему вне зоны плей-офф. Но все у команды будет хорошо. Во-первых, южане провели на три-четыре матча меньше основных конкурентов. Но главное – на полную мощность заработали лидеры клуба.

Никита Кучеров продлил результативную серию до шести игр, а всего в 11 последних турах наколотил 19 (6+13) очков – почти два за игру! А какой он пас во втором периоде при счете 1:1 выдал Палату – Ондржею оставалось не промахнуться по пустым воротам. Не менее шедевральную передачу в овертайме исполнил капитан «Тампы» Стэмкос. Теперь уже Кучерову нужно было только подставить клюшку. Этот гол стал для россиянина первым победным в сезоне. А открыл счет защитник Хедман: столп обороны «Молний» вышел на график очко за игру – 23 (5+18) в 23 матчах.

Кучеров набрал 492 (198+294) очка за карьеру и поднялся на седьмое место среди россиян, оставив позади Алексея Яшина. Ждем 500-е очко и 200-й гол. Однако после игры Никита покритиковал себя и партнеров:

- У нас были шансы в большинстве, но действовали мы ужасно («Тампа» трижды не реализовала численное преимущество. – Прим. ред.). Василевский удержал нас в игре. Мы ему благодарны, но мы однозначно должны играть лучше. Это касается всех в раздевалке.

Андрей действительно защищал ворота отменно. В первой трети «Нэшвилл» перебросал гостей 13 – 3, но выиграла период «Тампа» 1:0.

ОВИ И КУЗИ ВЗЯЛИ ВЫХОДНОЙ

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«Вашингтон» продолжает бороться с «Бостоном» за первое место в общей таблице НХЛ – у обеих команд по 45 очков, но у «Столичных» на матч больше. В Сан-Хосе «Кэпиталз» добыли четвертую победу кряду – 5:2 и 15-ю в 17 последних турах. Но тут, по сравнению с «Тампой», другая ситуация.

Неожиданно Овечкин и Кузнецов взяли в Калифорнии выходной – почти по 20 минут каждый откатали вхолостую. А если еще добавить, что по-прежнему в лазарете Бекстрем, то, получается, промолчали три главных орудия команды.

Зато выстрелили форварды второго плана – Хатавей и Врана оформили по дублю. Это отличная заявка на успех «Вашингтона» в плей-офф, ведь кубковая часть сезона – время невоспетых героев. Ови и Кузи свое слово обязательно скажут, но без поддержки партнеров, как это случилось в Кубке Стэнли-2019, даже стартовый раунд преодолеть будет сложно.

Отметим другое: хотя тройка Уилсон – Кузнецов – Овечкин очков не набрала, она ничего и не попустила, наглухо закрыв у «Шаркс» ведущее звено Кутюра.

БОБ В ОПАЛЕ

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Второй матч подряд второй по зарплате голкипер лиги остался в запасе. К счастью Бобровского, «Флорида» на сей раз проиграла – 2:4 «Миннесоте», а значит, почти наверняка к визиту 8 декабря «Коламбуса» Сергея вернут в ворота, тем более в поединке против его бывшей команды.

Напарник россиянина Дриджер, получающий более чем в 10 раз меньше – 850 тысяч долларов против 10 млн, сенсационно дебютировал с сухой победы над «Нэшвиллом» - 3:0. Да и в игре с «Миннесотой» канадец держал ворота на замке вплоть до 30-й минуты. В итоге Дриджер не справился лишь с тремя бросками из 25. Четвертую шайбу гости отправили в пустую рамку. Да, этот парень вполне может подсидеть нашего Боба!

- Мы рассчитывали, что дадим Дриджеру возможность провести один матч, основываясь на том, как он играл в фарм-клубе. Но Крис выдал сухой матч с «Нэшвиллом», и мы решили выпустить его в старте и против «Уайлд», - объяснил опалу Бобровского главный тренер «Флориды» Джоэль Кенневиль. Высказался он и относительно перспектив россиянина:

- Последние пару дней Бобровский отлично тренировался, он провел, наверное, лучшие свои занятия. Это дает ему шанс, чтобы в выходные как следует подготовиться. Счастлив ли Боб в положении запасного? Не думаю. Но он настоящий профессионал, добрый товарищ для одноклубников. Он хорошо справляется с этой ситуацией.

Весьма туманно сказано. Одно ясно наверняка – Сергею срочно нужно отыграть серию ярких матчей.

НАСРЕДДИН – НЕ ВОЛШЕБНИК

Боссы «Нью-Джерси» наконец-то созрели и сделали то, что напрашивалось давным-давно: отправили в отставку главного тренера Джона Хайнса. Бывший его ассистентом Ален Насреддин принял команду, опустившуюся на предпоследнее место в НХЛ, в плачевном состоянии.

Тем не менее в матче с «Вегасом» хозяева дважды вели в счете и начали третий период, лидируя 2:1. Однако стоило «Рыцарям» слегка добавить, как все беды «Дьяволов» тут же вылезли наружу. Как в обороне был проходной двор, так и остался. Да и куда ему деться с такими дырявыми вратарями, как Блеквуд и Доминг, и слабыми защитниками во главе с бесконечно переоцененным Суббаном.

Да, Насреддин – не волшебник. Но новый коуч не теряет оптимизма:

- В течение всего дня было много эмоций. Конечно, игра получилась интересной. Мне понравилась энергия команды. И очень понравились первые 40 минут. А в третьем периоде у нас закончилось топливо. В хоккее соперник наказывает за такое быстро, что и произошло.

На Никите Гусеве эта рокировка пока никак не отразилась. Он по-прежнему выходил в звене с Зейджаком и Коулменом и откатал стандартные для себя 15 минут, в том числе две с хвостиком минуты в большинстве. Но и Гусеву нужно держать ухо востро: с уходом Хайнса у россиянина уже не будет отмазки списывать свои неудачи в НХЛ на тренера-самодура.

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