Овечкину можно возвращаться в «Динамо»?

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Однако «Кэпиталз» без особых проблем выиграли что в среду в Сан-Хосе, что в четверг в Лос-Анджелесе – 3:1. Роль снайпера взял на себя защитник Карлсон, набравший в последних трех матчах 6 (3+3) очков.

«Вашингтон», после победы над «Кингз» поднявшийся на чистое первое место в общей таблице НХЛ, продолжает демонстрировать недюжинный запас прочности. Давно на больничном Бекстрем, второй день подряд взяли выходные Овечкин и Кузнецов, остался в запасе и основной вратарь Холтби, а «Столичным» все нипочем! Болельщикам команды русского капитана, к которым я отношу и себя, впору слегка напрячься: а не рановато ли их фавориты вышли на пик формы? Или и это еще не предел?

А может, просто соперники не те? «Лос-Анджелес» откровенно разочаровал. За что там окрысились на Ковальчука, не понимаю. По-моему, любого, включая Даути и Копитара, можно сажать на лавку, хуже не будет. Потому что хуже некуда. У «Кингз» игра вообще не поставлена, а большинство просто нулевое. К слову, несколько раз на реализацию лишнего выходил Прохоркин, но лишь в качестве затычки. Правый фланг безальтернативно закреплен за словенским капитаном, и запускали туда Николая, только когда Анжи требовалось передохнуть.

К единственному в ворота гостей голу калифорнийцы тоже никакого отношения не имеют. Самсонов вышел за ворота на перехват заброса по борту, неудачно махнул своей «гитарой» и потерял шайбу из вида. Она выкатилась на пятак, Лизотту не составило труда запихнуть ее в сетку.

Но это досадный эпизод, единственный просчет за матч российского дебютанта НХЛ. У «Лос-Анджелеса» подобное - норма. Когда защитник при нулевом счете забивает два гола в течение девяти минут и не откуда-нибудь от синей линии, а оставаясь с вратарем с глазу на глаз, это приговор.

Хорошо, в первый раз Карлсон отличился броском со средней дистанции, но ему никто даже не попытался помешать метнуть шайбу, а воротчик Куик – вот потеха! – вроде как увернулся от нее. Во второй же раз американец не просто выкатил на пятак «Королей»: он самолично завел шайбу за ленточку?! Знаете, кто в этот момент отвечал у хозяев за оборону? Дрю Даути! Двукратный обладатель Кубка Стэнли и двукратный олимпийский чемпион. Чего, спрашивается, ждать от остальных?

Судя по всему, «Лос-Анджелесу» без вливания свежей крови никак не обойтись. В этом шанс 26-летнего российского центрфорварда. Похоже, Прохоркин прочно закрепил за собой место в основе. На сей раз его даже командировали на стартовое вбрасывание! С Тоффоли и Картером на краях. Оба брали с «Кингз» Кубка Стэнли и золото чемпионата мира со сборной Канады. Николай отыграл рекордные 15 минут, но по воротам Самсонова так ни разу и не бросил.

Для 29-летнего Карлсона первый гол стал 100-м в карьере. Он – пятый защитник «Вашингтона», достигший этой отметки, и 13-й американец в истории НХЛ. Ранее сотню в «Кэпиталз» выбили американец Кевин Хатчер (149 шайб), наш Сергей Гончар (144), канадец Майк Грин (113), швед Калле Юханссон (113).

Набрав 42 (11+31) очка, Карлсон уже на 11 пунктов опережает Овечкина и на 14 Кузнецова. Среди защитников лиги Джон вовсе вне конкуренции. У идущего вторым Дуги Хемилтона из «Каролины» - 28 (10+18) баллов.

Глядя на этот непотопляемый «Вашингтон», так и хочется воскликнуть, а может, вы там без Александра Великого справитесь! Доиграет Саша полтора оставшихся по контракту сезона – и домой, в «Динамо»? Тем более что НХЛ про возможность визита на Олимпиаду-2022 в Пекин как-то подозрительно замолчало…