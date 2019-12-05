Канадец вернул России Ничушкина. Спасибо, Джо

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Все-таки талант закопать нельзя. Упорство и труд все перетрут. Но и без удачи никак не обойтись. Когда все уже решили, что карьера 24-летнего Валерия Ничушкина в НХЛ завершилась, после того как «Даллас» выкупил его контракт, один человек думал иначе, дал шанс россиянину и не прогадал.

Речь, понятно, о генменеджере «Колорадо» Джо Сакике. Великий канадский форвард рискнул и предложил нападающему, который давно забыл, как забивают голы, контракт.

- Вал — большой, молодой крайний форвард, который добавит нашему составу глубины и усилит конкуренцию в тренировочном лагере. Он также обладает опытом выступления в НХЛ, и мы рады видеть его в нашем клубе, - объяснил тогда неожиданный ход босс «Аваланш».

Пусть по меркам НХЛ договор подписали смешной – на один сезон на 850 тысяч долларов. Но большего Валерию и не требовалось: челябинцу дали единственное, что ему было нужно - возможность начать с чистого листа. И Ничушкин вцепился в этот шанс как последний в жизни.

Он перетерпел скепсис и насмешки, когда и в «Колорадо» никак не мог забить долгие 18 туров, отметившись на этом отрезке жалкими двумя передачами. Но Валерий каждое свое появление на льду пахал как шахтер-стахановец, и все видели, насколько полезно и самоотверженно он действует. Прав оказался Сакик, говоря о глубине состава. Именно Валерий закрывал бреши в нападении, когда синхронно травмировались лидеры атаки клуба Рантанен, перед чемпионатом заключивший роскошный контракт на 9,25 млн долларов в год, и капитан команды Ландескуг.

Его игровое время постоянно росло, увеличившись с 7 – 9 минут до 14 – 16. Оставалось только забросить шайбу, чем сломать психологический ступор. Это случилось 23 ноября в матче с «Торонто». 91 игра без голов – пусть это будет всего лишь кошмарным сном. А сегодня Ничушкин в ворота тех же «Листьев» забил в меньшинстве победный гол – первый с 8 ноября 2015 года!

Когда он сделал счет 2:1, скамейка «Колорадо» буквально на ушах стояла. Ведь прямо перед этим гости четыре минуты имели большинство, но использовать его не сумели. Более того, сами сфолили, и уже «Мейпл Лифс» имели все шансы перехватить инициативу и повести в счете. Хозяева наседали на ворота Грубауэра почти две минуты. Когда до истечения штрафа оставалось 10 секунд, Ничушкин и совершил кражу дня. За что ему выдали третью звезду игры после обоих вратарей – немца Грубауэра и датчанина Андерсена.

- Благодаря габаритам, силе и размаху Вал очень хорош в меньшинстве, он знает, где надо находиться. Это хороший, ответственный в обороне форвард, который после длительной засухи начинает чувствовать свою игру, - прокомментировал взлет подопечного главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар.

Всего в последних пяти встречах Валерий набрал 4 (3+1) очка при полезности «плюс 3» и 17 минутах ледового времени. По сути Ничушкин уже сейчас стал незаменимой частью «Лавины», которая по потерянным очкам делит на Западе первое место с «Сент-Луисом».

Так держать, Валерий!