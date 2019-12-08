Пожиратель звезд. Русский Гулливер съел в Бостоне главного конкурента Овечкина

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Не важно, кто забивал у «Лавин» по ходу этой серии, куда показательнее, кто замолчал у соперников – Макдэвид, Драйзайтль, Метьюз, Марнер, Таварес, Галлахер, Доми и, наконец, Пастрняк с Маршаном и Крейчи. Все эти сливки НХЛ – жертвы русского богатыря Никиты Задорова.

К этой славной когорте суперснайперов вполне можно добавить и великого бомбардира «Чикаго» Патрика Кейна, чью команду «Аваланш» разгромили уже дважды – 5:2 в гостях и 7:3 дома. Да, бывший партнер Артемия Панарина отличился в обеих встречах. Но когда он это сделал? Вернее, когда ему разрешили это сделать? При счете 1:5 в Чикаго и 2:7 в Денвере. А это классические очки для галочки, которая может здорово пригодиться при заключении нового контракта.

ПЕРВАЯ ПРОБОИНА «БОСТОНА»

Чтоб лучше оценить масштаб воскресной виктории «Колорадо» в Бостоне – 4:1, достаточно одного факта: финалист Кубка Стэнли-2019 не просто в этом сезоне еще ни разу не поигрывал с разницей более чем в две шайбы. Это первое поражение «Брюинз» в основное время на своем льду! В 18 матчах.

Лично меня столь успешное выступление «Бостона» именно дома совершенно не удивляет. Принято считать, что самый хоккейный штат в США – Миннесота. Однако я усомнился в этом еще в 2004 году, когда в Сент-Поле, где квартирует «Уайлд», не смогли собрать аншлаг на матче США – Россия. Да и вообще перед игрой на моих глазах билеты никто не хотел покупать даже дешевле номинала в 70 долларов. Недавний визит в Бостон окончательно укрепил меня во мнении, что столица Массачусетса – главный хоккейный город Америки.

Дело даже не в том, что доминируют в городе евроамериканцы. Мне показалось, что он пропитан хоккеем, а жители прекрасно разбираются в ледовой игре. Атмосфера в ТД-Гарден потрясающая, дворец на 18 тысяч зрителей всегда забит под завязку, а ложа прессы вообще каких-то безграничных размеров.

27 МИНУТ И 10 ХИТОВ

Подозреваю, что при такой сумасшедшей поддержке ноги у «Медведей» сами бегут вперед. Тем ценнее достижение Задорова. Никита взял на себя всю черновую работу, откатал невероятные 27 минут 10 секунд и наглухо закрыл сенсационного первого стрелка сезона Давида Пастрняка со свитой. А ведь уже вовсю говорят, что чех способен впервые после Бретта Халла (в 1992 году) выбить 50 шайб в стартовых 50 играх чемпионата. Приблизиться к подобному даже Александру Овечкину никогда не удавалось. Большой Зи слегка притормозил Пастрняка, тем не менее забитые в 29 матчах 25 голов шансы ему оставляют.

Больше времени на льду Никита провел лишь однажды: пять лет назад в поединке с «Оттавой» - 27 минут 44 секунды. В Бостоне Задорову поручили персонально сторожить Пастрняка, вместе с которым он находился на площадке 10 минут. Чех все-таки трижды по воротам бросил, но когда наш Гулливер был на скамейке. Стоило ему появиться на корте, от спокойствия и уверенности вожаков «Мишек» не оставалось и следа – 10 хитов от нашего крушителя, в том числе три – лично для Пастрняка!

Никита, помимо всего прочего, вынужден был отработать и «за того парня». Угодив под силовой прием Брэда Маршана, досрочно ушел в раздевалку Кейл Макар. У главного претендента на «Колдер Трофи» подозрение на перелом руки. А ведь 21-летний канадец в среднем играет не менее 20 минут. Никите в третьем периоде пришлось выходить через смену: всего – 24. То есть при современной норме 40 секунд он оставался на льду стабильно более минуты – и выдержал!

«ХОТЕЛ ИГРАТЬ. НЕ ДАЛИ»

А ведь в начале ноября Задоров, как мрачно шутят хоккеисты, поймал зубами шайбу и раскрошил челюсть. Вот как он сам рассказал о несчастном случае:

- Был глубокий порез, наложили 20 швов. Челюсть сломалась внизу, где подбородок. Поставили две титановые плиты, десять шурупов ввернули. От удара шайбы сбоку нижняя часть зубов ушла внутрь. Их пришлось возвращать назад вместе с челюстью. В общем, собрали по частям. В пятницу сделали операцию, в выходные я отлежался. В понедельник катался с командой. А во вторник был готов играть. Но меня уже внесли в лист травмированных, а это, по правилам НХЛ, отстранение от матчей минимум на неделю. Пришлось пропустить три игры.

В десяти турах после выхода из лазарета у Задорова не было ни одной игры с отрицательной полезностью. При этом время на льду постоянно растет – с 16:07 до стабильно 21+, а сейчас и 27+.

Еще год назад тренер «Колорадо» Джаред Беднар недовольный москвичом порой отправлял его остыть на трибуну. Теперь коуч не устает нахваливать 24-летнего двухметрового гиганта:

- Готовность Задорова играть со сломанной челюстью многое говорит о его характере. Такие поступки не только поднимают дух других игроков, но это еще и огромная помощь команде, учитывая, какая эпидемия травм на нас тогда свалилась. В Бостоне Никита снова показал первоклассный хоккей, когда мы его ставим против лучших сил соперников. Он отлично справляется, гордясь своими обязанностями. Такого Задорова я еще не видел.

Что тут сказать? Молодчина, Никита. Мы гордимся тобой!