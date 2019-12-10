Владислав Третьяк: Международная федерация должна прислушаться к мнению Фазеля

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- Владислав Александрович, в 2022 году Уфа должна принять женский чемпионат мира, через год Санкт-Петербург – мужской, а Омск и Новосибирск – молодежный. Нет ли опасений, что эти турниры у России отберут?

- Мы надеемся на благополучный исход. Однако нужно дождаться решения CAS (Спортивного арбитражного суда в Лозанне – прим. ред.). Апелляцию мы готовим и в течение 21 дня обязательно подадим. Сколько ее будут рассматривать – сказать сложно. Может, и несколько месяцев. Тогда в мае наша сборная может поехать на чемпионат мира в Швейцарию и под российским флагом.

- Президент ИИХФ Рене Фазель не раз заявлял, что у его организации нет претензий к России по допингу и перенос чемпионатов мира из нашей страны уже невозможно осуществить технически. Однако в мае состоятся выборы президента Международной федерации хоккея, и Фазель оставит свой пост. Как поведет ИИХФ с новым руководителем?

- Думаю, Международная федерация должна поддержать мнение Фазеля, который не допускает возможности переноса чемпионатов мира из России в другую страну. Это личное мнение Рене, и я думаю, ИИХФ его поддержит. Совет ИИХФ будет решать.

- Надеетесь на положительный исход?

- Да, ведь мы заслужили это своим отношением. По допингу к нашему хоккею претензий нет. Да и по организации соревнований. Мы всегда это делаем на самом высоком уровне, поэтому ИИХФ и дает нам эти турниры.

- Тем более в Санкт-Петербурге, Новосибирске и Омске возводят к этим чемпионатам арены.

- Да, согласен с вами. Арены строятся, а это сами понимаете, какие затраты.

- Женский чемпионат мира 2022 года ИИХФ официально никому пока не отдала, вы же заявили, что он уже наш, пройдет в Уфе, принимавшей МЧМ-2013 и ЮЧЕ-1996.

- Дело в том, что кроме Уфы на этот чемпионат никто не претендовал. Так что это было делом решенным. Оставалось лишь одобрить нашу безальтернативную заявку.

- В понедельник Фазель сообщил, что его организация дождется вердикта CAS, если Россия подаст апелляцию. И только после этого примет решение…

- Это понятно. ИИХФ должна четко знать, отчего отталкиваться, чему можно возражать, с чем спорить. Фазель во всех выступлениях говорил, что будет бороться за Россию – чтобы она приняла чемпионаты мира и выступала на них.

- Однако не все разделяют эту позицию. Раздаются голоса, что выходить на домашнем турнире в белых свитерах без флага и герба – пародия…

- Не согласен. Слышал такое мнение и должен сказать, что каждый мальчишка мечтает побеждать, стать чемпионом мира и Олимпиады. Разве кто-то будет спустя годы вспоминать, что в Пхенчхане выиграли «атлеты из России»? То же самое было и в 1992 году в Альбервиле. Там наша сборная в силу других причин выступала под нейтральным флагом. Ценность олимпийской медали от этого не снизиться. Очень просто советовать со стороны, вносить смуту, когда у тебя есть золотые медали. Другие тоже хотят выиграть. Дайте им шанс.