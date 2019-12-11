Ждем от ВАДА и МОК контрольного выстрела? - Советский спорт
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11 декабря 2019 13:00ХоккейСлавин Виталий

Ждем от ВАДА и МОК контрольного выстрела?

Возрожденный НХЛ Кубок мира-2024 и 2028 – прекрасная альтернатива продажным Олимпиадам

Не успела хоккейная Россия осознать, чем нам грозит хулиганский вердикт ВАДА, как из Северной Америки прилетели сразу два суперинсайда – Кубка мира в январе 2021 года вместо Матча звезд НХЛ не будет, зато лига и профсоюз игроков почти договорились о двух Кубках мира в 2024 и 2028 годах. Аккурат между Олимпиадами в Пекине и Милане.

Что касается участия энхаэловцев в Играх-2022, комиссар НХЛ Гари Беттман на днях высказался весьма уклончиво:

- С точки зрения лиги, из-за Олимпиады мы вынуждены прерывать сезон. Мы понимаем, что Игры важны для хоккеистов, но существует очень много нерешенных проблем, в числе которых: кто платит за наше участие, какие права мы получим для рекламы лиги. Эти вопросы остаются нерешенными в данном случае, в отличие от Кубка мира.

Понятно, что НХЛ тупо – но совершенно справедливо! – хочет денег. Алчный МОК, конечно, их не даст. Очевидно, что Беттман сделал пас жирующему Китаю. Захочет Поднебесная порадовать планету первым парадом лучших хоккеистов мира после Игр в Сочи, средства наверняка найдутся.

О СОЛИДАРНОСТИ…

Другое дело, приедет ли сама Россия в Пекин. Спортивный арбитражный суд вряд ли отменит запрет ВАДА на участие российских спортсменов в соревнованиях высшего ранга в течение четырех лет. А значит, рано или поздно нам самим придется решать, подставлять ли левую щеку после пхенчханского удара по правой? И кто поручится, что спустя эти четыре года унижений и позора, если мы согласимся участвовать под белым флагом, не последует контрольный выстрел в голову? О чем – бессрочном отстранении россиян – уже сейчас настаивал ряд шишек ВАДА.

Я понимаю Владислава Третьяка, который уверен, что ехать в Пекин надо в любом случае. Вот только говоря о прекрасно материально обеспеченных хоккеистах, не стоит забывать о скромных представителях других дисциплин, для которых Олимпиада – едва ли не единственная возможность как-то засветиться и что-то заработать.

Хоккей и фигурное катание – два козырных туза в руках нашего НОК в борьбе за права всех спортсменов. Особенно тех, о которых страна вспоминает строго раз в четыре года. Все прекрасно понимают, что без Ови, Джино, Хлебушка, Куча, Боба, Васи и далее по списку, а также без Косторной, Щербаковой, Трусовой зимняя Олимпиада никому не нужна. По крайней мере - Северной Америке, откуда МОК гребет основные доходы, точно. Местные обозреватели именно это утверждали перед Кубком мира-2016 в Торонто, когда возник было слух, что ФХР еще подумает - участвовать ли в смешном коммерческом междусобойчике НХЛ со странными командами молодых звезд Канады/США и сборной остальной Европы.

Напомню, именно в двух этих видах мы взяли обе наши золотые медали в Пхенчхане. Стоит лишь заикнуться, что хоккеисты и фигуристы могут присоединиться к российским боксерам, которые уже публично заявили, что на издевательских условиях бомжей без флага и родины в Токио-2020 не поедут, как позиция МОК, не сомневаюсь, сильно пошатнется.

Это первое – о солидарности и твердой позиции «один за всех и все за одного».

…И О ПОРУГАННЫХ ИДЕАЛАХ

Второе. По-моему, мы слишком переоцениваем ценность нынешних Олимпиад. Идеалы дружбы и добра барона Кубертена давно преданы и цинично растоптаны. С приходом на Игры профессионалов и гигантских телеконтрактов девизом их вместо «Быстрее, выше, сильнее!» стало «Деньги, деньги, деньги». По сути некая частная компашка под солидной вроде вывеской МОК узурпировала олимпийскую идею и паразитирует на ней, срубая миллиарды долларов без особых усилий. Ладно, вела бы себя эта гоп-компания прилично. Но нет! Об нас второй раз за два года самым изощренным способом вытирают ноги, и мы опять это проглотим?!

Владислав Александрович, с тотальной коммерциализацией Игр нет того олимпийского духа, который был в годы вашей спортивной карьеры. Нет!

Вот вы говорите, что олимпийский чемпион он и в Африке – чемпион. Но спросите любого болельщика со стажем типа меня: какой у него самый памятный турнир Третьяка? Большинство вам ответит – Кубок Канады-1981. Говоря о сборной СССР, я бы еще добавил Кубок вызова-1979 в Нью-Йорке, но там в решающем матче ворота защищал Владимир Мышкин.

НХЛ прекрасно обходится без Олимпиад. Что мы на них все молимся, как религиозные фанатики?! Чем Кубок мира хуже? Я скажу чем. Тем, что проводится перед сезоном, а не посреди него, и принимает турнир исключительно Северная Америка, навязывая еще и своих судей. Вот с этим и надо бороться. Убежден, все эти вопросы с Беттманом до 2024 года вполне можно решить. Получим в итоге прекрасную альтернативу Олимпиадам, и пусть тогда господин Бах попробует в Китае что-то заработать без НХЛ и России!

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