«Сделаем наш турнир еще привлекательнее». Руководители ФХР обещают - Советский спорт
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11 декабря 2019 19:15ХоккейДомрачев Владислав

«Сделаем наш турнир еще привлекательнее». Руководители ФХР обещают

Накануне Кубка Первого канала сборная России провела открытую тренировку, на которой побывал корреспондент «Советского спорта».

Перед занятием, которое прошло на арене в «Парке легенд», на вопросы журналистов ответили главный тренер сборной Алексей Кудашов, глава штаба национальной команды Роман Ротенберг, президент ФХР Владислав Третьяк.

Кудашов: Капитаном будет Кетов

К сожалению, вал травм закрыл дорогу на Кубок Первого канала нескольким кандидатам в сборную. В самый последний момент выяснилось, что не сможет сыграть капитан ЦСКА Сергей Андронов.

– Сергея в этом сезоне замучили травмы – то пах, то спина, перед паузой он успел провести матч в Минске, но пока еще не набрал нужные кондиции, – объяснил потом причину отсутствия в составе сборной Андронова президент ПХК ЦСКА Игорь Есмантович.

Андронова в спешном порядке заменил габаритный форвард «Северстиали» Богдан Якимов.

А накануне вместо травмированного защитника Артема Зуба вызвали другого олимпийского чемпиона Алексея Марченко. Не успели объявить о замене оборонца «Ак Барса» Альберта Яруллина на Виктора Антипина из Магнитогорска, как вместо «сталевара» вызвали его одноклубника Григория Дронова, дебютанта сборной.

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– Пригласили сильнейших, но надо понимать, что позади половина чемпионата, у многих игроков накопилась усталость, пошли травмы, поэтому всех лучших собрать не удалось, – признался Кудашов.

– На кого еще можно было бы рассчитывать на Кубке Первого канала?
– На нападающих Андронова, Плотникова, Телегина, Зернова, защитников Зуба и Антипина. И это не весь список.

– Два полных тезки Ткачевы из СКА и «Ак Барса» едва залечили серьезные травмы, но все-таки получили приглашение на турнир. Есть риск потерять обоих.
– Они уже успели провести в чемпионате матчи (Ткачев из СКА – всего один, против московского «Динамо» – прим. ред.) и набирают форму. По их игре видно, что оба готовы сражаться за сборную.

– На Кубке Карьяла капитаном сборной был Антон Бурдасов, а кого назначили на наш турнир?
– Решили назначить Евгения Кетова. Его ассистентами станут сразу несколько игроков – Вадим Шипачев, Вячеслав Войнов, Никита Нестеров, Антон Бурдасов. У нас хватает опытных ребят.

Накануне в подмосковном Аносине перед товарищеским Гала-матчем «Красная машина. Связь поколений» автор этих строк поинтересовался у Кетова, готов ли он примерить литеру «С» на свитере.

– Если назначат, то почему нет, – ответил чемпион мира 2012 года, который в этом сезоне удивляет результативностью. Кстати, на прошлом Кубке Первого канала именно он был капитаном сборной.

Ротенберг: Почти все билеты на матч в Санкт-Петербурге проданы

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– Наш турнир проводится с 1967 года, – напомнил Третьяк. – Все кандидаты в сборную проходили обкатку на Призе «Известий». Я сам дебютировал в сборной на этом турнире. Пятьдесят лет назад. Попасть на матчи был невозможно. И сейчас такая же ситуация. Как правило, наша сборная здесь побеждала. Мы верим в парней, которых пригласили. Готовим их к Олимпиаде в Пекине. До нее ведь два с небольшим года, время пролетит быстро. Пока вероятность приезда в Китай игроков НХЛ невелика. Поэтому нам надо рассчитывать на свою лигу, на ее хоккеистов.

Ротенберг напомнил о прошлогодней «классике» на футбольном стадионе в Санкт-Петербурге.

– Год назад мы установили рекорд – собрали 68 тысяч зрителей, и сейчас почти все билеты на матч с финнами проданы, что говорит о популярности хоккея в России. Мы надеемся на поддержку всей страны.

– Есть ли желание изменить формат Кубка Первого канала и пригласить на турнир новые сборные? Например, Швейцарии, которая в последнее время претендует на медали чемпионатов мира?
– Мы уже приглашали в олимпийском сезоне сборную Канады. Мы открыты для общения, ведем диалог со всеми хоккейными федерациями. Идеи по расширению турнира есть, хотим повысить привлекательность матчей сборной. Обсуждаем это с ИИХФ. Думаю, что в следующем сезоне сделаем Кубок Первого канала еще более интересным для болельщиков.

А Третьяк напомнил, как в 1970-е на Приз «Известий» приезжали клубы ВХА «Виннипег Джетс» с Бобби Халлом и «Квебек Нордикс».

– Нет ощущения, что выбор игроков в команду на Кубок Первого канала ограничен?
– Нет, – решительно ответил Ротенберг. – За сборную на турнире сыграют девять олимпийских чемпионов. Ни одна команда этим похвастать не может. Есть чемпионы мира, обладатели Кубка Стэнли. Просто сейчас одновременно проводятся несколько турниров – наша олимпийская сборная едет в Швейцарию, молодежная – в Чехию. При этом на Кубке Первого канала сыграют новички – тот же Богдан Якимов.

Первого

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