«Сделаем наш турнир еще привлекательнее». Руководители ФХР обещают

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Перед занятием, которое прошло на арене в «Парке легенд», на вопросы журналистов ответили главный тренер сборной Алексей Кудашов, глава штаба национальной команды Роман Ротенберг, президент ФХР Владислав Третьяк.

Кудашов: Капитаном будет Кетов

К сожалению, вал травм закрыл дорогу на Кубок Первого канала нескольким кандидатам в сборную. В самый последний момент выяснилось, что не сможет сыграть капитан ЦСКА Сергей Андронов.

– Сергея в этом сезоне замучили травмы – то пах, то спина, перед паузой он успел провести матч в Минске, но пока еще не набрал нужные кондиции, – объяснил потом причину отсутствия в составе сборной Андронова президент ПХК ЦСКА Игорь Есмантович.

Андронова в спешном порядке заменил габаритный форвард «Северстиали» Богдан Якимов.

А накануне вместо травмированного защитника Артема Зуба вызвали другого олимпийского чемпиона Алексея Марченко. Не успели объявить о замене оборонца «Ак Барса» Альберта Яруллина на Виктора Антипина из Магнитогорска, как вместо «сталевара» вызвали его одноклубника Григория Дронова, дебютанта сборной.

– Пригласили сильнейших, но надо понимать, что позади половина чемпионата, у многих игроков накопилась усталость, пошли травмы, поэтому всех лучших собрать не удалось, – признался Кудашов.

– На кого еще можно было бы рассчитывать на Кубке Первого канала?

– На нападающих Андронова, Плотникова, Телегина, Зернова, защитников Зуба и Антипина. И это не весь список.

– Два полных тезки Ткачевы из СКА и «Ак Барса» едва залечили серьезные травмы, но все-таки получили приглашение на турнир. Есть риск потерять обоих.

– Они уже успели провести в чемпионате матчи (Ткачев из СКА – всего один, против московского «Динамо» – прим. ред.) и набирают форму. По их игре видно, что оба готовы сражаться за сборную.

– На Кубке Карьяла капитаном сборной был Антон Бурдасов, а кого назначили на наш турнир?

– Решили назначить Евгения Кетова. Его ассистентами станут сразу несколько игроков – Вадим Шипачев, Вячеслав Войнов, Никита Нестеров, Антон Бурдасов. У нас хватает опытных ребят.

Накануне в подмосковном Аносине перед товарищеским Гала-матчем «Красная машина. Связь поколений» автор этих строк поинтересовался у Кетова, готов ли он примерить литеру «С» на свитере.

– Если назначат, то почему нет, – ответил чемпион мира 2012 года, который в этом сезоне удивляет результативностью. Кстати, на прошлом Кубке Первого канала именно он был капитаном сборной.

Ротенберг: Почти все билеты на матч в Санкт-Петербурге проданы

– Наш турнир проводится с 1967 года, – напомнил Третьяк. – Все кандидаты в сборную проходили обкатку на Призе «Известий». Я сам дебютировал в сборной на этом турнире. Пятьдесят лет назад. Попасть на матчи был невозможно. И сейчас такая же ситуация. Как правило, наша сборная здесь побеждала. Мы верим в парней, которых пригласили. Готовим их к Олимпиаде в Пекине. До нее ведь два с небольшим года, время пролетит быстро. Пока вероятность приезда в Китай игроков НХЛ невелика. Поэтому нам надо рассчитывать на свою лигу, на ее хоккеистов.

Ротенберг напомнил о прошлогодней «классике» на футбольном стадионе в Санкт-Петербурге.

– Год назад мы установили рекорд – собрали 68 тысяч зрителей, и сейчас почти все билеты на матч с финнами проданы, что говорит о популярности хоккея в России. Мы надеемся на поддержку всей страны.

– Есть ли желание изменить формат Кубка Первого канала и пригласить на турнир новые сборные? Например, Швейцарии, которая в последнее время претендует на медали чемпионатов мира?

– Мы уже приглашали в олимпийском сезоне сборную Канады. Мы открыты для общения, ведем диалог со всеми хоккейными федерациями. Идеи по расширению турнира есть, хотим повысить привлекательность матчей сборной. Обсуждаем это с ИИХФ. Думаю, что в следующем сезоне сделаем Кубок Первого канала еще более интересным для болельщиков.

А Третьяк напомнил, как в 1970-е на Приз «Известий» приезжали клубы ВХА «Виннипег Джетс» с Бобби Халлом и «Квебек Нордикс».

– Нет ощущения, что выбор игроков в команду на Кубок Первого канала ограничен?

– Нет, – решительно ответил Ротенберг. – За сборную на турнире сыграют девять олимпийских чемпионов. Ни одна команда этим похвастать не может. Есть чемпионы мира, обладатели Кубка Стэнли. Просто сейчас одновременно проводятся несколько турниров – наша олимпийская сборная едет в Швейцарию, молодежная – в Чехию. При этом на Кубке Первого канала сыграют новички – тот же Богдан Якимов.