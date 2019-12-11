Выставочные матчи НХЛ в России не нужны. Что обсуждали руководители клубов КХЛ

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Олимпийские площадки шириной 30 метров уйдут в прошлое. Лига после обсуждения с клубами предложила в качестве приоритетного вариант с 28 метрами – так называемые финские коробки. Кстати, «Йокерит» в Хельсинки играет на широкой. Как и «Локомотив», «Торпедо», «Салават Юлаев», «Трактор», «Динамо» Рига и «Куньлунь Ред Стар». В следующем сезоне 22 из 24 клубов будут принимать соперников на площадках допустимых размеров. А к чемпионату-2020/21 коробки перестроят рижское «Динамо» и «Куньлунь».

Куда больше вопросов возникло по поводу визита генеральных менеджеров клубов НХЛ в Россию. Недавно в Москве гостили Билл Герин («Миннесота») и Марк Бержевен («Монреаль»). Они встречались с армейцами Кириллом Капризовым и Александром Романовым.

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко по этому поводу высказался однозначно: «Предлагаете на пускать генменеджеров НХЛ? Никакими запретительными мерами ничего не добиться». При этом глава лиги пояснил, что нет резона проводить выставочные матчи НХЛ в России, а надо активно рассказывать о КХЛ за океаном. Жаль, что в начале 2013 года сорвались два матча в Бруклине между московским «Динамо» и СКА.

Чернышенко назвал слухом информацию о том, что в 2020 году Рене Фазель после окончания работы в ИИХФ может получить высокий пост в КХЛ.

Как известно, со следующего сезона лига вводит жесткий «потолок» и «пол» зарплат – 900 и 270 миллионов рублей. При этом не будут учитываться следующие выплаты:

а) индивидуальные бонусы в сумме, не превышающей 20 % от зарплаты хоккеиста;

б) командные премии в сумме, не превышающей 20 % от общей зарплаты всех игроков;

в) командные премии за 1-4-е места по итогам плей-офф;

г) индивидуальные премии за попадание в тройку лучших игроков лиги по спортивной статистике, доходы игроков, заявленных в МХЛ, и в возрасте до 21 года, заявленных за основной состав;

д) доходы игрока из списка травмированных.

К сезону-2023/24 «пол» зарплат должен вырасти до 450 миллионов.

Практически все руководители клубов сообщили о готовности к введению «потолка» и «пола» зарплат. Даже президент ПХК ЦСКА Игорь Есмантович. Любопытно, что под «потолком» учитываются затраты клуба на нужды близких родственников игроков – проезд, проживание, образовательные услуги. Так что устроить супругу или ее брата на условный металлургический комбинат с окладом в несколько миллионов рублей не получится.