Владимир Потанин: Сказку в Сочи у нас не отнимут - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболИтоги года 2019...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
13 декабря 2019 08:00ХоккейИванов Григорий

Владимир Потанин: Сказку в Сочи у нас не отнимут

Обозреватель «Советского спорта» встретился с президентом «Норильского никеля», главой попечительского совета Фонда Ночной хоккейной лиги (НХЛ) Владимиром Потаниным.

«НХЛ СТАНЕТ ЕЩЕ ЛУЧШЕ»

Владимир Олегович, мы приехали на товарищеский матч «Связь поколений» и были удивлены, увидев первое звено вашей команды. Защита: два Вячеслава – Войнов и Фетисов, нападение: Кирилл Капризов – Владимир Потанин – Павел Буре. Как же удалось всех собрать?
Я удивлен не меньше вашего. Уже само предвкушение такой игры – это праздник! Матч в этом формате проходит второй раз. Традиция была заложена в прошлом сезоне, когда «Норильский никель» заключил с ФХР соглашение на четыре года по спонсированию нашей сборной. «Связь поколений» - это о том, как ветераны передают свою славу молодым. Это и детей побуждает идти в хоккей, и любителей из Ночной лиги подбадривает.

002

Кстати, об НХЛ. Этой осенью в лиге произошли перемены, генеральным директором Ночной хоккейной лиги назначен двукратный олимпийский чемпион Алексей Касатонов. Какие обновления нас ждут?
НХЛ возникла как стихийное любительское движение. Потом уже к нему присоединились многие известные люди. Один из редких удачных примеров, когда инициатива снизу достигает большой самоорганизации и популярности. Очень хорошее явление!

Но со временем как бы рутина засосала. Со стороны могло показаться, что любители сами между собой играют, раз в год приезжая в Сочи. Мы хотели, чтобы приход нового руководства НХЛ «привязал» лигу ближе к хоккею. Касатонов – один из символов успешности нашей школы, и он во главе НХЛ сразу добавляет вес этой организации.

Во-вторых, мы планируем восстановить более плотную связь с регионами. Ведь как это должно работать в НХЛ? Есть дивизионы, и внутри каждого проходит собрание своих команд. Они выбирают своего представителя, с кем НХЛ заключает соглашение и финансирует проведение соревнований в этом дивизионе. Человек, нанятый НХЛ, подотчетен своему собранию. В этом смысл самоорганизации.

Но теперь получается, что многие представители назначаются просто так. Не удалось договориться в дивизионе, или махнули рукой. Отсюда идут шероховатости, возникает несправедливость. Мы это исправим.

Кроме того, наладим работу мандатной комиссии. Поступают сигналы о том, что порой в лиге спортивный принцип нарушается. Что где-то за любителей играют профи, игроки ходят из команды в команду. Нюансы не фатальные, они не портят всю идею. Но оставляют неприятное послевкусие.

И, наконец, главное – в НХЛ есть совет ветеранов. Раньше они часто выезжали на места, проводили мастер-классы, участвовали в играх, открывали сезоны. Потом это сошло на нет. Но с этого года мы возобновили традицию. Наши легенды снова ездят по регионам, играют с любителями, для которых очень важно хотя бы раз в год встречаться с хоккеистом уровня сборной. Сам факт, что им уделяют такое внимание, очень важен. А мероприятие в Сочи – это лишь кульминация.

ER1_1918

«УПРАЖНЕНИЕ НА ИЗЛОМ»

Вспоминаю, как в 2005 году вы дали знаковое интервью главному редактору «Советского спорта» Игорю Коцу. Заголовок был таким: «Красная Поляна создана для Олимпиады-2014». Я еще подумал: «Олимпиада – в России? Зимние Игры – в Сочи?!» Вы – один из тех людей, кто сделали эту сказку былью. Но как относитесь к тому, что ВАДА теперь хочет ее опорочить?
Зимняя Олимпиада в России действительно была сказкой, воплощенной в жизнь. Никто не ожидал, что мы можем провести Игры именно в Сочи. Так красиво все построить, организовать. И эту сказку у нас уже никто не отнимет. Этот праздник в нашей памяти – навсегда.

Но последующие события вызвали большое разочарование. Был дискредитирован наш спортивный успех. Это серьезно отразилось на судьбе нашего спорта.

Сейчас наивно рассуждать о том, справедливо ли решение ВАДА. Как сказал об этом Владимир Путин: «Надо разбираться, анализировать. Но к Национальному олимпийскому комитету нет претензий. Значит, Россия должна выступать с флагом и гимном. Иначе мы видим нарушение олимпийской хартии».

Не должны быть наказаны чистые спортсмены, которых ни на чем не ловили. Но значит ли это, что в исполкоме ВАДА теперь все устыдятся: «Да, что ж мы так? Взяли да хартию нарушили…»

Конечно, нет. Там или проигнорируют этот факт, или начнут искать претензии к ОКР. Против России работает целая машина. Ее уже не остановить. Да, мы не заслужили столь суровое наказание. Но, к сожалению, дали повод.

Я оцениваю перспективы восстановления справедливости как очень низкие. Тут всё против нас. Знаете, у меня был случай в школе. Один нерадивый ученик из зависти исправил другому оценки в журнале. Глупо? Да. Но это был второй класс, такая форма мести.

А обвинили во всем меня. Я оправдывался как мог. Но мне объявили бойкот. Потом выяснилось, что это делал не я. Однако поезд уже ушел. Я целую неделю прожил в ситуации, когда против меня был весь класс. И это оставило след в душе. В жизни не все бывает справедливо.

Это было упражнение на излом. Как ты отреагируешь? Озлобишься на одноклассников, изолируешься? Но это меня стимулировало к тому, чтобы стать лидером в классе. Это был сильный толчок. Как говорят китайцы, все что нас не убивает – делает сильнее.

К тому, что сейчас происходит с российским спортом, нужно относиться аналогично. Мы возмущены, обижены. Нас даже хотят унизить. Но это надо пережить. Бороться, до конца защищать свои права. И не мириться с решением ВАДА, а думать о следующем шаге. Быть сильными и умными.

023

«КРОМЕ ХОККЕЯ – ТОЛЬКО ХОККЕЙ»

Какой у вас календарь как у хоккеиста? Где можно увидеть вашу команду с Фетисовым, Буре?
Павла Буре и Вячеслава Фетисова вы можете увидеть гораздо чаще, чем меня! – улыбается Потанин. – Но если вместе, то вы правы – мы проводим благотворительные матчи. 3 января – на Розе Хутор, это уже наша традиция. Почти всероссийский праздник.

Обязательно ездим в Норильск, и теперь это будет в конце марта. В этом сезоне с декабря на вторую половину января перешел Кубок Легенд. Вы увидите «Спартак», ЦСКА, «Динамо» - всех великих.

И, конечно, матч в Сочи. Финал сезона Ночной хоккейной лиги. Яркое мероприятие, в котором мы обязательно примем участие.

Если бы не хоккей, вы бы каким видом спорта занимались?
Как говорят, если мы заняли первое место в медальном зачете, но не победили в хоккее, то эта Олимпиада неудачная. А вот взяли золото в хоккее, и все остальное нам простят. Поэтому у меня кроме хоккея – только хоккей. Без вариантов!

Фото предоставлены пресс-службой ФХР

Владимир Потанин: Сказку в Сочи у нас не отнимут Обозреватель «Советского спорта» встретился с президентом «Норильского никеля», главой попечительского совета Фонда Ночной хоккейной лиги (НХЛ) Владимиром Потаниным. 13.12.2019 08:00 Хоккей Иванов Григорий
Еще по теме:
В Тамбове скончался хоккеист после драки с посетителем кафе Финал VIII Фестиваля стал самым массовым в истории Ночной Лиги Путин забросил восемь шайб в Гала-Матча VIII Фестиваля!
«Бавария» – впереди Европы всей. И даже «Спартака» Мюнхенский суперклуб установил рекорд Лиги чемпионов, завершив групповой этап не только с шестью победами из шести, но и с самой большой разностью забитых и пропущенных мячей. 12.12.2019 16:08 Футбол Безъязычный Алексей
Рублев – бесценен. Россия повела в матче с Испанией и почти обеспечила выход в плей-офф Андрей Рублев в сложнейшем матче, на тай-брейке третьей партии, вырвал победу у 9-й ракетки планеты Роберто Баутиста-Агута. И почти гарантировал нашей команде путевку в четвертьфинал. 19.11.2019 23:00 Теннис Мысин Николай
Ждем от WADA и МОК контрольного выстрела? Возрожденный НХЛ Кубок мира-2024 и 2028 – прекрасная альтернатива продажным Олимпиадам. 11.12.2019 13:00 Хоккей Славин Виталий
Еще по теме:
«Аризона» одержала победу над «Чикаго» «Торонто» Михеева проиграл «Калгари» «Детройт» на своей площадке обыграл «Виннипег»
Барышня с претензиями. Портрет Алены Косторной После финала Гран-при-2019 лидерство среди одиночниц мира захватила 16-летняя россиянка Алена Косторная. Самое время поподробнее рассказать о новой чемпионке. 12.12.2019 15:11 Фигурное катание Тигай Лев
Роковой рубеж. Два промаха на заключительной стойке лишили Логинова медали Мужская индивидуальная гонка в Эстерсунде закончилась триумфом сборной Франции - первые четыре места заняли спортсмены из этой страны. Мартен Фуркад добился победы. Александр Логинов и Матвей Елисеев попали в топ-10. 04.12.2019 21:00 Биатлон Мысин Николай
Георгиев в порядке, можно звать Шестеркина. «Рейнджерс» взяли в Лас-Вегасе убедительный реванш «Рейнджерс» взяли в Лас-Вегасе убедительный реванш (5:0) у «Золотых рыцарей», которым в одну калитку уступили на прошлой неделе в Нью-Йорке (1:4) с Хенриком Лундквистом в воротах. 09.12.2019 14:00 Хоккей Славин Виталий
Медведев – лучший по победам. Сезон-2019 в цифрах и фактах В ожидании нового сезона, «Советский спорт» подводит итоги прошедшего. Мы собрали главные цифры и факты 2019 года. 04.12.2019 10:30 Теннис Мысин Николай
С такой Россией даже Джокович не справился. Мы – в полуфинале Кубка Дэвиса Карен Хачанов и Андрей Рублев, отыграв три матчбола на тай-брейке решающей партии парного матча, нанесли поражение команде Сербии. С самим Новаком Джоковичем во главе! 22.11.2019 20:00 Теннис Мысин Николай
Выставочные матчи НХЛ в России не нужны. Что обсуждали руководители клубов КХЛ В среду в Музее хоккея состоялось совещание с руководителями клубов КХЛ. Обсуждались нюансы введения со следующего сезона «потолка» и «пола» зарплат, а также другие насущные вопросы. 11.12.2019 22:00 Хоккей Домрачев Владислав
Новости
08:32 Хоккей «Аризона» одержала победу над «Чикаго»
08:18 Хоккей «Торонто» Михеева проиграл «Калгари»
07:44 Хоккей «Детройт» на своей площадке обыграл «Виннипег»
07:30 Хоккей «Эдмонтон» проиграл «Миннесоте»
07:13 Хоккей «Сент-Луис» обыграл «Вегас»
06:56 Хоккей Бобровский не спас «Флориду» от поражения в игре против «Айлендерс»
06:42 Хоккей «Питтсбург» обыграл «Коламбус», Малкин пропустил встречу из-за болезни
06:28 Хоккей «Баффало» обыграл «Нэшвилл»
06:17 Хоккей Две передачи Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Бостон»
01:51 Футбол Бубнов оценил выступление российских команд в еврокубках
01:34 ММА Хабиб Нурмагомедов: Фергюсона я буду бить особенно сильно
01:17 Футбол Стали известны все участники плей-офф Лиги Европы
01:03 Футбол Гол Влашича принес победу ЦСКА в матче с «Эспаньолом»
00:33 Футбол Берг – о матче с «Хетафе»: Мы ожидали большего друг от друга
00:15 Баскетбол ЦСКА уступил «Маккаби» в матче Евролиги
23:58 Футбол Матвеев – после поражения от «Хетафе»: Мы не ожидали легкой прогулки
23:40 Футбол «Клуж» обыграл «Селтик» и занял второе место в группе E
23:22 Футбол Киевское «Динамо» покинуло Лигу Европы
23:15 Хоккей Вадим Шипачев: Швед – красавец, разбудил меня в первой же смене!
23:04 Футбол «Краснодар» крупно проиграл «Хетафе» и не смог выйти из группы
Структуры "Рамблера" решили отсудить самый популярный в мире веб-сервер Nginx
Медведев раскритиковал реализацию мусорной реформы в Хабаровском крае
Эра беспредела: почему о событиях декабря 2004 года в Башкирии спорят до сих пор
Зеленый фонд Ижевска под угрозой
Суд признал банкротом "Юго-Западную текстильную компанию" на Дону
Российские фигуристы два дня ждали багаж из Японии
Путин рассказал, как тренер по дзюдо повлиял на его судьбу
Ольга Богословская: Россия страдает из-за борьбы за власть между МОК и ВАДА
Вице-президент WADA опасается давления по делу российских спортсменов
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика