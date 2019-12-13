Владимир Потанин: Сказку в Сочи у нас не отнимут

«НХЛ СТАНЕТ ЕЩЕ ЛУЧШЕ»

– Владимир Олегович, мы приехали на товарищеский матч «Связь поколений» и были удивлены, увидев первое звено вашей команды. Защита: два Вячеслава – Войнов и Фетисов, нападение: Кирилл Капризов – Владимир Потанин – Павел Буре. Как же удалось всех собрать?

– Я удивлен не меньше вашего. Уже само предвкушение такой игры – это праздник! Матч в этом формате проходит второй раз. Традиция была заложена в прошлом сезоне, когда «Норильский никель» заключил с ФХР соглашение на четыре года по спонсированию нашей сборной. «Связь поколений» - это о том, как ветераны передают свою славу молодым. Это и детей побуждает идти в хоккей, и любителей из Ночной лиги подбадривает.

– Кстати, об НХЛ. Этой осенью в лиге произошли перемены, генеральным директором Ночной хоккейной лиги назначен двукратный олимпийский чемпион Алексей Касатонов. Какие обновления нас ждут?

– НХЛ возникла как стихийное любительское движение. Потом уже к нему присоединились многие известные люди. Один из редких удачных примеров, когда инициатива снизу достигает большой самоорганизации и популярности. Очень хорошее явление!

Но со временем как бы рутина засосала. Со стороны могло показаться, что любители сами между собой играют, раз в год приезжая в Сочи. Мы хотели, чтобы приход нового руководства НХЛ «привязал» лигу ближе к хоккею. Касатонов – один из символов успешности нашей школы, и он во главе НХЛ сразу добавляет вес этой организации.

Во-вторых, мы планируем восстановить более плотную связь с регионами. Ведь как это должно работать в НХЛ? Есть дивизионы, и внутри каждого проходит собрание своих команд. Они выбирают своего представителя, с кем НХЛ заключает соглашение и финансирует проведение соревнований в этом дивизионе. Человек, нанятый НХЛ, подотчетен своему собранию. В этом смысл самоорганизации.

Но теперь получается, что многие представители назначаются просто так. Не удалось договориться в дивизионе, или махнули рукой. Отсюда идут шероховатости, возникает несправедливость. Мы это исправим.

Кроме того, наладим работу мандатной комиссии. Поступают сигналы о том, что порой в лиге спортивный принцип нарушается. Что где-то за любителей играют профи, игроки ходят из команды в команду. Нюансы не фатальные, они не портят всю идею. Но оставляют неприятное послевкусие.

И, наконец, главное – в НХЛ есть совет ветеранов. Раньше они часто выезжали на места, проводили мастер-классы, участвовали в играх, открывали сезоны. Потом это сошло на нет. Но с этого года мы возобновили традицию. Наши легенды снова ездят по регионам, играют с любителями, для которых очень важно хотя бы раз в год встречаться с хоккеистом уровня сборной. Сам факт, что им уделяют такое внимание, очень важен. А мероприятие в Сочи – это лишь кульминация.

«УПРАЖНЕНИЕ НА ИЗЛОМ»

– Вспоминаю, как в 2005 году вы дали знаковое интервью главному редактору «Советского спорта» Игорю Коцу. Заголовок был таким: «Красная Поляна создана для Олимпиады-2014». Я еще подумал: «Олимпиада – в России? Зимние Игры – в Сочи?!» Вы – один из тех людей, кто сделали эту сказку былью. Но как относитесь к тому, что ВАДА теперь хочет ее опорочить?

– Зимняя Олимпиада в России действительно была сказкой, воплощенной в жизнь. Никто не ожидал, что мы можем провести Игры именно в Сочи. Так красиво все построить, организовать. И эту сказку у нас уже никто не отнимет. Этот праздник в нашей памяти – навсегда.

Но последующие события вызвали большое разочарование. Был дискредитирован наш спортивный успех. Это серьезно отразилось на судьбе нашего спорта.

Сейчас наивно рассуждать о том, справедливо ли решение ВАДА. Как сказал об этом Владимир Путин: «Надо разбираться, анализировать. Но к Национальному олимпийскому комитету нет претензий. Значит, Россия должна выступать с флагом и гимном. Иначе мы видим нарушение олимпийской хартии».

Не должны быть наказаны чистые спортсмены, которых ни на чем не ловили. Но значит ли это, что в исполкоме ВАДА теперь все устыдятся: «Да, что ж мы так? Взяли да хартию нарушили…»

Конечно, нет. Там или проигнорируют этот факт, или начнут искать претензии к ОКР. Против России работает целая машина. Ее уже не остановить. Да, мы не заслужили столь суровое наказание. Но, к сожалению, дали повод.

Я оцениваю перспективы восстановления справедливости как очень низкие. Тут всё против нас. Знаете, у меня был случай в школе. Один нерадивый ученик из зависти исправил другому оценки в журнале. Глупо? Да. Но это был второй класс, такая форма мести.

А обвинили во всем меня. Я оправдывался как мог. Но мне объявили бойкот. Потом выяснилось, что это делал не я. Однако поезд уже ушел. Я целую неделю прожил в ситуации, когда против меня был весь класс. И это оставило след в душе. В жизни не все бывает справедливо.

Это было упражнение на излом. Как ты отреагируешь? Озлобишься на одноклассников, изолируешься? Но это меня стимулировало к тому, чтобы стать лидером в классе. Это был сильный толчок. Как говорят китайцы, все что нас не убивает – делает сильнее.

К тому, что сейчас происходит с российским спортом, нужно относиться аналогично. Мы возмущены, обижены. Нас даже хотят унизить. Но это надо пережить. Бороться, до конца защищать свои права. И не мириться с решением ВАДА, а думать о следующем шаге. Быть сильными и умными.

«КРОМЕ ХОККЕЯ – ТОЛЬКО ХОККЕЙ»

– Какой у вас календарь как у хоккеиста? Где можно увидеть вашу команду с Фетисовым, Буре?

– Павла Буре и Вячеслава Фетисова вы можете увидеть гораздо чаще, чем меня! – улыбается Потанин. – Но если вместе, то вы правы – мы проводим благотворительные матчи. 3 января – на Розе Хутор, это уже наша традиция. Почти всероссийский праздник.

Обязательно ездим в Норильск, и теперь это будет в конце марта. В этом сезоне с декабря на вторую половину января перешел Кубок Легенд. Вы увидите «Спартак», ЦСКА, «Динамо» - всех великих.

И, конечно, матч в Сочи. Финал сезона Ночной хоккейной лиги. Яркое мероприятие, в котором мы обязательно примем участие.

– Если бы не хоккей, вы бы каким видом спорта занимались?

– Как говорят, если мы заняли первое место в медальном зачете, но не победили в хоккее, то эта Олимпиада неудачная. А вот взяли золото в хоккее, и все остальное нам простят. Поэтому у меня кроме хоккея – только хоккей. Без вариантов!

Фото предоставлены пресс-службой ФХР