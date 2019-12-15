«Вашингтон» уходит в отрыв. Обзор матчей НХЛ - Советский спорт
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15 декабря 2019 10:38ХоккейТрофименко Кирилл

«Вашингтон» уходит в отрыв. Обзор матчей НХЛ

Прошедший тур НХЛ стал настоящим пиршеством для российских болельщиков. Целых 14 матчей!

Тут и противостояние Никиты Кучерова и Александра Овечкина, и Александр Радулов, Евгений Малкин, Артемий Панарин, Никита Гусев... Глаза разбегались, какие игры смотреть! Сосредоточимся на двух встречах: «Тампа Бэй» — «Вашингтон»» и «Анахайм» — «Рейнджерс». Но и про другие матчи не забудем!

Овечкин не забил, но «Вашингтон» крупно победил

В Тампу приехал безоговорочный лидер НХЛ. «Вашингтон Кэпиталз» с большим преимуществом лидирует во всей лиге, а хозяевам было, что доказывать. Одно очко до зоны плей-офф в Восточной конференции, и в случае победы можно было подвинуть «Монреаль». Ну а для российских болельщиков и вовсе вывеска что надо! Кучеров против Ови и компании — зрелище должно было быть знатным. Ожидания от матча начались оправдывать быстро, на седьмой минуте Никлас Бекстрем вывел гостей вперед. В дальнейшем команды вдруг начали осторожничать, и моментов почти не было. Только во втором периоде счет изменился. После передачи Кучерова счет на 26-й минуте сравнял Брэйден Пойнт, после чего снова настало затишье. Зато начало третьего периода выдалось для «Вашингтона» поистине феерическим! Сначала на 42-й минуте Ларс Эллер после передачи Дмитрия Орлова вывел «столичных» вперед, а через 45 секунд Гарнет Хэтэуэй укрепил преимущество. Хозяева не собирались сдаваться, и на 52-й минуте Ян Рутта сократил разницу в счете, но почти сразу Ти Джей Оши восстановил статус-кво. Довел счет до крупного Том Уилсон на исходе матча. Победа «столичных» 5:2.

Хотя Овечкин и не улучшил свою статистику, эта победа «Вашингтона» позволила клубу еще больше оторваться в общей таблице НХЛ. Завидная победная поступь!

Панарин: гол и нереализованный буллит. «Рейнджерс» проиграли

«Ньй-Йорк Рейнджерс» приехали в гости к «Анахайм Дакс» с серьезным настроем. Они находились в шаге от зоны плей-офф на Востоке, но там очень запутанная ситуация, поэтому каждое очко на вес золота. «Анахайм» же постепенно увязает в трясине Запада. Гости не стали откладывать дело в долгий ящик. Уже на 10-й секунде счет открыл Мика Зибанеяд, а через три минуты Панарин удвоил преимущество. Неплохое начало! Однако на девятой минуте Якоб Сильверберг охладил пыл Артемия и партнеров, и со счетом 2:1 команды ушли на перерыв. Уже в самом начале второго периода Эрик Гудбрэнсон сравнял счет. Зибанеяд не думал останавливаться. На 42-й минуте он снова вывел «Рейнджерс» вперед. С этим не согласился защитник хозяев Хампус Линдхольм, который за две минуты до конца основного времени перевел встречу в овертайм. Дело дошло до буллитов, где сильнее оказался «Анахайм».

«Рейнджеры» после этого матча продолжают балансировать на грани зоны плей-офф. Отметим, что Панарин забил в четвертой игре подряд. Так и на недавнюю феноменальную серию из 12 встреч с результативными баллами недолго замахнуться!

Малкин молчит, Радулов раздает передачи

Другие российские игроки мало отметились в игровых протоколах результативными действиями в отчетном туре, но две передачи Радулова помогли «Далласу» на выезде разгромить «Нэшвилл», а за «Торонто» забил Илья Михеев. Несмотря на то, что Малкин не набрал очков, его «Питтсбург» смог по буллитам обыграть «Лос-Анджелес».

Результаты всех матчей игрового дня:

«Оттава» — «Коламбус»: 4:3ОТ; «Айлендерс» — «Баффало»: 3:2ОТ; «Анахайм» — «Рейнджерс»: 4:3Б; «Калгари» — «Каролина»: 0:4; «Нэшвилл» — «Даллас»: 1:4; «Эдмонтон» — «Торонто»: 1:4; «Флорида» — «Бостон»: 2:4; «Миннесота» — «Филадельфия»: 4:1; «Монреаль» — «Детройт»: 1:2; «Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: 5:4Б; «Тампа Бэй» — «Вашингтон»: 2:5; «Аризона» — «Нью-Джерси»: 1:2; «Сент-Луис» — «Чикаго»: 4:3; «Сан-Хосе» — «Ванкувер»: 4:2.

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«Вашингтон» уходит в отрыв. Обзор матчей НХЛ Прошедший тур НХЛ стал настоящим пиршеством для российских болельщиков. Целых 14 матчей! 15.12.2019 10:38 Хоккей Трофименко Кирилл
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