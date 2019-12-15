Невероятный график «Рейнджерс» Панарина - Советский спорт
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15 декабря 2019 13:15ХоккейСлавин Виталий

Невероятный график «Рейнджерс» Панарина

Спойлер – виноват тренер Дэвид Куинн.

Невообразимая рубка за плей-офф развернулась на Востоке. На грани кубковой зоны зависли сразу семь клубов! Даже, казалось бы, безнадежный аутсайдер «Нью-Джерси» подал сегодня признаки жизни: после серии из семи поражений одержал первую победу при новом тренере Алене Насреддине – 2:1 над «Аризоной».

Нас из группы эквилибристов больше других интересуют, разумеется, «Рейнджерс» Панарина, «Тампа» Кучерова и «Флорида» Бобровского.

На удивительный график вышли парни с Бродвея. После удачного отрезка в конце ноября – 6:5 с «Монреалем», 3:2 с «Миннесотой» и «Каролиной» они уже девять туров строго чередуют победы с поражениями. Независимо - играют дома или в гостях.

Вот и это четырехматчевое турне по крайнему Западу ньюйоркцы увенчали согласно негласной модели – обидным поражением по буллитам в Анахайме (3:4) после фееричной виктории в Сан-Хосе (6:3), где Панарин третий раз в карьере выбил хет-трик.

Для молодой, только строящейся команды такая турбулентность вполне естественна. Но я по-прежнему настаиваю, что есть большие вопросы к тренеру Дэвиду Куинну. Раз за разом он нарушает основополагающий закон любой спортивной игры – победный состав не меняют. И, как я понимаю, в первую очередь это относится к посту №1 – вратарям.

Команда выигрывает с Георгиевым, однако его рокируют с Лундквистом и тот терпит поражение. Россиянина возвращают в рамку, «Рейнджерс» берет два очка, тем не менее в следующий раз играет швед – и снова неудача, и снова кидают в бой Георгиева. И эта дьявольская свистопляска продолжается уже восемь матчей! Аккурат после той красной серии в конце ноября. Причем на этом отрезке было лишь два спаренных матча. Вот и в этом выезде игры следовали строго через день.

Вторая причина знатной тряски тоже на поверхности. Куинн и сам заблудился в двух соснах, и подопечных запутал схемой в большинстве. После возвращения из лазарета праворукого Зибанежада при численном преимуществе он перевел с левого края на правый также праворукого Панарина, откуда тот в касание стрелять уже не может. У Зибанежада на левом фланге не пошло, и большинство «Синих рубашек» сразу провисло.

В последних встречах Куинн одумался, но что изобрел? На одну реализацию лишнего слева выходит Зибанежад, справа – Панарин, на следующую – они меняются позициями. Так, в частности, произошло в Анахайме. Представьте, чтоб подобным образом крутили-вертели бы в «Вашингтоне» Овечкина. Нонсенс! Нет, господин Куинн, пора уже определиться. Либо выпускайте на большинство Панарина и Зибанежада в разных сменах, либо налево ставьте только Артемия.

В Анахайме, к слову, Хлебушек допустил невероятно много для себя брака в передачах и обводке, и я знаю почему. Но это отдельная большая тема, как-нибудь вернусь к ней.

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