«Флорида» опять летит, но дело не в Бобровском. «Тампа» рухнула, потеряв Кучерова - Советский спорт
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15 декабря 2019 15:39ХоккейСлавин Виталий

«Флорида» опять летит, но дело не в Бобровском. «Тампа» рухнула, потеряв Кучерова

«Пантеры» выпали из зоны плей-офф, «Молнии» за нее никак не могут зацепиться.

«Флорида» потерпела третье поражение кряду и впервые с октября вывалилась из кубковой восьмерки. Все три раза ворота защищал Бобровский. Драматизма ситуации добавляет то, что сейчас идет девятиматчевая домашняя серия «Пантерз», в которой четыре из семи встреч уже проиграны.

- На своем льду так играть непозволительно! – взорвался после воскресной оплеухи от «Бостона» (2:4) тренер южан Джоэль Кенневиль.

Беда «Флориды» в том, что теперь нельзя все списать на просчеты Боба, каждый раз попрекая его огроменным 10-миллионным контрактом. После двухматчевой ссылки в запас россиянин 8 декабря триумфально вернулся в основу, одержав две убедительные победы – 4:1 над «Коламбусом» и 5:1 над «Сан-Хосе». Блестяще он защищал ворота и в следующем туре, отразив 46 бросков «Тампы» из 48. Тем не менее хозяева уступили – 1:2. Не шшшмогли «Пантеры» больше одной шайбы забросить затем и «Айлендерс» - 1:3. Третью гости забили в пустые ворота. А, как еще со времен Владислава Третьяка известно, в споре равных два гола вратарь пропустить имеет право.

Сегодня Бобровский капитулировал трижды – четвертая шайба снова залетела в пустую рамку. Но на той стороне был финалист Кубка Стэнли-2019, вторая команда нынешнего чемпионата. Более того, при счете 1:3 на 47-й минуте отразил буллит лучшего снайпера сезона Пастрняка, чем оставил «Флориду» в игре.

Очевидно, что проблемы клуба куда глубже, чем нестабильная игра российского новичка. Наладили оборону, заглохла атака. Тришкин кафтан? Разбираться Кенневилю.

Замечу, резко упала посещаемость матчей «Пантерз». В течение этой домашней серии при вместимости дворца 19,5 тыс зрителей на «Миннесоту» пришло 10167 человек, на «Сан-Хосе» - 11340, даже на «Тампу» - лишь 10685. Страшная для менеджмента клуба картина: в самом престижном и дорогом нижнем ярусе трибун пустуют целые сектора!

У «Тампы» с болельщиками все пока в порядке, а вот на проектную мощность победителей прошлой регулярки команда выйти никак не может. «Лайтнинг» слабовато стартовали, однако две победы над «Баффало» в Стокгольме в начале ноября вроде бы настроили на оптимистичный лад. Но вновь последовал ряд досадных осечек. В результате команде до сих пор не удается зацепиться за кубковую восьмерку.

А тут еще и поток травм ведущих игроков. На больничном уже побывали Стэмкос, Пойнт, Хедман, Джонсон… Кучеров туда угодил, кажется, во второй раз. Он пропустил матч с «Чикаго», после того как 19 ноября ударом в спину россиянина сломал бузотер «Сент-Луиса» Шенн. На сей раз у Никиты игровое повреждение. В середине второго периода при счете 1:1 после могучего щелчка защитника «Вашингтона» Карлсона шайба попала в ботинок россиянину и сбила с ног. Поначалу он хотел было встать и продолжить игру. Но не смог, а после осмотра голени врачом на скамейке и вовсе отправился в раздевалку.

Степень травмы еще неизвестна. Но сразу после ухода Кучерова «Тампа» как-то осиротела, сдулась, а в третьем периоде окончательно развалилась, пропустив четыре шайбы…

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