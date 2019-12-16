Почему у Панарина сейчас лучшая техника в мире - Советский спорт
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16 декабря 2019 20:25ХоккейСлавин Виталий

Почему у Панарина сейчас лучшая техника в мире

Давно хотелось поговорить о чудесном преображении в НХЛ Артемия Панарина, который дебютировал там более чем в солидном возрасте – в 24 года.

Он даже на драфте никогда не стоял, однако всего за четыре сезона вырос в самого дорогого россиянина в истории лиги, больше которого сейчас зарабатывает только идол Канады Коннор Макдэвид. Над моей версией вы можете посмеяться, но в подтверждение приведу пару исторических примеров.

ПЕС РЫЖИЙ

Минувшей весной Панарин разместил в соцсети видео, которое быстро порвало интернет. Дома на ковре у стенки он отрабатывает обводку, а за мячом гоняется пес Рыжий. Появился он аккурат перед отъездом в НХЛ, когда Артемий на чемпионате мира-2015 в Чехии познакомился с Алисой Знарок, дочкой тогдашнего главного тренера сборной России. Собакой Алиса обзавелась за два месяца до того, вывезя ее с Украины.

Знакомство переросло, скажем так, в крепкую дружбу, и с того лета Алиса и Артемий больше не расстаются. Разумеется, переехал в Америку и Рыжий. По итогам прошлого сезона его, кстати, НХЛ признала лучшим питомцем хоккеиста. И совершенно заслуженно!

К сожалению, Панарин не уточнил, как долго таким образом он отрабатывает технику. Самое сильное его качество. Ведь ни особой скоростью, ни габаритами он не отличается. Но контролирует шайбу на ограниченном пространстве в любой точке площадки, на мой взгляд, как никто в мире. Причем это не обводка, а конкретно владение, маневры с шайбой на низкой скорости, а порой вовсе в статичном положении. При этом, заметьте, соперникам не удается накрыть россиянина – ни отобрать шайбу, ни применить силовой прием. Настолько здорово Артемий с шайбой на крюке контролирует все, что происходит вокруг него.

Что хочу отметить отдельно: особо ярко эта его фишка проявилась именно в НХЛ. После знакомства с Алисой и Рыжим.

ШОК ЯРУШИНА

Рассмешил вас? Но вы думаете, эту маленькую собачку легко переиграть? Шоумен Стас Ярушин, подозреваю, тоже полагал, что без проблем справится с Рыжим. Еще бы – как-никак воспитанник знаменитой челябинской хоккейной школы. А там техника – основа основ. Этим летом звезда «Универа» заглянул в новую квартиру Панарина в Санкт-Петербурге. Само собой не обошлось без упражнения «Попробуй отними!», и что мы увидели в интернет-клипе? Даже пару – тройку раз Стас не успевал переложить мяч с одной стороны крюка на другой, как Рыжий выхватывал его!

- Могу сказать на сто процентов, что я реально устал, это действительно очень тяжело, - констатировал Ярушин после короткой тренировки и добавил: - А ведь ты, Артемий, занимаешься не на скользком паркете, как я, а на ковре, от которого Рыжему куда удобнее отталкиваться.

- Фокус, концентрацию и контроль над шайбой ты сейчас укрепил, как я это делаю весь сезон, - с фамильной усмешкой на лице подытожил лучший нападающий и бомбардир ЧМ-2017.

Алиса подтвердила, что ее слово было последним, когда они выбирали, с кем подписывать контракт – «Колорадо» или «Рейнджерс». Да, Нью-Йорк - мировая столица шоу-бизнеса, жизнь бурлит, вечная тусовка и все такое. Но для профессионального спортсмена гораздо важнее другое: у «Рейнджерс» меньше всех в лиге перелетов. От «Медисон Сквер Гардена» до дворца «Нью-Джерси» полчаса на метро, рядом принимает и «Нью-Йорк Айлендерс». Рукой подать до Филадельфии, Вашингтона, Бостона. За весь сезон у команды Панарина только две выездные серии с четырьмя матчами – в Калифорнию и по Канаде.

Как раз только что завершилось первое турне, и что бросилось в глаза в заключительной встрече в Анахайме? Непривычное обилие технического брака в игре Панарина. Вот что значит неделя без ежедневных тренировок с Рыжим!

СОВЕТ ТАРАСОВА

Все это было бы смешно и забавно, если бы не похожие истории давно минувших дней.

После первой автокатастрофы в 1976 году Валерий Харламов потерял фирменную обводку. Анатолий Тарасов сразу это заметил, и что только он не делал с Харламовым на тренировках, какие упражнения не предлагал, ничего не получалось. Былые навыки, приемы никак не возвращались. Тогда великий тренер посоветовал самому техничному хоккеисту ЦСКА и сборной СССР поиграть… во дворе с мальчишками. Спустя несколько дней, словно по взмаху волшебной палочки, чудесная обводка Харламова вернулась!

Когда Анатолий Владимирович рассказал об этом, я нисколько не удивился. Ибо именно благодаря похожему случаю я связал всю жизнь с хоккеем.

Мой старший товарищ долго уговаривал меня прийти на просмотр в хоккейную школу, где он занимался уже пару лет. Зимой 1974 года в январские каникулы я решился. Но тренировка была вечером, и с утра я решил покататься на коробке у дома. Было рано, и на льду оказались только малыши. Что оставалось делать – я начал играть один против трех-четырех пацанов. И так продолжалось не менее часа.

После обеда поехал на настоящий стадион. Там только что залили лед. Почему-то как таковой тренировки не было – сразу приступили к двусторонке. Вот мой черед выходить на площадку… И я ничего не понимаю: подбираю шайбу, еду вперед и никто не может ее у меня отобрать! Я откровенно недоумевал, почему мне так легко, вообще без каких-либо усилий удается раз за разом обыгрывать всю пятерку! Наверное, проходов пять таких от ворот до ворот сделал. Тренер, по-моему, тоже слегка обалдел. Сразу после тренировки заставил парня из команды отдать мне свою форму, а на следующий день я уже играл в официальном матче чемпионата Москвы.

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