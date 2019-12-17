Ковальчук летит к Гусеву? 36-летний форвард может продолжить карьеру в «Нью-Джерси»

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Утром Илья Ковальчук в своем инстаграме заинтриговал записью «И что дальше?», поставив в конце самолетик. Днем «Лос-Анджелес» отправил россиянина на драфт отказов. А вечером «Нью-Джерси» объявил, что меняет своего лучшего игрока Тэйлора Холла в «Аризону». Бинго! По-моему, все сошлось.

Посмотреть эту публикацию в Instagram И Что Дальше? 🛫🤔 #тольковперед🚀 Публикация от Ilya Kovalchuk (@ilyakovalchukofficial) 16 Дек 2019 в 3:57 PST

СУПЕРИНСАЙДЕР

Еще до того, как «Лос-Анджелес» объявил о своем окончательном решении, популярный инсайдер Пьер Лебрюн сообщил:

– Предполагается, что Ковальчук покинет «Кингз» уже в понедельник. В этом случае он нарушит контракт, начнется процедура разрыва соглашения, которая завершится на этой неделе. Ковальчук станет неограниченно свободным агентом. Контракт игрока (6,25 млн в год) будет под потолком зарплат «Лос-Анджелеса» и в этом, и в следующем сезоне, ведь Ковальчуку больше 35 лет. Но клубу не придется ему платить, все бонусы уже выплачены.

Этому эксперту можно верить. Именно он 19 ноября первым объяснил, почему «Короли» усадили Кови в запас, но ничего с ним не делают и воздерживаются от всяческих комментариев, кроме банальных отписок: «Илья – по-прежнему в обойме команды и тренируется наравне со всеми».

– 15 декабря Ковальчук должен получить от «Лос-Анджелеса» 2,65 млн долларов в качестве бонуса. Еще столько же было выплачено Илье 15 сентября, – написал в своем твиттере Лебрюн.

Действительно, как только прошло воскресенье 15 декабря, все и закрутилось. А накануне инсайдер выдал еще один пророческий твит:

– Если Ковальчук и «Лос-Анджелес» разойдутся, то «Кингз» больше не придется выплачивать россиянину зарплату. Все зависит от того, чего хочет Илья. Ожидается, что его агент свяжется с руководством «Лос-Анджелеса» в понедельник. Ковальчук поедет вместе с командой на выезд в Питтсбург. Его вторая часть подписного бонуса будет выплачена в воскресенье. После этого ему нужно решить, хочет он покинуть «Лос-Анджелес» или нет. Если хочет, это будет нарушением контракта и клуб выставит его на безусловный драфт отказов.

14 МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ ЗА 81 ИГРУ

Именно так все произошло! Утром Илья в инстаграме поставил тот самый самолетик, судя по всему, уже расплевавшись с «Королями», а днем «Лос-Анджелес» констатировал:

– Ковальчук покинул команду и выставлен на безусловный драфт отказов.

LA Kings release statement regarding Ilya Kovalchuk. https://t.co/MpEFbBl8G5 — LA Kings (@LAKings) December 16, 2019

После этого сообщения контракт россиянина в любом случае через 24 часа должен быть расторгнут. Если только кто-то не возьмет его с драфта отказов. Но зачем вешать на себя весомый контракт почти на 5 млн долларов еще на полтора года? Очевидно, что Кови теперь и близко таких денег не стоит.

Вообще-то агент россиянина Джей-Пи Берри проделал уникальную работу. Умудрился подписать для давно разменявшего четвертый десяток лет клиента, пять сезонов не игравшего в НХЛ, такой контракт, что за 81 матч в «Лос-Анджелесе» Ковальчук заработал 14 млн долларов?! Ибо из общей суммы трехлетнего соглашения на 18,75 млн в бонусы было заложено 7,85 млн в первом сезоне и 5,3 млн – во втором. Это плюс к зарплате в 650 и 700 тысяч долларов. То есть на третий год остается лишь 4,25 млн без каких-либо бонусов. К тому же Берри выбил у генменеджера калифорнийцев Роба Блейка пункт о запрете обмена без согласия игрока в первые два сезона.

Но с 14 миллионами в кармане Кови ушел сам, вот только куда держит путь его самолетик? Вечером в понедельник азимут, кажется, определился.

ХОЛЛА ПОМЕНЯЛИ РАДИ КОВИ?

О том, что «Нью-Джерси» расстается с MVP НХЛ-2018 Тэйлором Холлом стало известно еще на прошлой неделе, когда клуб усадил его на пару матчей в запас, чтоб в преддверии обмена форвард не получил бы травму. Но, как выяснилось, не только из-за этого. Во второй игре без Холла «Девилз» встретились с «Аризоной» и одержали первую победу с новым тренером Аленом Насреддином в его шестом матче – 2:1. Понятно, «Дьяволы» не хотели усиливать конкурента по ближайшему поединку. Ну а затем от трейда их уже ничто не удерживало.

По сути Холла отдали в «Аризону» за мешок картошки. Но летом он становится неограниченно свободным агентом и мог вовсе без какой-либо компенсации уйти в любую команду. Как это случилось с Джоном Таваресом, который из «Айлендерс» даром перебрался в «Торонто». Мало того, что Тейлор, получающий сейчас 6 млн в сезон, потребует новую зарплату в районе 10 млн, поговаривают, что он сам не хотел оставаться в Ньюарке.

Отправив к «Койотам» Холла вместе с нападающим Блэйком Спирсом, «Нью-Джерси» взамен получил форвардов Ника Меркли, Нейта Шарра и защитника Кевина Бала, выбор в первом раунде драфта-2020 (это главный актив!) и третьем раунде драфта-2021. Причем «Дьяволы» взяли на себя половину контракта Холла за этот сезон – 3 млн.

Кто больше всего выиграл от этого обмена, так это Гусев. До того как в НХЛ его стали переучивать в правого крайнего, Никита всегда играл на левом фланге. Том же, что и Холл. То есть дорога в первое звено и первую спецбригаду для лучшего игрока КХЛ была закрыта напрочь. Когда же Никиту попробовали в начале сезона поставить в одно звено с Холлом, сразу выяснилось, что канадец – законченный эгоист: паса от него не дождешься, да и вообще какой-либо моральной поддержки.

Теперь все козыри на руках москвича. Тем более что при Насреддине он стал лидером команды по показателю SAT – 54 процента. А ведь в октябре Никита был не только последним в «Нью-Джерси», но и среди худших во всей НХЛ – 34,4 процента. SAT – это термин из продвинутой статистики, ведущейся в НХЛ с 2009 года, означающий процент бросков его команды, когда игрок был на льду, от общего числа бросков. Учитывается при этом только игра 5 на 5.

Очевидно, что Гусев отныне будет выходить на большинство в первой смене. Но с кем? А почему бы не с Ковальчуком? Они прекрасно сыгрались в СКА. Никита расположится на фланге у ворот, а Илья – на позиции защитника и справа будет накатывать под щелчок в касание. Кстати, «Нью-Джерси» до сих пор держит под потолком зарплат 250 тысяч долларов за 15-летний контракт Ковальчука, разорванный в 2013 году.

После расставания с Холлом и провала в новом клубе Суббана маститого вожака в «Девилз» не видно. Перестройка и омоложение состава продолжаются. В этой ситуации Ковальчук вполне мог бы стать дядькой-наставником. И стоить он будет недорого. По крайней мере в этом сезоне, ведь более 5,5 млн он уже получил от «Лос-Анджелеса».

Так что, «Нью-Джерси» точно есть смысл заключить с Ковальчуком контракт хотя бы на остаток этого сезона. Но согласится ли Илья?