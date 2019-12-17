«Сибирь» творит сенсацию в Уфе, «Куньлунь» рвется в лидеры - Советский спорт
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17 декабря 2019 20:00ХоккейТрофименко Кирилл

«Сибирь» творит сенсацию в Уфе, «Куньлунь» рвется в лидеры

Стартовые четыре матча очередного тура КХЛ после перерыва на матчи Евротура подарили болельщикам зрелищные игры и неожиданные результаты.

Достаточно сказать, что китайский «Куньлунь», разгромив одного из ближайших конкурентов «Адмирал», забрался в верхнюю половину Восточной конференции! «Сибирь» в Уфе обыграла «Салават Юлаев» и тоже не отстает. Ну а «Металлург» и «Нефтехимик» устроили настоящую голевую феерию.

«Куньлунь» обыгрывает «Адмирал». Забивает в большинстве и меньшинстве

Перед матчем в Пекине «Куньлунь» с 43 очками занимал пятое место на Востоке, опережая «Адмирал» всего на одно очко. Команда из Владивостока располагалась на седьмом месте. Плотность в битве за зону плей-офф просто невероятная! Поэтому рубка в этой игре ожидалась знатная. Китайский клуб решил не откладывать дело в долгий ящик, сразу осадив ворота гостей. Броски следовали один за другим, и на девятой минуте Спенсер Фу забил первый гол. Не прошло и пяти минут как Олли Палола удвоил счет в большинстве. «Куньлунь» уверено контролировал ход игры и в дальнейшем забивал также только в неравных составах. Во втором тайме преимущество в одного игрока реализовал Эндрю Миллер, после чего забил гол в меньшинстве Деванте Смит-Пелли. Третий период китайский клуб провел уверенно, спокойно сохранив счет 4:0. Таким образом «Куньлунь» занимает уже четвертое место в конференции!

«Сибирь» творит сенсацию в Уфе

В Восточной конференции не соскучишься! До этого занимавший четвертое место «Салават Юлаев» принимал балансирующую на грани зоны плей-офф «Сибирь». Разница между командами составляла всего-то четыре очка. Новосибирцы не самым лучшим образом играют в гостях, ну а «Салават» дома всегда представляет грозную силу. Поэтому хозяев считали фаворитами, и уфимцы ожидаемо сразу пошли вперед. Тем неожиданнее стал гол гостей на 17-й минуте, Дмитрий Саюстов забил с передачи Егора Миловзорова. В самом начале второго периода Миловзоров забил уже сам, удвоив преимущество своей команды. Хозяева не стали мириться с таким раскладом, и через 10 минут в большинстве защитник Филип Ларсен хлестким броском сократил разницу в счете. Миловзоров не думал останавливаться! На 35-й минуте он сделал дубль и восстановил паритет в матче. Хозяева ответили голом Владислава Картаева и вернули интригу. «Сибирь», несмотря на непрекращающееся давление хозяев, все-таки смогла выстоять и одержать сенсационную победу со счетом 3:2.

«Металлург» и «Нефтехимик» устроили голевую феерию

Соседи по таблице (девятое и десятое место в конференции), подошли к перерыву на матчи сборной с неровной игрой и, соответственно, такими же результатами. Магнитогорцы чередовали победы и поражения. Они могли устроить и голевую засуху, и много забить в следующем матче. Нижнекамцы же пережили серию из шести поражений подряд, а потом выиграли два матча, но были остановлены «Салаватом». Встреча ожидалась огненная! Так и получилось, команды разразились отличной результативностью. Голы следовали один за другим. На пятой минуте Дамир Шарипзянов выводит гостей вперед, через пять минут Андрей Нестрашил в большинстве сравнивает счет, прошло две минуты, и Марат Хайруллин снова выводит гостей вперед, а в середине второго периода Мэтт Уайт делает счет 1:3. Но «Металлург» не собирался сдаваться. В течении одной минуты Денис Паршин и Максим Матушкин сравнивают счет, дело дошло до овертайма, а затем и до буллитов! В серии бросков успешнее оказался «Металлург», который таким образом не отстает от зоны плей-офф.

«Автомобилист» без проблем разобрался с «Амуром»

В отличие от других отчетных встреч в Екатеринбурге произошло то, что, наверное, и должно было случиться. Аутсайдер проиграл без вопросов. «Автомобилист» (идущий шестым) сразу насел на ворота гостей, и «Амур» (11-е место) в скором времени ничего не смог с этим поделать. Уже на третьей минуте Анатолий Голышев в большинстве открыл счет, на десятой Евгений Мозер реализовал большинство. Затем Брукс Мэйсек на 34-й минуте забил третий гол. Хозяева спокойно контролировали ход матча, который так и завершился со счетом 3:0.

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