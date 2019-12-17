Дюжина Армии Кудашова. СКА выиграл у «Северстали», уступая 0:3 - Советский спорт
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17 декабря 2019 23:00ХоккейДомрачев Владислав

Дюжина Армии Кудашова. СКА выиграл у «Северстали», уступая 0:3

Возвращение ветеранов, разгром «Спартаком» «Витязя», фантастический камбэк СКА – самые интересные события в традиционном обзоре игрового дня от «Советского спорта».

ВОЛШЕБНИКИ ВЕРНУЛИСЬ

Ветераны Павел Дацюк, Сергей Мозякин и Андрей Марков залечили травмы и вышли на лед. Их команды одержали победы. Но какие разные! «Автомобилист» без проблем одолел «Амур», обескровленный потерей лидера атак Томаша Зогорны и главного тренера Александра Гулявцева. У первого – аппендицит, ему сделали операцию, а второй, видимо, отправился в Пермь сжигать авто судьи Виктора Гашилова.

Не вышел на лед лидер команды по результативности и зарплате Найджел Доус, но капитанская нашивка перекочевала на свитер Дениса Бодрова, а не Волшебника. Странно, не правда ли?

Дацюк с буковкой «А» организовал для первый гол. Его автор Анатолий Голышев набрал 178-е очко и повторил клубный рекорд результативности, принадлежащий Алексею Симакову.

Мозякин в домашней встрече с «Нефтехимиком» ничем особенным не запомнился, при этом «Магнитка» сподобилась на камбэк. Уступая 1:3, хозяева под пронзительный свист трибун забросили две шайбы и вырывали победу в серии буллитов. Их ворота защищал новичок Василий Демченко.

А «Локомотив» в Минске сначала упустил перевес 2:0, но в овертайме благодаря голу Маркова, сыгравшего в стеку с Николаем Коваленко, вырвала победу.

ЗНАРОК РАЗБУШЕВАЛСЯ

Нет, попасть в плей-фф на «Спартак» даже действующему обладателю Кубка Гагарина ЦСКА не пожелаешь. Красно-белые под водительством Олега Знарка буквально растерзали «Витязь», главную сенсацию старта сезона. Первая шайба влетела в ворота Ильи Ежова уже на 11-й секунде. И понеслось. Матч не перевалил экватор, а цифры на медиакубе шокировали – 5:0.

Гости и вратаря поменяли, но что толку. В конце второго периода «витязи» скинули оковы. Их лучший форвард Алексей Макеев даже обменялся улыбками с нападающим красно-белых Александром Хохлачевым.

Красно-белые едва не забили в глубоком меньшинстве – «3 на 5».

Увы, расставание с ведущим центрфорвардом Миро Аалтоненом не могло не обескровить атаку подмосковной команды, особенно ее плодовитые бригады большинства.

Спартаковцы, готовящиеся к ретро-матчу, который состоится 22 декабря (с «Барысом»), подняли себе настроение. 6:0! Красно-белые угостили принципиального соперника теннисной баранкой. Ее до этого вечера «Витязь» отведал 2 октября прошлого года, уступив в Подольске «Авангарду».

СКА И 0:3 НЕ СТРАШНЫ

Форвард сборной Финляндии Аалтонен, перейдя в СКА, не только увеличил колонию легионеров базового клуба сборной до семи, но и занял место в первом звене с Владимиром Ткачевым и Александром Барабановым.

Впервые в сезоне вышел новичок армейцев шведский защитник Лукас Бенгтссон. Не попали в заявку финн Ярно Коскиранта и швед Давид Рундблад.

А в списке «Северстали» неожиданно появился Константин Шостак. Это 19-летний вратарь «Алмаза» из МХЛ, и его сразу бросили на лидера Западной конференции. Фамилия у новичка хоккейная, болельщики с большим стажем помнят форварда Михаила Шостака, защищавшегося цвета рижского, а потом и московского «Динамо». Вряд ли они родственники.

Два периода даже не вспоминалось, кто у «сталеваров» на посту номер один. Активничали гости, заставляя ошибаться голкипера СКА Хелльберга. Первый гол о защитника олимпийской сборной Вадима Кудако – на его совести. Вторая шайба – тоже насмешка над шведом. А после третьей он в гневе отправился на лавку, уступив пост номер один Александру Самонову, неудачнику Кубка Первого канала. Кажется, у СКА наметился один из двух лишних легионеров.

В начале третьей 20-минутке Антон Бурдасов заставил-таки капитулировать Шостака. Потом Ткачев в стиле Харламова сократил разрыв до минимума. Это ЦСКА может позволить себе дать отдохнуть участникам Кубка Первого канала. В Ригу прилетели только вратари – Илья Сорокин и Ларс Юханссон. СКА же бросил в бой сильнейших.

Питерцы воспользовались тренерскими просчетами соперника и сравняли счет. Отличился новичок Бенгтссон. Шостак пропустил шайбу от синей линии под мышкой. Никто не сомневался, что в овертайме хозяева дожмут рассыпавшихся «сталеваров». Так и произошло.

Максим Карпов забил победный гол. Наставник же «Северстали» Андрей Разин вряд ли обретет после такого поражения новых друзей, как случилось после победы в Москве над ЦСКА.

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