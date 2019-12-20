«Динамо» меня обидело больше, чем СКА: дебют молодого голкипера череповчан - Советский спорт
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20 декабря 2019 13:38ХоккейКузютина Елена

«Динамо» меня обидело больше, чем СКА: дебют молодого голкипера череповчан

19-летний вратарь «Северстали» Константин Шостак о своих первых матчах в КХЛ

Переход из молодежного хоккея на взрослый уровень никогда не бывает простым. А когда тебе в дебютном матче предстоит сразиться с одним из фаворитов чемпионата? 19-летний голкипер череповецкого «Алмаза» Константин Шостак несколько дней назад положил начало своего выступления в КХЛ – голкипер защищал ворота «Северстали» в матче против СКА, а затем заменил Рафаэля Хакимова в гостях у московского «Динамо» при счете 4:1. Обе встречи череповчане проиграли 4:3 и разгромный 8:1. За две игры Шостак пропустил 8 шайб, но как держал оборону 2 периода в Петербурге! Определенно, можно сказать, что это всего лишь начало…

– Константин, ваш дебют в КХЛ состоялся. И сразу топ-клубы. Какие впечатления от лиги?
– Уровень команд высокий. Это чувствуется по скоростям, по броскам. Считаю, что я не справился в матчах со СКА и «Динамо». В Питере хорошо провели два периода, в третьем – смазал. В проигрыше в Москве частично есть и моя вина.

– Ожидали, что в этом году выйдете на лед за «Северсталь»?
– Я с предсезонки готовлюсь с первой командой. Знал, что будет шанс попробовать свои силы в КХЛ. Перед стартом регулярки меня выпускали на полтора периода против «Торпедо». Буллиты были.

– Буллиты – ваша сильная сторона? Череповецкий клуб часто доводит дело до них…
– Как пойдет. Это не лотерея, но доля везения и фарта присутствует.

– Думали ли, что первым клубом КХЛ, против которого выйдете, станет СКА?
– СКА или нет. Например, московское «Динамо» меня больше обидело, чем питерская команда.

– Как вам сообщили о том, что ворота в Петербурге ваши?
– То, что я буду играть, узнал за день до матча. Обрадовался, но никому не сказал. Даже родителям. Они узнали из текстовой трансляции, с середины первого периода начали смотреть.

– Признайтесь, потряхивало немного?
– Нет, я был спокоен. Хотя, конечно, количество болельщиков впечатлило. Раньше не играл при таких трибунах. Но было похоже на мои выступления за сборную. Играл против Словении и Латвии. У латышей большинство игроков было из рижского «Динамо» – матч с ними мы выиграли, я отработал его хорошо, поэтому у меня уже была внутренняя уверенность в том, что могу играть и на уровне КХЛ. Может из-за этого опыта и не трясло.

3

– Молодежная сборная России скоро стартует на МЧМ. Каковы их шансы?
– Я почти никого не знаю. 17 лет я прожил в Минске, потом перебрался на год в Подольск, а оттуда – в Череповец. Лично знаю только Исаева, был с ним на сборах. Желаю им удачи, но пристально наблюдать за российской молодежкой я не буду. У меня другие цели.

– Какие?
– Попасть в феврале в сборную Белоруссии и на чемпионат мира. По крайней мере, я стремлюсь к ним. Для начала мне нужно закрепиться в КХЛ и выиграть матч. Пока не особо идет, но буду работать.

– Вы – коренной минчанин. Что попробовать и посмотреть в Минске?
– Когда мы приезжаем в Минск, то парни сразу начинают голосить: «Драники! Где съесть лучшие драники?»

– А вы умеете готовить это национальное блюдо?
Нет, не умею. А посмотреть? Минск – столица, красивый город. В любом районе есть достопримечательности – Площадь Победы, парк Горького, Площадь Челюскинцев. У нас много красивых хоккейных арен.

– Игра какого вратаря вам импонирует?
– У каждого голкипера есть свои хорошие и плохие качества. Надо от каждого брать только плюсы, и тут еще важно подобрать похожего по габаритам. Например, Влад Подъяпольский примерно таких же размеров. Приятно за ним наблюдать и чему-то учиться. У него больше хороших качеств, но каких – не буду говорить, раскрывать секреты.

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