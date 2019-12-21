Овечкин разрядил свою «пушку», «Вашингтон» снова уходит в отрыв - Советский спорт
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21 декабря 2019 09:38ХоккейТрофименко Кирилл

Овечкин разрядил свою «пушку», «Вашингтон» снова уходит в отрыв

Александр Овечкин, Артемий Панарин, Евгений Малкин, Александр Радулов… Они и не только в очередном обзоре игрового дня в НХЛ.

Всего четыре матча, зато какое раздолье для просмотра российским болельщикам! Более того, многие из клубов, за которые выступают наши хоккеисты, находятся на ведущих позициях в Лиге. Ожидания от тура оправдались, получилась настоящая феерия!

Овечкин поразил «паутинку» ворот, «Вашингтон» победил

«Нью-Джерси» и «Вашингтон» подошли к встрече в Ньюарке с разным настроением. Плетущиеся в хвосте Востока «дьяволы» одержали в прошедшем туре не такую уж частую победу (над «Анахаймом»), в то время как безоговорочный лидер из столицы США всухую был переигран «Коламбусом». Очевидно, что Овечкина и компанию это задело за живое, и они были намерены рвать и метать. Но и Никита Гусев с «Нью-Джерси» дома опускать руки точно не собирались. Хозяева сразу ринулись вперед, и уже на пятой минуте Кайл Палмиери поразил ворота Ильи Самсонова. Спустя несколько секунд хозяева едва не забили еще, не зашла в ворота шайба! «Столичные» активизировались, но штрафной буллит не был реализован, потом хозяев выручила штанга. Игра пошла на встречных курсах. Александр Овечкин разрядил свою «пушку» за полторы минуты до конца первой трети после трехматчевого голевого молчания, чуть не порвав «паутину» ворот! Еще минута – и Никлас Бекстрем выводит хозяев вперед. Ничего себе так период получился! Гусев был против такого расклада, на 25-й минуте после его передачи Блэйк Коулмэн выравнял положение. Бекстрем в ответ сделал дубль после передач Овечкина и Дмитрия Орлова, и на очередной перерыв команды ушли при счете 3:2 в пользу гостей. Разрыв продержался недолго – на первой минуте третьего периода «столичные» упрочили преимущество, а вскоре довели дело и до 6:2. Хозяевам удалось отыграть только одну шайбу на последней минуте. Гусев сделал еще один ассист. «Вашингтон» после этой уверенной победы 6:3 снова ушел в отрыв в общей таблице НХЛ.

«Флорида» едва не уничтожила «Даллас», Радулов прервал результативную серию

Радулов с «Далласом» приехал в гости к «Флориде», также находящейся в том самом запутанном «котле» борьбы за плей-офф на Востоке. «Старз» же в последнее время особенно сильны – они уже третьи на Западе, а Радулов выдал результативную серию из шести матчей подряд. Россиянин вошел во вкус, зачем останавливаться?! С такой постановкой вопроса были не согласны хозяева, открывшие счет на пятой минуте. «Даллас» быстро оправился от удара, и на 14-й минуте счет сравнялся усилиями Дениса Гурьянова. Но ненадолго, через полторы минуты хозяева снова вышли вперед, а в начале второго периода укрепили свое преимущество. Прошло еще 90 секунд, и вот уже 4:1. «Флорида» резво взялась за дело! «Даллас» в этот момент откровенно посыпался. За четыре минуты Ноэль Аккьяри оформил хет-трик и довел счет до 7:1. Дело уже не просто пахло разгромом, это уже было похоже на унижение! «Даллас» на 37-й, 48-й и 54-й минутах немного сократил счет до 4:7, однако складывалось впечатление, что хозяева попросту бросили играть. «Флорида» поднимается в зону плей-офф Востока на восьмое место. Как же быстро все меняется в конференции!

Феерия в Нью-Йорке, у Михеева гол плюс пас

В Нью-Йорке местные «Рейнджеры» принимали «Торонто». Эта встреча была принципиальной для обеих команд, не так далеко находящихся от зоны плей-офф – ведь победа любого клуба могла кардинально поменять все расклады в запутанной ситуации на Востоке! Не забудем и про стреляющего сериями (одна только результативная из 12 матчей подряд чего стоит) лидера «Рейнджерс» Панарина, который явно не собирался упустить возможность пополнить свой лицевой счет. Гости были иного мнения и быстро открыли счет. После передачи Ильи Михеева на 10-й минуте в ворота Алексанлра Георгиева забил Пьерр Энгвалл. Спустя две минуты счет стал уже 2:0. Обескураживающее начало для хозяев! «Рейнджеры» не думали сдаваться, и на 15-й минуте сократили разницу в счете. Еще через три минуты Райан Строум после ассистов Панарина и Павла Бучневича вообще выровнял результат! Начало второго периода, и снова впереди «Торонто», но ненадолго – Бучневич почти сразу опять сравнял счет. Заключительная треть матч началась обескураживающе для хозяев. Уже в самом ее начале «Торонто» забил два гола, и вот 5:3. Точку в матче поставил Илья Михеев. 6:3 – еще одно голевое пиршество!

Малкин отдал пас, «Питтсбург» победил

«Питтсбург» во главе с воодушевленным Малкиным, в победном матче с «Калгари» забросившим 400-ю шайбу в НХЛ, пожаловал в гости к «Эдмонтону». Хозяевам, напротив, не до радости сейчас. Они потерпели серию поражений и откатились на седьмое место Запада, где тоже обострилась конкуренция в зоне плей-офф. Бой они собирались дать знатный! «Питтсбург», забив на 8-й и 13-й минутах, однако, дал понять, кто фаворит в матче. Раздосадованные хоккеисты «Эдмонтона» помчались отыгрываться и на 27-й минуте сократили разрыв. В концовке второй трети команды обменялись голами и ушли на перерыв при счете 3:2 в пользу «пингвинов». «Питтсбург» с самого начала третьего периода пошел вперед, и уже на 41-й минуте Крис Летанг с передачи Малкина упрочил преимущество. В концовке «Пингвинз» забили еще. 5:2 – это был тур во имя результативности!

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