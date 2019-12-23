Сумеет ли Панарин сыграть в «Рейнджерс» роль Мессье образца конца прошлого века?

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При всем понимании непростой ситуации резкого омоложения и перестройки команды, никто не поймет, если парни с Бродвея третий сезон подряд не попадут в плей-офф. Ну или по крайней мере не приложат для этого максимум усилий – в стане «Синих рубашек» это прекрасно понимают, потому и сражаются в каждом матче. На сей раз не поздоровилось «Анахайму» - 5:1.

Думаете, почему так засуетилось руководство ньюйоркцев, когда Виталия Кравцова, имеющего действующий контракт с «Рейнджерс», челябинский «Трактор» отправил из КХЛ в свой фарм-клуб в высшую лигу? Да потому что это косвенный приговор всему менеджменту самого дорогого хоккейного клуба планеты, особенно его скаутской службе. Ведь какое основное правило формирования на годы вперед успешного коллектива, регулярно претендующего на Кубок Стэнли? Плодотворная планомерная работа на драфте.

КАК ОБРАЗЕЦ - РУССКИЕ «КРАСНЫЕ КРЫЛЬЯ»…

Вспомните тот же чемпионский «Детройт» времен Русской пятерки и чуть позже. Сергей Федоров, Владимир Константинов, Вячеслав Козлов достались «Уингз» даром. Через ярмарку молодых талантов. Также через драфт в город моторов прибыли Стив Айзерман, многолетний капитан «Крыльев», и Никлас Лидстрем, возможно, лучший защитник в истории шведского хоккея. Ну и как забыть Павла Дацюка, который никогда не играл по юношам за российскую сборную. Тем не менее скауты «Детройта» отыскали уральца в далеком Екатеринбурге, поверили в него и задрафтовали в шестом раунде аж 171-м.

Все! Так и был создан хребет династии, который потом усиливался точечными приобретениями типа Вячеслава Фетисова и Игоря Ларионова, Брендана Шенахена и Ларри Мерфи, Криса Челиоса и Доминика Гашека, Люка Робитайла и Бретта Халла.

Заметьте, было это в эпоху гуляй-поле, когда траты на гонорары игроков ничем не ограничивались. Олигархи могли хоть весь рынок свободных агентов вычистить. Но этого было мало. Чтобы рассчитывать на победы в долгую, необходим был приток своей молодежи. Через драфт. Это как в КХЛ. Закупить качественных легионеров – необходимое условие, но не достаточное. Без крепкого российского костяка надеяться на Кубок Гагарина не стоит.

…И «СИНИЕ РУБАШКИ» 1994 ГОДА

Для подтверждения этого тезиса от обратного хватит двух антипримеров – казанская сборная мира сезона локаута в НХЛ-2005 и «Рейнджерс» на стыке столетий вплоть до введения в НХЛ потолка зарплат.

Показательно, что и последний Кубок Стэнли «Синие рубашки» взяли в 1994 году после 54-летнего перерыва благодаря мощному десанту из России – Сергей Немчинов, Сергей Зубов, Алексей Ковалев, Александр Карповцев. Как они очутились на Манхэттене? Через драфт. Таким же образом там прописались два великих американца – MVP Кубка Стэнли-1994 Брайан Литч и MVP Кубка мира-1996 Майк Рихтер. Возглавил всю эту амбициозную ватагу капитан капитанов Марк Мессье, захвативший с собой из «Эдмонтона» проверенных бойцов силовика-снайпера Адама Грейвза, экс-капитана славных «Ойлерз» Кевина Лоу, вышибалу Джеффа Букибума, финского классика проникновений под кожу Эсу Тикканена, будущего тренера-неудачника «Локомотива» Крейга Мактавиша, короля голов в плей-офф Гленна Андерсона.

Вуаля! Бинго! Все сошлось, а для тренера-диктатора Майка Кинана тот триумф в Кубке Стэнли так и остался единственным в энхаэловской карьере.

В эпоху потолка зарплат драфт приобрел вообще едва ли не решающее значение. Возводить его в абсолют не позволяет выход в финал Кубка Стэнли-2018 в год дебюта в лиге «Вегаса», собранного, грубо говоря, из отходов. Но кто доминирует в одолевшем «Рыцарей» клубе из столицы США? «Свои» воспитанники – Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Никлас Бекстрем, Брейден Холтби, Джон Карлсон, Дмитрий Орлов, Том Уилсон, Якуб Врана…

КРАВЦОВ ВЕРНУЛСЯ, АНДЕРССОН СБЕЖАЛ

А у «Рейнджерс» с этим пока беда. Нет, Каапо Какко, выглядящий в 18 лет по фактуре на все 25, обязательно заиграет. Ему нужно разве что ментально окрепнуть и привыкнуть к сумасшедшему графику регулярного сезона НХЛ. Но вот два предыдущих первых выбора клуба явно застряли в развитии. В случае с 20-летним Кравцовым это хотя бы не откровение вроде снега в июле: после того как Виталий выстрелил в Кубке Гагарина-2018 – 6 голов, 5 передач в 16 играх, следующий сезон в «Трактор» получился посредственным – 23 (8+15) очков в 54 матчах. То есть тормознул уралец еще на родине.

Куда сложнее ситуация с 21-летним шведом Лиасом Андерссоном, выбранным седьмым в первом раунде драфта-2017. Попавшие в том году на карандаш скаутов Нико Хишир, Миро Хейсканен, Кейл Макар, Элиас Петтерссон, даже одноклубник Филип Хытил, ушедший под №21, феерят в НХЛ. А он, вице-чемпион мира-2018 среди молодежи, чемпион мира-2018 среди взрослых, уже третий год в «Рейнджерс» только на подхвате, регулярно мигрируя между основой и фарм-клубом в АХЛ.

В конце прошлой недели Андерссон сорвался и поднял мятеж. Проведя в этом чемпионате за «Рейнджерс» лишь 17 игр (0 голов, 1 передача), он прочно обосновался в «Хартфорде», откуда в октябре сбежал в Россию Кравцов. Однако и в фарм-клубе у шведа не заладилось – 5 (4+1) очков в 13 турах. Для сравнения у Кравцова, который в середине декабря вернулся в Америку – 3 (1+2) балла в восьми матчах. Андерссон в ультимативной форме потребовал обмена и покинул расположение «Хартфорда». В Нью-Йорке выждали по регламенту сутки, после чего бессрочно дисквалифицировали нападающего за прогул.

НЕ В КОНЯ КОРМ?

Вот такое, можно сказать, скандальное положение в «Рейнджерс» с главными, казалось бы, талантами команды, без которых на что-то серьезное в нынешней НХЛ, как мы выше выяснили, надеяться не приходится. Все это только усиливает давление на управляющих клуба со стороны владельцев. Как ни крути, а дороже «Рейнджерс» в НХЛ нет. Причем пятый год кряду. Его стоимость оценили в 1,65 млрд долларов! В прошлом сезоне ньюйоркцы заработали 270 млн при операционной прибыли 123 млн. Только от билетов в ложи и на премиальные места выручено 80 млн и 30 млн долларов от кабельного ТВ!

При всех этих гигантских доходах «Синие рубашки» уже два года в начале апреля отправляются на долгие летние каникулы. Вот потому все наемные лица на Манхэттене отлично осознают – плей-офф для них в самом разгаре. И скандалы никому не нужны. Потому быстренько вернули в Америку Кравцова, а демарш Андерссона вообще всячески замалчивают.

Все внимание – игре. Поддержанию в команде бойцовского духа и веры игроков в способность биться с фаворитами на равных. Три подряд болезненных оплеухи от «Анахайма» (3:4 по буллитам), «Нэшвилла» (2:5) и «Торонто» (3:6) грозили как раз эту веру серьезно подорвать. Однако уверенный реванш, взятый в «Медисон Сквер Гарден» в воскресенье у «Анахайма» (5:1), пусть и ослабленного потерей сразу трех вожаков – Райана Гецлафа, Рикарда Ракеля, Якоба Сильверберга, показал, что в принципе все в руках ньюйоркцев. До плей-офф им доковылять вполне по силам.

А вот выше?..

При таких просчетах на драфте Артемию Панарину, несмотря на его уже вторую в сезоне результативную серию из семи+ матчей, сыграть роль Марка Мессье образца Кубка Стэнли-1994 в нынешнем «Рейнджерс» вряд ли удастся. Впрочем, великий канадец взял в руки грааль НХЛ лишь на третий год жизни на Бродвее.