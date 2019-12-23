Федор Канарейкин: «Спартаку» никакой соперник не страшен

Загрузка...

Традиционно в Новый год проходит чемпионат мира среди молодежи. Российская сборная всегда находится среди фаворитов.

- Чего на этот раз можно ожидать от подопечных Валерия Брагина? Кроме наших, Канады и США кто еще способен стать чемпионом?

- Естественно, в эту когорту нужно добавить Швецию и Финляндию. Они тоже могут побороться за титул. Что касается наших, то они были готовы выиграть чемпионат мира еще в прошлом году, но были какие-то недоработки. Хотя в последнее время мы радуемся местам, которым радоваться и не надо. У нас довольно давно не было чемпионства, и хотелось бы вернуться к истокам, когда кроме победы ничего не существовало. Вот это цель на сегодня. Нынешняя сборная имеет шанс стать чемпионом, состав укомплектован крепкими игроками, готовыми бороться, сражаться, биться за победу. Группа, конечно, сложная, но в перспективе все зависит только от игроков российской сборной.

Илья Ковальчук после расторжения контракта с «Лос-Анджелесом» до сих пор находится без команды. Ему уже 36 лет, и многие специалисты склоняются к тому, что хоккеисту пора заканчивать карьеру.

- На ваш взгляд, каковы перспективы Ильи в ближайшее время? НХЛ, КХЛ или и впрямь пора завершать?

- Ковальчук — это игрок топовый, который всем все доказал, это давно ясно. В дальнейшем решение о продолжении карьеры зависит от самого Ильи, он за собой хорошо следит, парень здоровый. Поддерживает форму даже когда нет игровых отрезков. В этом нет проблем, но другое дело не наигрался ли он, остался ли голод до игры, хочет Ковальчук продолжить карьеру? Самое главное доказать самому себе, можешь ли ты быть конкуретноспособным, когда от тебя так много ждут в данной ситуации. Ждут от твоего громкого хоккейного имени. Вот тут нужно дать самому себе ответ. Продолжить карьеру он может в любой команде - и в НХЛ, где им несколько клубов интересуются, ну и возможно возвращение в Континентальную хоккейную лигу. Повторю, в конечном счете все зависит от самого Ильи. Он сам должен решить и сделать свой выбор.

ЦСКА победил СКА на футбольной «Газпром Арене» в присутствии почти 70 тысяч зрителей. «Армейцы» снова стали лидерами Запада при двух играх в запасе.

- Победа в этом матче станет знаковой для борьбы за чемпионство или это все-таки был рядовой матч календарного чемпионата?

- Безусловно, это не рядовой матч, он показывает состояние дел во всей нашей лиге. Встречались две команды, в которых сосредоточены главные силы нашего хоккея, откуда приходит большинство игроков сборной страны. Но на данный момент ЦСКА сильнее и мощнее СКА, и эта игра стала очередным доказательством преимущества москвичей. Такие игры должны давать направление, и показывать, что мы имеем сейчас. Ну и на будущее — что случится в нашем хоккейном хозяйстве в дальнейшем.

Магнитогоргский «Металлург» в этом сезоне лихорадит. Команда не попадает в плей-офф, пусть и находится буквально в шаге от этого.

- Что происходит с клубом, и есть ли шансы выправить ситуацию?

- После отставки гендиректора Геннадия Величкина и проблем с чешским тренером, который не показал результат в прошлом году, в этом сезоне команда была не готова к чемпионату. На старте был провал, потом на протяжении десятка игр ситуация выправлялась, пошла серия побед, но затем опять начались неудачи. Пока непонятно, в чем дело. «Металлург» должен быть в зоне плей-офф, и команда должна решить проблемы и войти в эту зону. Иначе вообще на что можно рассчитывать сейчас и в будущем? Ну не совсем ведь там совсем так уж кисло!

«Спартак» после перерыва на матчи Кубка Первого канала выдал серию из трех побед подряд. Команда Олега Знарка находится всего в двух очках от третьего места Западной конференции.

- Это на данный момент потолок для команды или есть вероятность в плей-офф добраться до финала либо даже дальше?

- Можно отметить, что команда сейчас сплотилась.Она заряжена, на данный момень очень хорошо готова физически.Все игроки готовы, играют полностью все 60 минут. Самое главное, что прививается вкус не только к победам, но и вкус борьбы. «Спартак» сейчас может сейчас удерживать преимущество в одну шайбу и работать до конца. В преддверии совсем уже недальнего плей-офф очень важны такие факторы, уметь играть по ситуации и выжимать максимум возможного. Сложно предсказать, какое место займет «Спартак» в регулярном чемпионате, но я абсолютно уверен, что возможно любое развитие событий в матчах «красно-белых» в играх на вылет. Никакой соперник им не страшен, абсолютно со всеми можно играть. Просто нужно бороться и решать самые большие задачи. Отметим и работу тренерского штаба во главе с Олегом Знарком, но и не за будем про работу с молодежью. Происходит постепенный ввод в команду молодых ребят, тот же самый Александр Никишин в этом году матереет, определенный уровень показывает Максим Цыплаков. Растут молодые ребята, вводится свежая кровь. Во все времена правильная подпитка давала здоровую конкуренцию. Правильно, что тренерский штаб не обращает внимание не на имена, а именно на тех игроков, кто на сегодняшний день лучше готов, кто лучше себя проявляет. Молодежь должна играть!