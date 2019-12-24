Пытка для Панарина. У «Рейнджерс» – четыре поражения в пяти матчах

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Для «Рейнджерс» сейчас каждая встреча – решающая. Все понимают, что пример «Сент-Луиса», который прошлый Новый год встретил на самом дне НХЛ, а в июне бурно праздновал первый Кубок Стэнли – исключительный. Не повторяется такое никогда – как пелось в сладкой песенке моего счастливого детства.

Тем более соперник – принципиальнее некуда. Мало того, что «Филадельфия» из того же – столичного дивизиона. Именно «Флайерз» одни из главных конкурентов «Синих рубашек» за кубковую путевку, которую гарантированно дает попадание в топ-3 дивизиона. Перед визитом в первую столицу США у «Рейнджерс» было 38 очков, у «Филли» - 45. Недаром ветеран ньюйоркцев Крис Крайдер сразу после разгрома в воскресенье «Анахайма» – 5:1 заявил:

– Это важнейшая для нас победа, но нам надо быстро перевернуть страницу, потому что завтра игра за четыре очка с «Филадельфией».

Да, «Рейнджерс» проводил второй матч за два дня. Правда, первый – с «Анахаймом» начинался в полпервого дня, а с «Флайерз», как обычно, в 19.00. У хозяев был лишний день отдыха: они вернулись из Оттавы, где в субботу одолели «Сенаторов» по буллитам – 6:5.

Удивило, что Дэвид Куинн снова доверил место в воротах 37-летнему Хенрику Лундквисту. Похоже, после пощечины на прошлой неделе от «Торонто» – 3:6 Александр Георгиев лишился доверия тренера. Будем надеяться – временно. Забегая вперед, отмечу, физически шведский ветеран выдержал, вот только партнеры его не поддержали. Также вторую встречу подряд остался в запасе 18-летний Каапо Какко, но у финна – травма.

В отличие от веселых первых периодов в Бостоне и Тампе, в Филадельфии счет оставался нулевым до 27-й минуты. Обе команды прекрасно осознавали огромное стратегическое значение матча и отнеслись к нему в высшей степени ответственно. Словно к седьмому поединку серии плей-офф. Предельная концентрация и упор на оборону.

Что тут выдвигается на первый план? Правильно – вратари и игра в неравных составах. И Лундквист, и его коллега на той стороне Харт оказались достойны друг друга. А вот большинство…

Да, обе команды не использовали его ни разу. Но для «Рейнджеров» – это пятый такой матч кряду (18 попыток)! А ведь уже на 9-й минуте гости получили возможность минуту с лишним атаковать пять на три, однако ничего вразумительного не организовали. Равно как и в двух других попытках – при счете 0:0 и 1:0 в их пользу. Понятно, забей ньюйоркцы вторую, у них появился бы шанс действовать на контрвыпадах, ибо «Летчикам» пришлось бы понестись вперед. Именно это «Рейнджерс» и нужно, потому что пока неопытная команда не готова преодолевать плотную оборону – элементарно недостает мастерства.

Но без него и большинство не реализуешь! А у кого реально есть класс? Только у Панарина и Зибанежада. Да вот беда: Куинн никак не может разобраться, кого на какую позицию ставить при розыгрыше лишнего. Да и вообще складывается впечатление, что наигранные комбинации попросту отсутствуют. Оттого и состав пятерок постоянно меняется. Эта анархия – путь в никуда.

Взять того же Бучневича, который снова выходил в звене с Панариным, в том числе и на большинство. Сколько раз Артемий выводил его на ударные позиции – забивай не хочу! Но то – мимо, то – в щитки или живот Харту. Жалкая одна шайба за 12 последних матчей – ну куда это годится?! Вы только представьте, что вместо Бучневича был бы Патрик Кейн, как в «Чикаго». Я одного не пойму: ну неужели бросок натренировать нельзя?! Кучеров, Овечкин все лето в стенку гаража или на заднем дворе по воротам лупят. Делай 200-300 щелчков-бросков в день, обязательно навык прорежется. А пулять с закрытыми глазами и потом бить клюшкой по каркасу ворот – пустое занятие.

Тем не менее, открыв счет в меньшинстве после ошибки Проворова, ньюйоркцы неимоверными усилиями удерживали минимальный перевес до последней минуты второй трети. Точнее – до двух заключительных секунд. Ну как можно было позволить Занхайму за мгновения до сирены беспрепятственно зарядить со средней дистанции, почему никто не лег под шайбу – уму непостижимо! Одна нелепая недоработка выкинула на свалку тяжелую работу всей команды в течение 40 минут. А ведь проспали маневр Занхайма как раз Крайдер и Зибанежад – чего же тогда от других требовать?!

В третьем периоде гостей хватило лишь на семь с половиной минут. Их накрыло какое-то оцепенение, после того как Хейз вывел «Флайерз» вперед. Стоило же на 56-й минуте Занхайму оформить дубль, как ньюйоркцы вовсе развалились. Продолжайся матч еще несколько минут, счет с 5:1 мог бы легко вырасти и до 10:1.

Нет, парни с Манхэттена, с таким настроем в плей-офф вам делать нечего.