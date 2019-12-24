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24 декабря 2019 22:02ХоккейДомрачев Владислав

Мозякин сыграл на бис, но его затмил Григоренко

ЦСКА с трудом одержал победу (3:2), ставшую для них шестой подряд. Усилий капитана «Магнитки» Сергея Мозякина, забившего и отдавшего, оказалось недостаточно. Дубль Михаила Григоренко позволил хозяевам переломить ход встречи.

КАПИТАН ОБОКРАЛ КАПИТАНА

Игра «Магнитка» в чемпионате – американские горки. Уволили чешского тренера Йозефа Яндача, вернули победителя Илью Воробьева. А команда по-прежнему вне зоны плей-офф, на девятом месте.

Турнирные неудачи усугубили травмы лидеров – еще до перерыва выбыл основной вратарь Василий Кошечкин, в Санкт-Петербурге и Москве его раздели в запас, однако в бой бросать не спешат. Зато представился шанс другому Василию – Демченко, с которым так некрасиво расстался «Трактор».

Новичок «Магнитки» пока не впечатляет – курьезно пропущенная шайба от невского армейца Артема Зуба сломала игру «сталеварам» и они уступили 1:2.

При этом клуб продолжает селекционную кампанию – недавно вернули героя Кубка Первого канала форварда Томаша Филиппи и сразу определили его в первого звено к Сергею Мозякину и Андрею Нестрашилу.

В понедельник было объявлено о подписании защитника Никиты Пивцакина, хорошо знакомого болельщикам ЦСКА по выступлениям армейцев. Пусть Яндач жаловался на дефицит разрушителей, Воробьеву нужны созидатели. Чемпион мира среди молодежи 1991 года Пивцакин именно такой - бегает вперед без оглядки на тылы.

Главная проблема «Металлурга» - отсутствие звена-лидера. Пока Воробьев не может нащупать оптимальную «химию». Неплохо дополняют друг друга легионера Брэндон Козун – Деннис Расмуссен – Эрик О’Делл. Налаживаются связи в русской «линии» Денис Паршин – Андрей Локтионов – Николай Кулемин.

Однако против ЦСКА первый из этой троицы, начинавший еще у Виктора Тихонова, не вышел. Его заменил живчик-силовик Богдан Потехин.

После паузы выпустили Евгения Тимкина, открывшего счет в приснопамятном седьмом матче финала-2016. Ту встречу «Металлург» выиграл 3:1 и увез из Москвы Кубок Гагарина.

Видно, Воробьеву в схватке с чемпионами нужнее не быстрые ноги и руки, а горы мускул.

Хозяева бросили в бой пропустивших встречу в Подольске с «Витязем» Иржи Секача, Максима Шалунова, Константина Окулова…

ШПИОНЫ ИЗ «ДИНАМО»

Уже в среду ЦСКА ждет дерби с «Динамо», так что важно грамотно распределить силы. Тем более что бело-голубым, несмотря на турнирные успехи, не даются победы над клубами-фаворитами Западной конференции.

На трибуне «ЦСКА Арены» были замечены представители соперника – главный тренер Владимир Крикунов, его помощник Юрий Бабенко, специалист по вратарям Виталий Еремеев.

Специально для него, тоже не чужого в ЦСКА эпохи Тихонова, ворота доверили Илье Сорокину. Отсюда делаем вывод – в среду на «Динамо» выйдет герой и победитель Кубка Первого канала Ларс Юханссон, не попавший в заявку на матч с «Магниткой».

Царапина на переносице Кирилла Капризова – спасибо за нее «витязю» Алексею Макееву – не помешала лидеру атак красно-синих показать себя во всей красе.

Но почин сделал тот, голы которого мы стали забывать. Капитан «Магнитки» Сергей Мозякин открыл счет не в своем стиле. Не фирменным кистевым в девятку, а с пятачка. Стоя боком к воротам он легким движением клюшки превратил безобидный наброс защитника Виктора Антипина в гол. Направив шайбу себе между ног. Красота! До космической высоты «400 голов в КХЛ» главному снайперу и бомбардиру отечественных чемпионатов осталось три гола и два – до трехсот за «Магнитку». Мозякин не забивал семь матчей.

Первый период словно скопировали под кальку со стартовой 20-минутке матча «Металлурга» в Санкт-Петербурге. Правда, у хозяев обязаны были забивать Константин Окулов и Сергей Толчинский. Первый из них промахнулся по пустым воротам, второй сначала загубил выход «2 в 1», а потом проверил на прочность живот вратаря.

После перерыва Михаил Григоренко довершил дело, начатое Капризовым, и конвертировал подбор в гол. Но недолго музыка играла на армейской улице. Мозякин вновь напомнил о своих ловких руках. Капитан гостей буквально выкрыл шайбу и промедлившего с началом атаки Никиты Нестерова. Легкая заминка стоила капитану хозяев потери. Мозякин моментально нашел на огневой позиции Нестрашила, и тот неотразимо бросил в паутину.

Удержать победный счет и сделать Мозякина полноценным героем матча «сталеварам» не удалось. Максим Шалунов, от которого ждут голов, показал свой убойный бросок.

А потом его примеру последовал Григоренко. Его уан-таймер похвалил бы сам Александр Овечкин.

В концовке гости получили большинство и выпустили… Кошечкина, но хозяева уберегли победу и в среду проведут дерби номер три с «Динамо». Интересно, что взяли на заметку Крикунов и Ко. Год назад, в начале ноября, будущие чемпионы с честью выдержали испытания спаренными матчами – сначала разгромив 5:0 «Йокерит», а на следующий день выиграв 3:1 у с СКА.

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