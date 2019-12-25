Василий Демченко: Думаешь, как сыграть, а не куда перейти - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболИтоги года 2019...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
25 декабря 2019 16:01ХоккейКузютина Елена

Василий Демченко: Думаешь, как сыграть, а не куда перейти

Вратарь магнитогорского «Металлурга» Василий Демченко о адаптации в новой команде и планах на Новый год.

- Василий, как ваше увлечение – игра за диджейским пультом? Крутите вертушки?
- В сезоне нет, а летом – да!

- На Новый год помузицируете?
- У меня в Челябинске аппаратура лежит. Пока не думал об этом. Возможно, попрошу друзей привезти ее к новогодней ночи.

- Новогоднее настроение уже присутствует?
- Да мы в такой поездке – Санкт-Петербург, Москва. Дожди у вас тут идут и не снежинки! В Магнитогорске уже нормально завалило.

- Как планируете встречать 2020 год?
- Дома – в Магнитогорске. С семьей и друзьями.

- Необычного ничего с вами накануне Нового года не случалось?
- Кошелек я как-то потерял прям накануне Нового года. С другом по магазинам ходили 31 декабря, и так получилось, что я кинул свой кошелек в корзину для покупок. Забыл, и она уехала. Через несколько дней позвонил человек, который нашел его на улице. Денег не было, но остались карты и ПТС – по ним и определили владельца.

- Наверное, поняли, что кошелек вратаря?
- Это лет пять назад случилось, я тогда не был настолько узнаваем болельщиками.

«НЕ ДОТЕРПЕЛИ»

- Василий, накануне вы играли против прошлогоднего чемпиона, ЦСКА. Готовились к тому, что будет много работы?
- Не первый раз играл против них, в сезоне уже встречались. С настроем на матч никаких проблем не было. ЦСКА – атакующая команда, был готов к граду бросков от армейцев.

- Щелчок Григоренко становится фирменным знаком этого хоккеиста – он берется, в принципе, или нет?
- Там получилось на перемещении. Бросок шел из-под защитника, поэтому сам момент щелчка не видно было. Но это ни в коем разе меня не оправдывает. Я обязан ловить любую шайбу.

- Как оценили бы игру против московских армейцев?
- Играли хорошо, но во втором периоде пропустили ненужный гол. Не дотерпели.

«ДОКАЗАТЬ, ЧТО ВЗЯЛИ НЕ ЗРЯ…»

- Вы недавно стали выступать за магнитогорский «Металлург». Как вам команда? Как Василий Кошечкин в качестве напарника?
- Хорошо чувствую себя в «Металлурге», работаем с Василием. В Магнитогорск перевез пока только самое главное – мою семью, а вещи еще многие остались в Челябинске. Жилье новое нравится, условия нормальные.

- Какие цели поставил перед вами тренерский штаб?
- Прямых задач каких-то передо мной не ставили. Я сам должен прийти к осознанию всей ответственности – новая команда, новые партнеры. Мне нужно доказать, что я могу, что не зря меня взяли.

- Было ли у вас предчувствие, когда вы начали сезон с «Трактором», что возможно придется расстаться с челябинским клубом?
- Да я не знаю…Всегда думаешь о том, как играть, а не куда перейти. Так получилось. Теперь я – игрок «Магнитки».

Сергей Тарасов: Все шло нормально, но Анси нас выбил из колеи В минувшие выходные во французском Анси завершился третий этап Кубка мира. 24.12.2019 20:18 Биатлон Волохов Юрий
Еще по теме:
Сергей Тарасов: В нынешнем сезоне мы увидим прежнего Фуркада Сергей Тарасов: Малышко второй доппатрон вообще нельзя брать, а он на круг зашел Сергей Тарасов: Пригласили сто свидетелей, чтоб посмотрели, как кровь переливают?! Просто смешно
Дмитрий Смоляков: Дагестанцы – единственная надежда России Огненное интервью бывшего бойца UFC. 16.12.2019 11:00 ММА Усачев Владислав
«Скала» и «Последний герой». С кем подерется Денис Лебедев Российский боксер первого тяжелого веса (до 90,7 кг) Денис Лебедев в Красноярске проведет бой против южноафриканца Табисо Мчуну. 20.12.2019 20:00 Бокс Усачев Владислав
Рублев – бесценен. Россия повела в матче с Испанией и почти обеспечила выход в плей-офф Андрей Рублев в сложнейшем матче, на тай-брейке третьей партии, вырвал победу у 9-й ракетки планеты Роберто Баутиста-Агута. И почти гарантировал нашей команде путевку в четвертьфинал. 19.11.2019 23:00 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Рублев победил корейца Чон Хена в Абу-Даби Рублев в Абу-Даби проиграл в четвертьфинале греку Циципасу Жерар Пике об обновленном формате Кубке Дэвиса: Нам нужно поработать над графиком
Мозякин сыграл на бис, но его затмил Григоренко ЦСКА с трудом одержал победу (3:2), ставшую для них шестой подряд. Усилий капитана «Магнитки» Сергея Мозякина, забившего и отдавшего, оказалось недостаточно. Дубль Михаила Григоренко позволил хозяевам переломить ход встречи. 24.12.2019 22:02 Хоккей Домрачев Владислав
Василий Демченко: Думаешь, как сыграть, а не куда перейти Вратарь магнитогорского «Металлурга» Василий Демченко о адаптации в новой команде и планах на Новый год. 25.12.2019 16:01 Хоккей Кузютина Елена
Не медаль, так хоть букет. Юрлова – шестая в последней гонке года Во Франции женским масс-стартом завершился третий этап Кубка мира-2019/20. Лучшая из наших Екатерина Юрлова-Перхт финишировала шестой. 22.12.2019 18:00 Биатлон Тигай Лев
Датский журналист: России не место на Евро-2020! Датский журналист рассказал, почему нас не должно быть на чемпионате Европы и как нужно наказывать «систему», а не спортсменов. 24.12.2019 10:00 Футбол Анисимов Вадим
Ругань вокруг Загитовой не удивляет. Но за что ее жалеть? Продолжают кипеть страсти вокруг главного события минувшей недели – заявления олимпийской чемпионки Алины Загитовой о том, что она приостанавливает карьеру. 16.12.2019 15:00 Фигурное катание Тигай Лев
Сергей Тарасов: На сборах девчонки делали по 200 выстрелов и вот результат В минувшие выходные в Хохфильцене завершился второй этап Кубка мира. А уже в четверг во французском Анси стартует третий. 18.12.2019 17:00 Биатлон Волохов Юрий
Новости
15:57 Футбол Артур: Месси не хочет иметь каких-либо привилегий в команде
15:38 Хоккей Наталья Антипина: У Загитовой всегда был характер лидера
15:21 Футбол «Лестер» хочет приобрести Ругани
15:02 Хоккей «Адмирал» уступил «Автомобилисту» в овертайме
14:46 ММА Чел Соннен: У Фергюсона будут хорошие шансы победить Хабиба
14:38 ММА Лига ACA определит лучших бойцов по итогам года
14:30 Футбол Беляев стал главным тренером курского «Авангарда»
14:17 Хоккей «Амур» дома победил «Торпедо»
14:13 Футбол Пол Паркер: «Манчестер Юнайтед» больше не футбольный клуб
13:56 ММА Вице-президент UFC по России и СНГ: Шанс на проведение титульного боя в России есть
13:41 Футбол Даниэль Ольмо: Думаю, что мой путь в загребском «Динамо» завершен
13:33 Футбол «Реал» не будет покупать новых игроков в январе
13:17 Футбол «Эвертон» готов заплатить 30 млн евро за бывшего форварда «Зари»
13:14 Футбол «Арсенал» может приобрести Дембеле из «Лиона»
12:54 Хоккей Издание Sportsnet включило Кучерова и Тарасенко в пятерку лучших правых нападающих десятилетия в НХЛ
12:50 Футбол Эдегор вернется в «Реал» в конце сезона
12:35 Футбол Маурицио Сарри: «Ювентус» находится в той ситуации, когда взлеты и падения неизбежны
12:24 Футбол Флоренци может продолжить карьеру в Англии
12:13 ММА Петр Ян: Сехудо не хочет защищать свой пояс против настоящего претендента
12:01 Футбол Виллиан: Если смогу, то останусь в «Челси» до 40 лет
Эксперты поставили «двойку» руководству Волгограда и Волжского за плохое управление
Суд признал банкротом "Юго-Западную текстильную компанию" на Дону
«Золотое дно» Ижевского пруда
Аэропорт «Оренбург» продолжает распродажу авиапарка: дошла очередь до вертолётов
Фигуранты дела о пожаре в палаточном лагере "Холдоми" встретят Новый год за решеткой
«Зенит» обыграл «Лион» в матче Лиги Чемпионов
Газзаев прокомментировал призыв главы USADA по отстранению РФ от ОИ-2020
Ольга Богословская: Россия страдает из-за борьбы за власть между МОК и ВАДА
«Я проплакала весь фильм». В Москве прошла премьера картины про Льва Яшина
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика