Василий Демченко: Думаешь, как сыграть, а не куда перейти

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- Василий, как ваше увлечение – игра за диджейским пультом? Крутите вертушки?

- В сезоне нет, а летом – да!

- На Новый год помузицируете?

- У меня в Челябинске аппаратура лежит. Пока не думал об этом. Возможно, попрошу друзей привезти ее к новогодней ночи.

- Новогоднее настроение уже присутствует?

- Да мы в такой поездке – Санкт-Петербург, Москва. Дожди у вас тут идут и не снежинки! В Магнитогорске уже нормально завалило.

- Как планируете встречать 2020 год?

- Дома – в Магнитогорске. С семьей и друзьями.

- Необычного ничего с вами накануне Нового года не случалось?

- Кошелек я как-то потерял прям накануне Нового года. С другом по магазинам ходили 31 декабря, и так получилось, что я кинул свой кошелек в корзину для покупок. Забыл, и она уехала. Через несколько дней позвонил человек, который нашел его на улице. Денег не было, но остались карты и ПТС – по ним и определили владельца.

- Наверное, поняли, что кошелек вратаря?

- Это лет пять назад случилось, я тогда не был настолько узнаваем болельщиками.

«НЕ ДОТЕРПЕЛИ»

- Василий, накануне вы играли против прошлогоднего чемпиона, ЦСКА. Готовились к тому, что будет много работы?

- Не первый раз играл против них, в сезоне уже встречались. С настроем на матч никаких проблем не было. ЦСКА – атакующая команда, был готов к граду бросков от армейцев.

- Щелчок Григоренко становится фирменным знаком этого хоккеиста – он берется, в принципе, или нет?

- Там получилось на перемещении. Бросок шел из-под защитника, поэтому сам момент щелчка не видно было. Но это ни в коем разе меня не оправдывает. Я обязан ловить любую шайбу.

- Как оценили бы игру против московских армейцев?

- Играли хорошо, но во втором периоде пропустили ненужный гол. Не дотерпели.

«ДОКАЗАТЬ, ЧТО ВЗЯЛИ НЕ ЗРЯ…»

- Вы недавно стали выступать за магнитогорский «Металлург». Как вам команда? Как Василий Кошечкин в качестве напарника?

- Хорошо чувствую себя в «Металлурге», работаем с Василием. В Магнитогорск перевез пока только самое главное – мою семью, а вещи еще многие остались в Челябинске. Жилье новое нравится, условия нормальные.

- Какие цели поставил перед вами тренерский штаб?

- Прямых задач каких-то передо мной не ставили. Я сам должен прийти к осознанию всей ответственности – новая команда, новые партнеры. Мне нужно доказать, что я могу, что не зря меня взяли.

- Было ли у вас предчувствие, когда вы начали сезон с «Трактором», что возможно придется расстаться с челябинским клубом?

- Да я не знаю…Всегда думаешь о том, как играть, а не куда перейти. Так получилось. Теперь я – игрок «Магнитки».