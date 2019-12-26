Малкин выбил 400, Кучеров – 500. Ждем 700 шайб от Овечкина и 100 очков от Панарина - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболИтоги года 2019...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
26 декабря 2019 08:53ХоккейСлавин Виталий

Малкин выбил 400, Кучеров – 500. Ждем 700 шайб от Овечкина и 100 очков от Панарина

В НХЛ наступили короткие рождественские каникулы. Самое время подвести промежуточные итоги. Пройдемся по россиянам – 44 игрока, рекордное число с сезона-2005/06. А ведь в чемпионате еще и половина матчей не сыграна. Так что, наш десант вполне может увеличиться.

ПОЛЕВЫЕ ИГРОКИ

АРТЕМИЙ ПАНАРИН
Рейнджерс

  2. panarin

Подписав с «Синими рубашками» рекордный для россиян семилетний контракт с годовым окладом 11,64 млн долларов, с честью его отрабатывает. Настойчиво тащит молодой и наивный «Рейнджерс» в плей-офф, забивая и отдавая едва ли не в каждом туре. Если сохранит темп, может впервые в карьере покорить гроссмейстерскую высоту в 100 очков.

2. НИКИТА КУЧЕРОВ
Тампа

kucherov

Бодро стартовал, но, получив незначительную травму, слегка тормознул. Впрочем, как и вся «Тампа». В декабре набрал привычные обороты и аккурат перед католическим Рождеством достиг знаковых отметок – 200 шайб, 300 передач, 500 очков.

3. АНДРЕЙ СВЕЧНИКОВ
Каролина

Svechnikov

Наш лучший юниор со времен Ильи Ковальчука. Как бы он сейчас помог сборной на молодежном ЧМ в Чехии! Но Андрей уже перерос этот уровень. Более того, делает то, что в НХЛ никому не подвластно. Речь о лакросс-голах, которые Свечников исполнил уже дважды.

4. АЛЕКСАНДР ОВЕЧКИН
Вашингтон

ovechkin

Единственный русский капитан в НХЛ держит уровень. Задачи на ближайшую пятилетку неизменны – Кубок Стэнли и вечный снайперский рекорд Гретцки (894 шайбы). Ну а цель на ближайшую весну – закрыть седьмую сотню голов.

5. ЕВГЕНИЙ КУЗНЕЦОВ
Вашингтон

Kuznetcov

Громкая история с белым порошком морально не прибила талантливого воспитанника челябинского хоккея. Но, к сожалению, Женя и не прибавляет. Довольствуется тем, что имеет. А зря. Кубок Стэнли-2018, в котором Кузнецов стал лучшим бомбардиром, показал, что его потенциал практически безграничен.

6. ЕВГЕНИЙ МАЛКИН
Питтсбург

Malkin

Несмотря на травмы и болезни, выбрался из кризиса прошлого сезона, в котором умудрился докатиться до антирекордной отрицательной полезности – минус 25. В отсутствие прооперированного Кросби, доминирует в «Питтсбурге», который прочно обосновался в кубковой восьмерке. Зарабатывает в среднем почти полтора очка за матч, попутно 99-м в истории НХЛ забросил 400 шайб.

7. ЕВГЕНИЙ ДАДОНОВ
Флорида

Dadonov

Для 30-летнего челябинца нынешний сезон – решающий в карьере. Будущим летом завершается контракт и следующий, скорее всего, станет последним в НХЛ. Необходимо показывать товаром лицом. Пока это не всегда получается.

8. АЛЕКСАНДР РАДУЛОВ
Даллас

Radulov

Форварда лихорадит, как и весь «Даллас». То хет-трик, то ссылка в запас. Похоже, на рубеж 70+ очков, которого Радулов достиг в двух предыдущих сезонах (по 72), на сей раз не выйдет. Но показатель полезности по-прежнему отменный – с «плюс 13» он лидирует в клубе.

9. ИВАН ПРОВОРОВ
Филадельфия

Prokhorkin

В сентябре после долгих переговоров заключил шестилетний контракт на 40,5 млн долларов, став самым высокооплачиваемым защитником «Филли». Полностью оправдывает ожидания: уже забил больше голов, чем в прошлом сезоне (8 и 7), вышел в плюс по полезности (+7 и -18), а главное – со старта карьеры за четыре сезона не пропустил ни одного матча, откатывая в среднем почти 25 минут за игру.

10. ИЛЬЯ МИХЕЕВ
Торонто

Mikheev

Новичок НХЛ не затерялся в звездном «Торонто». К концу декабря закрепился в звене с капитаном «Лифс» Джоном Таваресом и картины не портит. В последних пяти турах набрал 5 (3+2) очков.

11. ПАВЕЛ БУЧНЕВИЧ
Рейнджерс

Buchnevich

Ударно стартовал, воодушевившись появлением на Бродвее Панарина. Но в декабре перестал набирать очки – в 12 играх лишь гол и передача. Необходимо срочно поправить прицел, тем более голевых моментов у Бучневича предостаточно.

12. НИКИТА ГУСЕВ
Нью-Джерси

Gusev

Лучший игрок КХЛ мучился в «Нью-Джерси» всю осень. Пока не уволили тренера Джона Хайнса, а затем не сплавили в «Аризону» лидера «Девилз» Тейлора Холла. Гусев постепенно прибавляет и уже после Кайла Палмиери второй по очкам в клубе – 20 (5+15).

13. МИХАИЛ СЕРГАЧЕВ
Тампа

Sergachev

Наконец-то у нас появился современный защитник атакующего плана. Уже сейчас 21-летний Сергачев конкурирует в «Тампе» с Виктором Хедманом, мастаком этого жанра. Для Михаила нынешний сезон также крайне важен, ибо будущим летом истекает контракт новичка.

14. ВЛАДИСЛАВ НАМЕСТНИКОВ
Оттава

Namestnikov

В начале сезона пришел из «Рейнджерс». В «Оттаве» поначалу вспыхнул, но постепенно растворился в общей массе. Следующим летом Владу подписывать новый контракт. Ему сложно будет рассчитывать на 4 млн в год, которые имеет сейчас.

15. ДМИТРИЙ ОРЛОВ
Вашингтон

Orlov

С 2015 года не пропустил ни одного матча за «Вашингтон». Выдвинулся в клубе в категорию незаменимых. Все эти сезоны по полезности ни разу не уходил в минус.

16. ИВАН БАРБАШЕВ
Сент-Луис

Barbashev

Выиграв Кубок Стэнли, переподписал с клубом контракт на два года на скромные для НХЛ 1,475 млн в год. Игровое время повысилось, как и роль в команде – зачастую его поднимают из четвертого звена. Однако с очками по-прежнему негусто.

17. ДЕНИС ГУРЬЯНОВ
Даллас

Gurianov

Сезон для 22-летнего форварда может стать прорывным. Закрепился в основе и уже выбил пару дублей, имея в активе до этого чемпионата всего 4 (1+3) очка. Так держать, Денис!

18. ВАЛЕРИЙ НИЧУШКИН
Колорадо

Nichushkin

Вот кто удивил так удивил! Списанный в «Далласе» за профнепригодностью вдруг расцвел в «Колорадо». На 92-м матче прервал безголевую серию в НХЛ, воспрянул духом и в последующих 14 турах наштамповал 6 шайб и 4 передачи при отличной полезности – плюс 13.

19. ВЛАДИМИР ТАРАСЕНКО
Сент-Луис

Tarasenko

Лидер действующих чемпионов не играет с 24 октября. Перенес операцию на плече. Вернется в строй в лучшем случае к плей-офф.

20. ИЛЬЯ КОВАЛЬЧУК
Лос-Анджелес

Kovalchuk

Похоже, карьера героя ЧМ-2008 и ЧМ-2009, Олимпиады-2018 в НХЛ подошла к концу. После того как «Лос-Анджелес» 15 декабря разорвал контракт с 36-летним ветераном, ничего о нем не слышно. Ждем Илью в родном «Спартаке»?

21. НИКОЛАЙ ПРОХОРКИН
Лос-Анджелес

Prokhorkin

Дорогу в «Лос-Анджелес» ему открыла отставка Ковальчука. С середины ноября Николай почти не выпадает из основы. В двух последних матчах отыграл рекордные для себя 17 с половиной минут и 15:48. Правда, очков не набирает уже три тура.

22. НИКИТА ЗАЙЦЕВ
Оттава

Zaycev

С уходом из «Торонто» получил много ледового времени и вроде бы обрел себя времен ЦСКА. Но в середине декабря травмировал ногу и выбыл на 2 – 4 недели. Проблем добавил скандал с экс-супругой из-за двух дочек.

23. АРТЕМ АНИСИМОВ
Оттава

anisimov

Покинув «Чикаго», только в декабре стал постоянно выходить в основе. Ранее из-за повреждения паха трижды брал больничный на срок от недели до трех. Удивляет, что за 20 игр сделал только одну результативную передачу.

24. ВЛАДИСЛАВ ГАВРИКОВ
Коламбус

Gavrikov

Дебютировав в НХЛ еще в плей-офф прошлого сезона. К Новому году вышел на ведущие роли в обороне «Коламбуса». В двух последних матчах забил по голу, стабильно проводит на льду 21+ минуту.

25. НИКИТА ЗАДОРОВ
Колорадо

Zadorov

Летом заключил годовой контракт-мостик на 3,2 млн. Чтоб претендовать на большее, двухметровому силовику нужно доказать, что полезность «плюс 19» в прошлом сезоне не случайна. Пока чередует великолепные матчи, наглухо закрывая Макдэвида, Пастрняка, Кейна, Метьюза, с посредственными.

26. ДМИТРИЙ КУЛИКОВ
Виннипег

Kulikov

Удачно начал чемпионат, воспользовавшись дефицитом в «Джетс» защитников. Однако 30 ноября повредил верхнюю часть тела и вернется на лед в конце января.

27. ВАЛЕНТИН ЗЫКОВ
Вегас

zykov

В середине октября НХЛ дисквалифицировала его на 29 матчей за применение препаратов для улучшения физических кондиций. Вернувшись в состав, забил «Ванкуверу» 15 декабря единственный гол в сезоне. В основе не удержался, на днях отправлен в АХЛ.

28. ВЛАДИСЛАВ КАМЕНЕВ
Колорадо

Kamenev

Судя по всему, экс-капитану молодежной сборной придется-таки возвращаться домой. Он выбил у «Колорадо» минимальный контракт на 750 тыс долларов на год. Однако, в отличие от Ничушкина, не доказал своей необходимости клубу.

29. ЯКОВ ТРЕНИН
Нэшвилл

Trenin

Габаритный 22-летний форвард неплохо дебютировал в НХЛ, даже отметился шайбой. Но пока в основе появляется эпизодически.

30. МИХАИЛ ВОРОБЬЕВ
Филадельфия

Vorobyev

Ровесник Тренина в похожем положении и с активом в те же 2 (1+1) очка. Разница в том, что Воробьев провел больше игр и сейчас находится в обойме «Флайерз».

31. ВИТАЛИЙ АБРАМОВ
Оттава

Abramov

В этом сезоне 21-летний нападающий забил первый гол в НХЛ. Однако перспективы его даже в серенькой «Оттаве» туманны.

32. КЛИМ КОСТИН
Сент-Луис

Kostin

Еще один экс-капитан молодежной сборной прорвался-таки в основу, даже отличился заброшенной шайбой. Но слишком сильна конкуренция в атаке действующего чемпиона. С выздоровлением травмированных возвратился в АХЛ.

33. ИЛЬЯ ЛЮБУШКИН
Аризона

Lyubushkin

Чтобы зацепиться за НХЛ, согласился на ничтожный годовой контракт в 874 тыс долларов. Второй сезон в «Аризоне» получается лучше предыдущего. Илья освоился в лиге и вполне может рассчитывать на новый контракт.

34. ЕВГЕНИЙ СВЕЧНИКОВ
Детройт

Evgeny Svechnikov

Старший брат короля лакросс-голов уже четвертый год пытается пробиться в НХЛ. Пока тщетно. Возможно, Евгений никак не может войти в ритм после тяжелой травмы, из-за которой пропустил весь прошлый сезон.

35. ДАНИЛ ЮРТАЙКИН
Сан-Хосе

YURTAYKIN

Благодаря эпидемии травм начал сезон в основе. В четырех матчах ничего не показал и застрял в АХЛ.

36. АЛЕКСАНДР ВОЛКОВ
Тампа

Volkov

Как Юртайкин, отыграл четыре матча, но в ноябре. Когда в «Тампе» все выздоровели, вернулся в АХЛ.

37. НИКОЛАЙ ГОЛДОБИН
Ванкувер

Goldobin

Был выставлен на драфт отказов, но никому не понадобился. На один матч «Ванкувер» его вызвал из АХЛ скорее для галочки. Пора возвращаться домой.

38. ГЕРМАН РУБЦОВ
Филадельфия

Rubcov

Выбран в первом раунде драфта-2016, дебютировал в НХЛ 1 ноября. Однако конкуренции не выдержал и ждет в АХЛ нового шанса в «Филли».

ВРАТАРИ

АНДРЕЙ ВАСИЛЕВСКИЙ
Тампа

  2. Vasilevskiy

Действующий обладатель Везина Трофи летом продлил контракт на 8 лет, по которому со следующего сезона будет зарабатывать 9,5 млн в год. Андрей не расслабился и в целом подтверждает реноме топ-вратаря.

2. СЕРГЕЙ БОБРОВСКИЙ
Флорида

Bobrovsky

А вот у Боба во «Флориде», выложившей ему рекордные для российских вратарей 10 млн в год на семь сезонов, серьезные проблемы. Даже на пару игр в запас угодил. В середине декабря двукратный обладатель Везина Трофи вроде нашел себя. Но в последнем перед перерывом поединке запустил от «Тампы» аж 6 шайб?!

3. СЕМЕН ВАРЛАМОВ
Айлендерс

Varlamov

«Островитяне» не прогадали с россиянином, щедро выложив ему 20 млн за четыре года. Варламов быстро освоился на Лонг-Айленде и регулярно выдает чудо-сейвы.

4. АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВ
Рейнджерс

Georgiev

У 23-летнего россиянина завершается контракт новичка, уже дважды в этой регулярке оставил ворота в неприкосновенности. Тем не менее в целом выглядит не так убедительно, как в прошлом чемпионате.

5. ИЛЬЯ САМСОНОВ
Вашингтон

SAMSONOV

Здорово дебютировал в НХЛ: одержал 9 побед в 11 матчах, в которых 22-летний магнитогорец был стартовым вратарем. Это его личная заслуга или все дело в надежности обороны «Кэпиталз», покажет время.

6. АНТОН ХУДОБИН
Даллас

Khudobin

Многие его считают лучшим вратарем-дублером лиги. Еще бы: Антон дебютировал в НХЛ десять лет назад. «Даллас» его шестой клуб, но будущим летом контракт истекает. В 33 года расставаться с лучшей лигой мира рано.

СТАТИСТИКА РОССИЯН В ЭТОМ СЕЗОНЕ

Полевые игроки

Клуб

И

О (Г+П)

+/-

Время

н. Панарин

Рейнджерс

36

45 (20+25)

+14

20.30

н. Кучеров

Тампа

34

40 (13+27)

+6

18.33

н. А.Свечников

Каролина

37

37 (16+21)

+12

16.34

н. Овечкин

Вашингтон

38

36 (23+13)

-7

20.46

н. Кузнецов

Вашингтон

35

33 (12+21)

+3

18.15

н. Малкин

Питтсбург

23

31 (9+22)

+10

19.11

н. Дадонов

Флорида

36

26 (13+13)

+1

17.23

н. Радулов

Даллас

35

24 (10+14)

+13

17.06

з. Проворов

Филадельфия

37

22 (8+14)

+7

24.46

н. Михеев*

Торонто

38

22 (7+15)

+7

15.42

н. Бучневич

Рейнджерс

36

21 (6+15)

-2

16.19

н. Гусев

Нью-Джерси

33

20 (5+15)

-7

13.27

з. Сергачев

Тампа

35

19 (6+13)

+1

18.50

н. Наместников

Оттава

35

18 (8+10)

-6

15.37

з. Орлов

Вашингтон

38

17 (3+14)

+1

21.50

н. И.Барбашев

Сент-Луис

36

15 (5+10)

+3

13.56

н. Гурьянов*

Даллас

33

13 (8+5)

+2

12.40

н. Ничушкин

Колорадо

33

13 (7+6)

+13

13.22

н. Тарасенко

Сент-Луис

10

10 (3+7)

-2

16.11

н. Ковальчук

Лос-Анджелес

17

9 (3+6)

-10

15.25

н. Прохоркин*

Лос-Анджелес

19

8 (4+4)

+3

11.48

з. Зайцев

Оттава

32

8 (0+8)

-1

22.31

н. Анисимов

Оттава

20

7 (6+1)

-8

13.57

з. Гавриков*

Коламбус

36

6 (4+2)

+4

17.07

з. Задоров

Колорадо

33

5 (1+4)

+2

19.12

з. Куликов

Виннипег

25

4 (1+3)

+2

19.42

н. Зыков

Вегас

15

4 (1+3)

-2

12.13

н. Каменев*

Колорадо

17

4 (1+3)

+1

9.27

н. Тренин*

Нэшвилл

6

2 (1+1)

+3

10.11

н. Воробьев*

Филадельфия

14

2 (1+1)

-1

10.13

н. Абрамов*

Оттава

2

1 (1+0)

0

5.47

н. Костин*

Сент-Луис

4

1 (1+0)

+1

8.32

з. Любушкин

Аризона

25

1 (0+1)

+2

13.33

н. Е.Свечников*

Детройт

4

0

-1

8.20

н. Юртайкин*

Сан-Хосе

4

0

-1

13.00

н. Волков*

Тампа

4

0

-5

11.57

н. Голдобин

Ванкувер

1

0

0

8.37

н. Рубцов*

Филадельфия

3

0

-1

7.35

Вратари

Клуб

И

П

%

КН

СИ

Василевский

Тампа

26

15

90.8

2.81

0

Бобровский

Флорида

29

13

89.9

3.20

1

Варламов

Айлендерс

21

12

91.9

2.47

1

Георгиев

Рейнджерс

17

9

91.5

2.93

2

Самсонов*

Вашингтон

13

9

91.4

2.39

0

Худобин

Даллас

15

8

92.8

2.31

0

*Новички

ТОП-10 РОССИЙСКИХ БОМБАРДИРОВ ЗА ВСЕ ГОДЫ

И

О (Ш+П)

1. Александр Овечкин

1122

1247 (681+566)

2. Сергей Федоров

1248

1179 (483+696)

3. Евгений Малкин

875

1033 (400+633)

4. Александр Могильный

990

1032 (473+559)

5. Алексей Ковалев

1316

1029 (430+599)

6. Павел Дацюк

953

918 (314+604)

7. Илья Ковальчук

897

859 (436+423)

8. Вячеслав Козлов

1182

853 (356+497)

9. Сергей Гончар

1301

811 (220+591)

10. Алексей Яшин

850

781 (337+444)…

19. Никита Кучеров

481

502 (201+301)…

22. Владимир Тарасенко

507

428 (214+214)…

29. Евгений Кузнецов

451

370 (113+257)

30. Артемий Панарин

358

365 (136+229)

31. Артем Анисимов

723

354 (169+185)

Барышня с претензиями. Портрет Алены Косторной После финала Гран-при-2019 лидерство среди одиночниц мира захватила 16-летняя россиянка Алена Косторная. Самое время поподробнее рассказать о новой чемпионке. 12.12.2019 15:00 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Косторная выступит на чемпионате России Тренер Туктамышевой: У Лизы есть конкретная задача, а будет ли участвовать Косторная – не важно Даниил Глейхенгауз – о Загитовой: Эмоции спортсмена невозможно прочувствовать другим людям
Погода наладилась, сборная – нет. Лишь 14-е место Куклиной в гонке преследования На этапе Кубка мира во Франции лучшей из наших в женской гонке преследования стала Лариса Куклина, занявшая скромное 14-е место. 21.12.2019 18:30 Биатлон Тигай Лев
Превосходство над Борнами. Россия обыграла Хорватию в Кубке Дэвиса В первом матче нового формата Кубка Дэвиса сборная России переиграла Хорватию. Сначала Андрей Рублев разгромил Борну Гойо, а затем Карен Хачанов нанес поражение Борне Чоричу. 18.11.2019 23:15 Теннис Мысин Николай
«Во всем белом». Владимир Стогниенко про Месси, Вика Уайлда и любовь к хоккею Очередным гостем программы «Во всем белом» стал Владимир Стогниенко. 23.12.2019 08:00 Футбол
Еще по теме:
Владимир Стогниенко: В курсе сбоев во время матча «МЮ» – «Челси», но в этом ничего не понимаю Владимир Стогниенко: Освещение матча «МЮ» – «Челси» заняло четыре часа, мы даже подустали Владимир Стогниенко: Будет сделано все, чтобы показ АПЛ был доступен по не очень большой цене
Загитова уходит, потому что «у нее все есть». Значит, она уже не спортсменка? Олимпийская чемпионка Алина Загитова объявила, что приостанавливает карьеру фигуристки на неопределенный срок. 13.12.2019 23:30 Фигурное катание Тигай Лев
Шанс от Стефаноса. Циципас сохранил Медведеву возможность выйти в полуфинал Во втором туре группового раунда Стефанос Циципас разгромил Александра Зверева и гарантировал себе выход в плей-офф. А заодно – сохранил шансы на полуфинал для нашего Даниила Медведева. 14.11.2019 20:30 Теннис Мысин Николай
«Шторм» разбушевался. Шлеменко закрыл поражение от Ханикатта Российский боец среднего веса Александр Шлеменко одержал победу в рамках турнира RCC в Екатеринбурге над американцем Дэвидом Бранчем. В со-главном поединке вечера первое поражение в карьере потерпел Иван Штырков. 14.12.2019 21:30 ММА Усачев Владислав
Кубок – Надалю. России – медаль. Итоги Кубка Дэвиса Первый в истории Кубок Дэвиса в обновленном формате принес победу команде Испании. Сборная России вошла в четверку лучших и гарантировала себе место в финальном турнире на будущий год. 25.11.2019 21:00 Теннис Мысин Николай
Михаил Григоренко: Мои дети – счастливы! Получают подарки дважды Нападающий ЦСКА – о матче против «Магнитки», предстоящем московском дерби и новогоднем настроении. 24.12.2019 22:19 Хоккей Кузютина Елена
Медведев – лучший по победам. Сезон-2019 в цифрах и фактах В ожидании нового сезона, «Советский спорт» подводит итоги прошедшего. Мы собрали главные цифры и факты 2019 года. 04.12.2019 10:30 Теннис Мысин Николай
Новости
10:20 Футбол Карло Анчелотти: У меня нет сомнений в мастерстве Кина
10:02 Биатлон Арнд Пайффер: Не думаю, что Россия понесла суровое наказание
09:42 Футбол Владислав Радимов: Я только за, чтобы «Спартак» был сильным
09:23 Футбол «Рейнджерс» надеется приобрести Жиру
09:06 Футбол Луис Альберто: «Лацио» находится на правильном пути
08:53 Футбол Владислав Радимов: Романцев приглашал в «Спартак»
08:33 Футбол Пабло Сарабия: Когда Неймар счастлив, он очень полезен команде
08:14 Футзал Рабьо может перейти в «Арсенал»
08:01 ММА Бразилец Дос Сантос станет следующим соперником Кунченко в UFC
07:44 Футбол Эрнесто Вальверде: Цель «Барселоны» на 2020 год - победа в каждом матче
07:32 Баскетбол Андрей Воронцевич: Против «Милана» ЦСКА будет играть от своей защиты
07:09 Футбол Антуан Гризманн: Игроки «Барселоны» наслаждаются игрой рядом с Месси
06:54 Футбол Левандовски стал лучшим бомбардиром 2019 года
06:41 Хоккей Станислав Галиев: В последних матчах «Ак Барс» мало забивает
06:23 ММА Владимир Минеев: Поединок Емельяненко - Джексон закончится в первом раунде или продлится все три
01:35 Зуб – о хет-трике в ворота «Барыса»: Все залетело. Забрал шайбу на память
01:07 ММА Чемпион UFC Джонс дал совет Фергюсону перед боем против Хабиба
00:41 Футбол Эдгард Запашный: Готов ли пойти на фан-трибуну «Спартака»? Да без проблем!
00:17 Футбол Роджерс – о матче с «Ливерпулем»: Посмотрим, чем закончится наша встреча
00:06 Футбол «Милан» не отпустил Кальдару в Англию
Итоги года: Главный архитектор Москвы перекосов реновации в упор не видит
Сергей Бочарников: На свалке нашли около 30 пакетов с трупами щенков и взрослых собак
Минздрав опубликовал график работы медучреждений Петрозаводска в новогодние праздники
«Золотое дно» Ижевского пруда
Одна из крупнейших управляющих жилищных компаний Орска объявила о банкротстве
Российские фигуристы два дня ждали багаж из Японии
ФИФА и МОК прокомментировали ситуацию вокруг российского спорта
Валерий Газзаев прокомментировал информацию о рекомендациях WADA
Юрист считает, что России нужно оспорить решение WADA
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика