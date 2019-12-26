Малкин выбил 400, Кучеров – 500. Ждем 700 шайб от Овечкина и 100 очков от Панарина

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ПОЛЕВЫЕ ИГРОКИ

АРТЕМИЙ ПАНАРИН

Рейнджерс

Подписав с «Синими рубашками» рекордный для россиян семилетний контракт с годовым окладом 11,64 млн долларов, с честью его отрабатывает. Настойчиво тащит молодой и наивный «Рейнджерс» в плей-офф, забивая и отдавая едва ли не в каждом туре. Если сохранит темп, может впервые в карьере покорить гроссмейстерскую высоту в 100 очков.

2. НИКИТА КУЧЕРОВ

Тампа

Бодро стартовал, но, получив незначительную травму, слегка тормознул. Впрочем, как и вся «Тампа». В декабре набрал привычные обороты и аккурат перед католическим Рождеством достиг знаковых отметок – 200 шайб, 300 передач, 500 очков.

3. АНДРЕЙ СВЕЧНИКОВ

Каролина

Наш лучший юниор со времен Ильи Ковальчука. Как бы он сейчас помог сборной на молодежном ЧМ в Чехии! Но Андрей уже перерос этот уровень. Более того, делает то, что в НХЛ никому не подвластно. Речь о лакросс-голах, которые Свечников исполнил уже дважды.

4. АЛЕКСАНДР ОВЕЧКИН

Вашингтон

Единственный русский капитан в НХЛ держит уровень. Задачи на ближайшую пятилетку неизменны – Кубок Стэнли и вечный снайперский рекорд Гретцки (894 шайбы). Ну а цель на ближайшую весну – закрыть седьмую сотню голов.

5. ЕВГЕНИЙ КУЗНЕЦОВ

Вашингтон

Громкая история с белым порошком морально не прибила талантливого воспитанника челябинского хоккея. Но, к сожалению, Женя и не прибавляет. Довольствуется тем, что имеет. А зря. Кубок Стэнли-2018, в котором Кузнецов стал лучшим бомбардиром, показал, что его потенциал практически безграничен.

6. ЕВГЕНИЙ МАЛКИН

Питтсбург

Несмотря на травмы и болезни, выбрался из кризиса прошлого сезона, в котором умудрился докатиться до антирекордной отрицательной полезности – минус 25. В отсутствие прооперированного Кросби, доминирует в «Питтсбурге», который прочно обосновался в кубковой восьмерке. Зарабатывает в среднем почти полтора очка за матч, попутно 99-м в истории НХЛ забросил 400 шайб.

7. ЕВГЕНИЙ ДАДОНОВ

Флорида

Для 30-летнего челябинца нынешний сезон – решающий в карьере. Будущим летом завершается контракт и следующий, скорее всего, станет последним в НХЛ. Необходимо показывать товаром лицом. Пока это не всегда получается.

8. АЛЕКСАНДР РАДУЛОВ

Даллас

Форварда лихорадит, как и весь «Даллас». То хет-трик, то ссылка в запас. Похоже, на рубеж 70+ очков, которого Радулов достиг в двух предыдущих сезонах (по 72), на сей раз не выйдет. Но показатель полезности по-прежнему отменный – с «плюс 13» он лидирует в клубе.

9. ИВАН ПРОВОРОВ

Филадельфия

В сентябре после долгих переговоров заключил шестилетний контракт на 40,5 млн долларов, став самым высокооплачиваемым защитником «Филли». Полностью оправдывает ожидания: уже забил больше голов, чем в прошлом сезоне (8 и 7), вышел в плюс по полезности (+7 и -18), а главное – со старта карьеры за четыре сезона не пропустил ни одного матча, откатывая в среднем почти 25 минут за игру.

10. ИЛЬЯ МИХЕЕВ

Торонто

Новичок НХЛ не затерялся в звездном «Торонто». К концу декабря закрепился в звене с капитаном «Лифс» Джоном Таваресом и картины не портит. В последних пяти турах набрал 5 (3+2) очков.

11. ПАВЕЛ БУЧНЕВИЧ

Рейнджерс

Ударно стартовал, воодушевившись появлением на Бродвее Панарина. Но в декабре перестал набирать очки – в 12 играх лишь гол и передача. Необходимо срочно поправить прицел, тем более голевых моментов у Бучневича предостаточно.

12. НИКИТА ГУСЕВ

Нью-Джерси

Лучший игрок КХЛ мучился в «Нью-Джерси» всю осень. Пока не уволили тренера Джона Хайнса, а затем не сплавили в «Аризону» лидера «Девилз» Тейлора Холла. Гусев постепенно прибавляет и уже после Кайла Палмиери второй по очкам в клубе – 20 (5+15).

13. МИХАИЛ СЕРГАЧЕВ

Тампа

Наконец-то у нас появился современный защитник атакующего плана. Уже сейчас 21-летний Сергачев конкурирует в «Тампе» с Виктором Хедманом, мастаком этого жанра. Для Михаила нынешний сезон также крайне важен, ибо будущим летом истекает контракт новичка.

14. ВЛАДИСЛАВ НАМЕСТНИКОВ

Оттава

В начале сезона пришел из «Рейнджерс». В «Оттаве» поначалу вспыхнул, но постепенно растворился в общей массе. Следующим летом Владу подписывать новый контракт. Ему сложно будет рассчитывать на 4 млн в год, которые имеет сейчас.

15. ДМИТРИЙ ОРЛОВ

Вашингтон

С 2015 года не пропустил ни одного матча за «Вашингтон». Выдвинулся в клубе в категорию незаменимых. Все эти сезоны по полезности ни разу не уходил в минус.

16. ИВАН БАРБАШЕВ

Сент-Луис

Выиграв Кубок Стэнли, переподписал с клубом контракт на два года на скромные для НХЛ 1,475 млн в год. Игровое время повысилось, как и роль в команде – зачастую его поднимают из четвертого звена. Однако с очками по-прежнему негусто.

17. ДЕНИС ГУРЬЯНОВ

Даллас

Сезон для 22-летнего форварда может стать прорывным. Закрепился в основе и уже выбил пару дублей, имея в активе до этого чемпионата всего 4 (1+3) очка. Так держать, Денис!

18. ВАЛЕРИЙ НИЧУШКИН

Колорадо

Вот кто удивил так удивил! Списанный в «Далласе» за профнепригодностью вдруг расцвел в «Колорадо». На 92-м матче прервал безголевую серию в НХЛ, воспрянул духом и в последующих 14 турах наштамповал 6 шайб и 4 передачи при отличной полезности – плюс 13.

19. ВЛАДИМИР ТАРАСЕНКО

Сент-Луис

Лидер действующих чемпионов не играет с 24 октября. Перенес операцию на плече. Вернется в строй в лучшем случае к плей-офф.

20. ИЛЬЯ КОВАЛЬЧУК

Лос-Анджелес

Похоже, карьера героя ЧМ-2008 и ЧМ-2009, Олимпиады-2018 в НХЛ подошла к концу. После того как «Лос-Анджелес» 15 декабря разорвал контракт с 36-летним ветераном, ничего о нем не слышно. Ждем Илью в родном «Спартаке»?

21. НИКОЛАЙ ПРОХОРКИН

Лос-Анджелес

Дорогу в «Лос-Анджелес» ему открыла отставка Ковальчука. С середины ноября Николай почти не выпадает из основы. В двух последних матчах отыграл рекордные для себя 17 с половиной минут и 15:48. Правда, очков не набирает уже три тура.

22. НИКИТА ЗАЙЦЕВ

Оттава

С уходом из «Торонто» получил много ледового времени и вроде бы обрел себя времен ЦСКА. Но в середине декабря травмировал ногу и выбыл на 2 – 4 недели. Проблем добавил скандал с экс-супругой из-за двух дочек.

23. АРТЕМ АНИСИМОВ

Оттава

Покинув «Чикаго», только в декабре стал постоянно выходить в основе. Ранее из-за повреждения паха трижды брал больничный на срок от недели до трех. Удивляет, что за 20 игр сделал только одну результативную передачу.

24. ВЛАДИСЛАВ ГАВРИКОВ

Коламбус

Дебютировав в НХЛ еще в плей-офф прошлого сезона. К Новому году вышел на ведущие роли в обороне «Коламбуса». В двух последних матчах забил по голу, стабильно проводит на льду 21+ минуту.

25. НИКИТА ЗАДОРОВ

Колорадо

Летом заключил годовой контракт-мостик на 3,2 млн. Чтоб претендовать на большее, двухметровому силовику нужно доказать, что полезность «плюс 19» в прошлом сезоне не случайна. Пока чередует великолепные матчи, наглухо закрывая Макдэвида, Пастрняка, Кейна, Метьюза, с посредственными.

26. ДМИТРИЙ КУЛИКОВ

Виннипег

Удачно начал чемпионат, воспользовавшись дефицитом в «Джетс» защитников. Однако 30 ноября повредил верхнюю часть тела и вернется на лед в конце января.

27. ВАЛЕНТИН ЗЫКОВ

Вегас

В середине октября НХЛ дисквалифицировала его на 29 матчей за применение препаратов для улучшения физических кондиций. Вернувшись в состав, забил «Ванкуверу» 15 декабря единственный гол в сезоне. В основе не удержался, на днях отправлен в АХЛ.

28. ВЛАДИСЛАВ КАМЕНЕВ

Колорадо

Судя по всему, экс-капитану молодежной сборной придется-таки возвращаться домой. Он выбил у «Колорадо» минимальный контракт на 750 тыс долларов на год. Однако, в отличие от Ничушкина, не доказал своей необходимости клубу.

29. ЯКОВ ТРЕНИН

Нэшвилл

Габаритный 22-летний форвард неплохо дебютировал в НХЛ, даже отметился шайбой. Но пока в основе появляется эпизодически.

30. МИХАИЛ ВОРОБЬЕВ

Филадельфия

Ровесник Тренина в похожем положении и с активом в те же 2 (1+1) очка. Разница в том, что Воробьев провел больше игр и сейчас находится в обойме «Флайерз».

31. ВИТАЛИЙ АБРАМОВ

Оттава

В этом сезоне 21-летний нападающий забил первый гол в НХЛ. Однако перспективы его даже в серенькой «Оттаве» туманны.

32. КЛИМ КОСТИН

Сент-Луис

Еще один экс-капитан молодежной сборной прорвался-таки в основу, даже отличился заброшенной шайбой. Но слишком сильна конкуренция в атаке действующего чемпиона. С выздоровлением травмированных возвратился в АХЛ.

33. ИЛЬЯ ЛЮБУШКИН

Аризона

Чтобы зацепиться за НХЛ, согласился на ничтожный годовой контракт в 874 тыс долларов. Второй сезон в «Аризоне» получается лучше предыдущего. Илья освоился в лиге и вполне может рассчитывать на новый контракт.

34. ЕВГЕНИЙ СВЕЧНИКОВ

Детройт

Старший брат короля лакросс-голов уже четвертый год пытается пробиться в НХЛ. Пока тщетно. Возможно, Евгений никак не может войти в ритм после тяжелой травмы, из-за которой пропустил весь прошлый сезон.

35. ДАНИЛ ЮРТАЙКИН

Сан-Хосе

Благодаря эпидемии травм начал сезон в основе. В четырех матчах ничего не показал и застрял в АХЛ.

36. АЛЕКСАНДР ВОЛКОВ

Тампа

Как Юртайкин, отыграл четыре матча, но в ноябре. Когда в «Тампе» все выздоровели, вернулся в АХЛ.

37. НИКОЛАЙ ГОЛДОБИН

Ванкувер

Был выставлен на драфт отказов, но никому не понадобился. На один матч «Ванкувер» его вызвал из АХЛ скорее для галочки. Пора возвращаться домой.

38. ГЕРМАН РУБЦОВ

Филадельфия

Выбран в первом раунде драфта-2016, дебютировал в НХЛ 1 ноября. Однако конкуренции не выдержал и ждет в АХЛ нового шанса в «Филли».

ВРАТАРИ

АНДРЕЙ ВАСИЛЕВСКИЙ

Тампа

Действующий обладатель Везина Трофи летом продлил контракт на 8 лет, по которому со следующего сезона будет зарабатывать 9,5 млн в год. Андрей не расслабился и в целом подтверждает реноме топ-вратаря.

2. СЕРГЕЙ БОБРОВСКИЙ

Флорида

А вот у Боба во «Флориде», выложившей ему рекордные для российских вратарей 10 млн в год на семь сезонов, серьезные проблемы. Даже на пару игр в запас угодил. В середине декабря двукратный обладатель Везина Трофи вроде нашел себя. Но в последнем перед перерывом поединке запустил от «Тампы» аж 6 шайб?!

3. СЕМЕН ВАРЛАМОВ

Айлендерс

«Островитяне» не прогадали с россиянином, щедро выложив ему 20 млн за четыре года. Варламов быстро освоился на Лонг-Айленде и регулярно выдает чудо-сейвы.

4. АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВ

Рейнджерс

У 23-летнего россиянина завершается контракт новичка, уже дважды в этой регулярке оставил ворота в неприкосновенности. Тем не менее в целом выглядит не так убедительно, как в прошлом чемпионате.

5. ИЛЬЯ САМСОНОВ

Вашингтон

Здорово дебютировал в НХЛ: одержал 9 побед в 11 матчах, в которых 22-летний магнитогорец был стартовым вратарем. Это его личная заслуга или все дело в надежности обороны «Кэпиталз», покажет время.

6. АНТОН ХУДОБИН

Даллас

Многие его считают лучшим вратарем-дублером лиги. Еще бы: Антон дебютировал в НХЛ десять лет назад. «Даллас» его шестой клуб, но будущим летом контракт истекает. В 33 года расставаться с лучшей лигой мира рано.

СТАТИСТИКА РОССИЯН В ЭТОМ СЕЗОНЕ

Полевые игроки Клуб И О (Г+П) +/- Время н. Панарин Рейнджерс 36 45 (20+25) +14 20.30 н. Кучеров Тампа 34 40 (13+27) +6 18.33 н. А.Свечников Каролина 37 37 (16+21) +12 16.34 н. Овечкин Вашингтон 38 36 (23+13) -7 20.46 н. Кузнецов Вашингтон 35 33 (12+21) +3 18.15 н. Малкин Питтсбург 23 31 (9+22) +10 19.11 н. Дадонов Флорида 36 26 (13+13) +1 17.23 н. Радулов Даллас 35 24 (10+14) +13 17.06 з. Проворов Филадельфия 37 22 (8+14) +7 24.46 н. Михеев* Торонто 38 22 (7+15) +7 15.42 н. Бучневич Рейнджерс 36 21 (6+15) -2 16.19 н. Гусев Нью-Джерси 33 20 (5+15) -7 13.27 з. Сергачев Тампа 35 19 (6+13) +1 18.50 н. Наместников Оттава 35 18 (8+10) -6 15.37 з. Орлов Вашингтон 38 17 (3+14) +1 21.50 н. И.Барбашев Сент-Луис 36 15 (5+10) +3 13.56 н. Гурьянов* Даллас 33 13 (8+5) +2 12.40 н. Ничушкин Колорадо 33 13 (7+6) +13 13.22 н. Тарасенко Сент-Луис 10 10 (3+7) -2 16.11 н. Ковальчук Лос-Анджелес 17 9 (3+6) -10 15.25 н. Прохоркин* Лос-Анджелес 19 8 (4+4) +3 11.48 з. Зайцев Оттава 32 8 (0+8) -1 22.31 н. Анисимов Оттава 20 7 (6+1) -8 13.57 з. Гавриков* Коламбус 36 6 (4+2) +4 17.07 з. Задоров Колорадо 33 5 (1+4) +2 19.12 з. Куликов Виннипег 25 4 (1+3) +2 19.42 н. Зыков Вегас 15 4 (1+3) -2 12.13 н. Каменев* Колорадо 17 4 (1+3) +1 9.27 н. Тренин* Нэшвилл 6 2 (1+1) +3 10.11 н. Воробьев* Филадельфия 14 2 (1+1) -1 10.13 н. Абрамов* Оттава 2 1 (1+0) 0 5.47 н. Костин* Сент-Луис 4 1 (1+0) +1 8.32 з. Любушкин Аризона 25 1 (0+1) +2 13.33 н. Е.Свечников* Детройт 4 0 -1 8.20 н. Юртайкин* Сан-Хосе 4 0 -1 13.00 н. Волков* Тампа 4 0 -5 11.57 н. Голдобин Ванкувер 1 0 0 8.37 н. Рубцов* Филадельфия 3 0 -1 7.35 Вратари Клуб И П % КН СИ Василевский Тампа 26 15 90.8 2.81 0 Бобровский Флорида 29 13 89.9 3.20 1 Варламов Айлендерс 21 12 91.9 2.47 1 Георгиев Рейнджерс 17 9 91.5 2.93 2 Самсонов* Вашингтон 13 9 91.4 2.39 0 Худобин Даллас 15 8 92.8 2.31 0

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