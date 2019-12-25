Крикунов эффектно отпраздновал юбилей. «Динамо» прервало победную серию ЦСКА

ЯШКИН НАЩУПАЛ К ЛАРСА «КНОПКУ»

Армейцы встречались с динамовцами третий раз в регулярном чемпионате. В первых двух матчах победу праздновали чемпионы. Эти игры проходили по одному и тому же сценарию – бело-голубые открывали счет, а красно-синие устремлялись в погоню и дожимали соперника.

Блестяще на последнем рубеже действовал Илья Сорокин.

Теперь пост номер один у хозяев доверили Ларсу Юханссону, остановившему сборную России на Кубке Первого канала. Несмотря на поражение от «Тре Крунур», Вадим Шипачев и дважды Кирилл Капризов уязвили шведа.

- Знаете его болевые точки? – поинтересовался автор этих строк у Капризова.

- И что в этом такого? – удивился моему вопросу лидер атак ЦСКА. – Мы столько раз бросили по его воротам! Должно же было что-то залететь.

Интересно, выявил ли слабые места у Юханссона капитан бело-голубых Шипачев?А вот его партнер по первому звену Дмитрий Яшкин, похоже, нащупал у вратаря красно-синих «кнопку».

В середине второго периода, когда розыгрыш лишено гостями было затух, чешский форвард сыграл решительно и неожиданно для соперников. Войдя в зону, он решил бросить из-под защитника и преуспел. Шайба прошла между ног Богдана Киселевича и вратаря. Ларс ее почти остановил, но она, коварная, буквально заползла за ленточку. Кстати, атаку начал голкипер Иван Бочаров, а продолжил Шипачев.

А чуть раньше Юханссон на две без малого минуты был посажен на лавку. Его маску проверил на прочность Андре Петерссон. Пока техник чинил вратарский шлем, на лед вышел Сорокин. А запасной в матче с «Магниткой» Максим Третьяк раздавал в фойе автографы.

НЕ ЗРЯ КРИКУНОВ СХОДИЛ НА «МАГНИТИКУ»

Выход Юханссона заставил убрать из заявки на дерби Линдена Вея. А может, замена канадца была вынужденной. Во вторник его жестко встретил «сталевар» Евгений Тимкин, и армейцы решили поберечь своего главного плеймейкера - Вея в первом звене заменил швед Марио Кемпе.

В первом периоде активнее выглядели хозяева. Для них встреча с «Магниткой» словно не заканчивалась.

- Это была машина, - метко охарактеризовал ЦСКА главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев.

«Динамо» устояло под армейским напором. Несколько раз у ворот Бочарова вспыхивал пожар, самый реальный момент упустил Михаил Григоренко. На скорости он разрезал оборону и выкатился один на один с голкипером. Однако Бочаров разгадал замысел форварда, сделавшего накануне дубль. Бросок в «домик» стал добычей динамовца.

Если в двух предыдущих дерби ударно работали спецбригады, то на этот раз розыгрыш лишнего соперникам не давался. Гол бело-голубых, как уже говорилось, стал следствием контратаки.

По традиции жег Капризов. В первом периоде его прихватил Максим Афиногенов, армеец упал на лед, судья зажег удаление, а ветеран бело-голубых жестом попытался показать, что был нырок.

Гол защитника Михала Чайковски поставил чемпионов в почти что безвыходное положение. Словак после выигранного Яшкиным вбрасывания у Кемпе щелкнул точно в нижний угол. Возможно, Юханссон и потерял ворота, но это случай, когда надо не вратаря ругать, а хвалить голеадора.

До сирены оставалось без малого десять минут. Но у хозяев закончился «бензин». Зажечь их попытался было капитан команды Никита Нестеров. Но судьи быстро остудили решивших потолкаться Нестерова, Ивана Муранова, Павла Карнаухова и Дмитрий Огурцова.

Гол в пустые ворота Яшкина лишь улучшил настроение гостям.

Нет, не напрасно Владимир Крикунов и его помощники потратили вечер вторника на просмотр соперника в матче с «Магниткой».

Победа над чемпионов заставит хейтеров прикусить язык. «Динамо» доказало, что способно не только играть с фаворитами на равных, но и побеждать их.