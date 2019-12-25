Крикунов эффектно отпраздновал юбилей. «Динамо» прервало победную серию ЦСКА - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболИтоги года 2019...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
25 декабря 2019 21:59ХоккейДомрачев Владислав

Крикунов эффектно отпраздновал юбилей. «Динамо» прервало победную серию ЦСКА

При этом бело-голубые сохранили свои ворота вне прикосновенности. Нападающий Дмитрий Яшкин забросил две шайбы и поквитался с вратарем Ларсом Юханссоном за поражение на Кубке Первого канала. Эта победа стала для бело-голубых 2000-й в чемпионатах страны.

ЯШКИН НАЩУПАЛ К ЛАРСА «КНОПКУ»

Армейцы встречались с динамовцами третий раз в регулярном чемпионате. В первых двух матчах победу праздновали чемпионы. Эти игры проходили по одному и тому же сценарию – бело-голубые открывали счет, а красно-синие устремлялись в погоню и дожимали соперника.

Блестяще на последнем рубеже действовал Илья Сорокин.

Теперь пост номер один у хозяев доверили Ларсу Юханссону, остановившему сборную России на Кубке Первого канала. Несмотря на поражение от «Тре Крунур», Вадим Шипачев и дважды Кирилл Капризов уязвили шведа.

- Знаете его болевые точки? – поинтересовался автор этих строк у Капризова.

- И что в этом такого? – удивился моему вопросу лидер атак ЦСКА. – Мы столько раз бросили по его воротам! Должно же было что-то залететь.

Интересно, выявил ли слабые места у Юханссона капитан бело-голубых Шипачев?А вот его партнер по первому звену Дмитрий Яшкин, похоже, нащупал у вратаря красно-синих «кнопку».

В середине второго периода, когда розыгрыш лишено гостями было затух, чешский форвард сыграл решительно и неожиданно для соперников. Войдя в зону, он решил бросить из-под защитника и преуспел. Шайба прошла между ног Богдана Киселевича и вратаря. Ларс ее почти остановил, но она, коварная, буквально заползла за ленточку. Кстати, атаку начал голкипер Иван Бочаров, а продолжил Шипачев.

А чуть раньше Юханссон на две без малого минуты был посажен на лавку. Его маску проверил на прочность Андре Петерссон. Пока техник чинил вратарский шлем, на лед вышел Сорокин. А запасной в матче с «Магниткой» Максим Третьяк раздавал в фойе автографы.

НЕ ЗРЯ КРИКУНОВ СХОДИЛ НА «МАГНИТИКУ»

Выход Юханссона заставил убрать из заявки на дерби Линдена Вея. А может, замена канадца была вынужденной. Во вторник его жестко встретил «сталевар» Евгений Тимкин, и армейцы решили поберечь своего главного плеймейкера - Вея в первом звене заменил швед Марио Кемпе.

В первом периоде активнее выглядели хозяева. Для них встреча с «Магниткой» словно не заканчивалась.

- Это была машина, - метко охарактеризовал ЦСКА главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев.

«Динамо» устояло под армейским напором. Несколько раз у ворот Бочарова вспыхивал пожар, самый реальный момент упустил Михаил Григоренко. На скорости он разрезал оборону и выкатился один на один с голкипером. Однако Бочаров разгадал замысел форварда, сделавшего накануне дубль. Бросок в «домик» стал добычей динамовца.

Если в двух предыдущих дерби ударно работали спецбригады, то на этот раз розыгрыш лишнего соперникам не давался. Гол бело-голубых, как уже говорилось, стал следствием контратаки.

По традиции жег Капризов. В первом периоде его прихватил Максим Афиногенов, армеец упал на лед, судья зажег удаление, а ветеран бело-голубых жестом попытался показать, что был нырок.

Гол защитника Михала Чайковски поставил чемпионов в почти что безвыходное положение. Словак после выигранного Яшкиным вбрасывания у Кемпе щелкнул точно в нижний угол. Возможно, Юханссон и потерял ворота, но это случай, когда надо не вратаря ругать, а хвалить голеадора.

До сирены оставалось без малого десять минут. Но у хозяев закончился «бензин». Зажечь их попытался было капитан команды Никита Нестеров. Но судьи быстро остудили решивших потолкаться Нестерова, Ивана Муранова, Павла Карнаухова и Дмитрий Огурцова.

Гол в пустые ворота Яшкина лишь улучшил настроение гостям.

Нет, не напрасно Владимир Крикунов и его помощники потратили вечер вторника на просмотр соперника в матче с «Магниткой».

Победа над чемпионов заставит хейтеров прикусить язык. «Динамо» доказало, что способно не только играть с фаворитами на равных, но и побеждать их.

Сергей Тарасов: На сборах девчонки делали по 200 выстрелов и вот результат В минувшие выходные в Хохфильцене завершился второй этап Кубка мира. А уже в четверг во французском Анси стартует третий. 18.12.2019 17:00 Биатлон Волохов Юрий
Еще по теме:
Логинов – о матче со «Спартаком»: Допустили много ошибок, проиграли пятак. Отсюда и результат СБР опубликовал составы на январские этапы Кубка мира Мартен Фуркад: Сейчас Йоханнес Бе непобедим
Крикунов эффектно отпраздновал юбилей. «Динамо» прервало победную серию ЦСКА При этом бело-голубые сохранили свои ворота вне прикосновенности. Нападающий Дмитрий Яшкин забросил две шайбы и поквитался с вратарем Ларсом Юханссоном за поражение на Кубке Первого канала. Эта победа стала для бело-голубых 2000-й в чемпионатах страны. 25.12.2019 21:59 Хоккей Домрачев Владислав
Все ли дело в лыжах? Россияне провалили этап в Анси Дожди во Франции смыли шансы нашей мужской сборной на медали в Анси. Без подходящих лыж и на фоне усталости наши биатлонисты в трех гонках ни разу не попали в топ-10. В воскресном масс-старте лидер команды Александр Логинов стал только 11-м. 22.12.2019 16:30 Биатлон Мысин Николай
Схватка будет кровавой: Плющенко vs. Тутберидзе Главный редактор «Советского спорта» Николай Яременко – о последних событиях в мире фигурного катания. 16.12.2019 02:00 Фигурное катание Яременко Николай
Еще по теме:
Наталья Антипина: У Загитовой всегда был характер лидера Тренер Туктамышевой: У Лизы есть конкретная задача, а будет ли участвовать Косторная – не важно Даниил Глейхенгауз – о Загитовой: Эмоции спортсмена невозможно прочувствовать другим людям
ТВ-рейтинги: неделя Тутберидзе и хоккейный «Тест на беременность» Опубликованы телевизионные рейтинги минувшей недели. Среди спортивных передач вне конкуренции финал Гран-при по фигурному катанию. 11.12.2019 15:30 Фигурное катание Тигай Лев
Вячеслав Дацик: С Сашей Емельяненко можно подраться во дворе, но… Известный российский боец Вячеслав Дацик рассказал о предстоящем поединке с Жеромом ле Банне, назвал противостояние с Александром Емельяненко личным делом и унизил Энтони Джошуа, который взял реванш у Энди Руиса. 14.12.2019 17:30 ММА Усачев Владислав
Мозякин сыграл на бис, но его затмил Григоренко ЦСКА с трудом одержал победу (3:2), ставшую для них шестой подряд. Усилий капитана «Магнитки» Сергея Мозякина, забившего и отдавшего, оказалось недостаточно. Дубль Михаила Григоренко позволил хозяевам переломить ход встречи. 24.12.2019 22:02 Хоккей Домрачев Владислав
Ругань вокруг Загитовой не удивляет. Но за что ее жалеть? Продолжают кипеть страсти вокруг главного события минувшей недели – заявления олимпийской чемпионки Алины Загитовой о том, что она приостанавливает карьеру. 16.12.2019 15:00 Фигурное катание Тигай Лев
Алина всё. Фигурное катание в поисках баланса Алина Загитова объявила о приостановке выступлений. Слово «приостановка» пусть вас не обманывает. 14.12.2019 00:00 Фигурное катание Яременко Николай
Их не догонишь. Россияне неудачно выступили в гонке преследования Логинов – 13-й, Елисеев – 30-й. 21.12.2019 17:00 Биатлон Волохов Юрий
Новости
22:00 Хоккей «Трактор» обыграл в гостях «Авангард», одержав третью победу подряд
21:48 Хоккей «Ак Барс» потерпел третье поражение кряду в матче с «Нефтехимиком»
21:47 ЦСКА на своем льду проиграл московскому «Динамо», прервав серию из шести побед
21:36 Футбол Кавани будет зарабатывать в «Атлетико» по 12 млн евро за сезон
21:35 Футбол «Монако» может назначить Эмери главным тренером
21:19 Хоккей «Северсталь» обыграла «Сочи», прервав серию из пяти поражений
21:00 Футбол Скауты «Зенита» посещали матчи голландского «Херенвена»
20:56 Хоккей Скабелка – после поражения от СКА: Не могу сказать, что мы безвольно уступили
20:44 Футбол Лучший бомбардир «Балтики» Маркин может уехать в Польшу
20:33 Футбол Коутиньо может вернуться в чемпионат Англии
20:17 Футбол Руководство «Барселоны» выделило 75 млн евро на январские трансферы
20:14 Футбол Джесси Лингард: «МЮ» хочет быть лучшим в каждом турнире
19:56 Футбол «Арсеналу» нужен Кулибали
19:53 Футбол Сборная России опубликовала 10 самых популярных записей в Instagram
19:32 Футбол Анатолий Бышовец: IQ наших футболистов и тренеров не соответствует требованиям современного футбола
19:28 ММА Александр Емельяненко: Не общаемся с Федором. Да и не хотелось бы разговаривать с ним
19:09 Хоккей Алексей Кудашов: Соперник действовал здорово и доставил много неприятностей
18:55 Хоккей Логинов – о матче со «Спартаком»: Допустили много ошибок, проиграли пятак. Отсюда и результат
18:48 Хоккей СКА победил в гостях «Барыс» благодаря хет-трику Артема Зуба
18:30 ММА Хабиб Нурмагомедов в Казахстане подарил iPhone безногому мальчику (видео)
Итоги года: Главный архитектор Москвы перекосов реновации в упор не видит
Минздрав опубликовал график работы медучреждений Петрозаводска в новогодние праздники
Аэропорт «Оренбург» продолжает распродажу авиапарка: дошла очередь до вертолётов
В Нижегородской области 2020 год должен стать «большим субботником» — Никитин
В Башкирии депутат, банкир и меценат оказался замешан в скандале с квартирами
Вычеркнули из списков. Нашу звезду Ласицкене не пускают на соревнования
Нападающий ФК «Тамбов» признан лучшим футболистом РПЛ по итогам ноября
Футбол под ударом. Могут ли сборную России лишить Евро-2020 и ЧМ-2022
Олимпийский чемпион по прыжкам в воду Илья Захаров завершит карьеру
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика