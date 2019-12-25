Дмитрий Яшкин: Соперник удивлен? Да я сам себя перехитрил

- Дмитрий, с победой. Поделитесь своим впечатлением от матча…
- Сегодня сделали все, что давно хотели сделать. Заслуженно победили. Два раза проигрывали ЦСКА, поэтому матч был важный, нужно было побеждать.
- Ваш первый гол начался с паса Бочарова на Шипачева – ожидали такое от него?
- Соперник менялся, Ваня здорово отдал, а Шипа сыграл на меня, мой бросок получился.
- Вы всех «обманули» - Тарасов стучал клюшкой, вы сделали вид, что собираетесь отдавать, а сами бросили…
- Сам себя обманул, перехитрил! Смотрел, смотрел, а потом решил бросить.
- Гол Чайковски случился после выигранного вами вбрасывания. На точке то вы, то Шипачев – как-то договариваетесь или все расписано?
- Договариваемся.
- Забили вы, забил Чайковски – прославляете чехословацкий хоккей?
- Мы об этом не думали! ( смеется)
- Чувствовали, что у ЦСКА второй матч подряд? Соперник был уставшим?
- Знали это, но не придавали значения. Армейцы – мастера. Обычно, когда команда играет спаренные матчи, то первый период у такого клба идет на «ура». Но сегодня мы провели отличное начало.
- Завтра стартует МЧМ. Чем ваш одноклубник Илья Круглов удивит молодежку Чехии и что она покажет сборной России?
- Посмотрим. Я кроме Круглого никого не знаю. Ребята в молодежной сборной Чехии молодые – пока не очень хорошо с ними знаком. Но точно будет интересно. Буду по возможности смотреть матчи. Чемпионат в Чехии, поэтому время позволяет, не надо вставать ночью, как это бывало при игре молодежки в Америке и Канаде.
- Рождество сегодня отмечаете?
- Новый Год отметим, да и все. Давно уже Рождество не отмечал. В Чехии когда был, то с родителями праздновали.
- Верите в Деда Мороза? Загадаете желание?
- Верю! А желаний у меня много.