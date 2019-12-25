Дмитрий Яшкин: Соперник удивлен? Да я сам себя перехитрил

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- Дмитрий, с победой. Поделитесь своим впечатлением от матча…

- Сегодня сделали все, что давно хотели сделать. Заслуженно победили. Два раза проигрывали ЦСКА, поэтому матч был важный, нужно было побеждать.

- Ваш первый гол начался с паса Бочарова на Шипачева – ожидали такое от него?

- Соперник менялся, Ваня здорово отдал, а Шипа сыграл на меня, мой бросок получился.

- Вы всех «обманули» - Тарасов стучал клюшкой, вы сделали вид, что собираетесь отдавать, а сами бросили…

- Сам себя обманул, перехитрил! Смотрел, смотрел, а потом решил бросить.

- Гол Чайковски случился после выигранного вами вбрасывания. На точке то вы, то Шипачев – как-то договариваетесь или все расписано?

- Договариваемся.

- Забили вы, забил Чайковски – прославляете чехословацкий хоккей?

- Мы об этом не думали! ( смеется)

- Чувствовали, что у ЦСКА второй матч подряд? Соперник был уставшим?

- Знали это, но не придавали значения. Армейцы – мастера. Обычно, когда команда играет спаренные матчи, то первый период у такого клба идет на «ура». Но сегодня мы провели отличное начало.

- Завтра стартует МЧМ. Чем ваш одноклубник Илья Круглов удивит молодежку Чехии и что она покажет сборной России?

- Посмотрим. Я кроме Круглого никого не знаю. Ребята в молодежной сборной Чехии молодые – пока не очень хорошо с ними знаком. Но точно будет интересно. Буду по возможности смотреть матчи. Чемпионат в Чехии, поэтому время позволяет, не надо вставать ночью, как это бывало при игре молодежки в Америке и Канаде.

- Рождество сегодня отмечаете?

- Новый Год отметим, да и все. Давно уже Рождество не отмечал. В Чехии когда был, то с родителями праздновали.

- Верите в Деда Мороза? Загадаете желание?

- Верю! А желаний у меня много.