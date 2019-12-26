Не «достали» Достала. Российская «молодежка» проиграла чехам на старте МЧМ

Все билеты на матч давно распроданы

Сборные России и Чехии ранее встречались на молодежных чемпионатах мира 19 раз. Наши выиграли 15 матчей, в том числе и на прошлом чемпионате мира. В Канаде подопечные главного тренера Валерия Брагина обыграли соперников со счетом 2:1, а впоследствии завоевали бронзовые медали. Чемпионом тогда, напомним, стали финны.

Чешскую сборную на каждом матче будет поддерживать полный стадион. Что говорить о матче против извечных и принципиальных соперников – россиян. Билеты на игру раскуплены давным-давно! Матч-открытие, не забываем. Поддержка обещала быть сумасшедшей. Никогда не хочется поднимать вопрос о судействе, но хозяев тащат частенько. Будет ли так на этот раз, и станет помехой для нашей дружины? Ответы должна была дать игра.

Российская сборная очень уверенно провела два заключительных контрольных матча перед турниром. Последовательно были разгромлены казахстанцы (5:0) и словаки (9:1). Наконец заработали спецбригады. Сыгранность приходила постепенно, что отмечал и Брагин. Перед турниром, по его словам, оставалось только наладить быстроту взаимодействия на тренировках.

Наша сборная обладает прекрасным составом, включая сильных вратарей, среди которых выделяется 17-летний Ярослав Аскаров из СКА, который, по мнению большинства аналитиков, будет в топ-10 драфта НХЛ, если даже не в первой тройке. Однако тренерскому штабу виднее, на кого делать ставку, возможна и ротация. Кроме того, в каждом звене у россиян есть игроки из клубов КХЛ, которые в своих командах играют не последнюю роль. Представители других лиг тоже сейчас в порядке. Сборная России при всех раскладах считалась очевидным фаворитом.

Сложное начало. Достал спасал, но и его «достали»

Аскаров, как и ожидалось, занял место в составе россиян. Наши начали активно, и вскоре раздался свист трибун. Один из лидеров хозяев Якуб Лауко получил травму уже на первой минуте и на одной ноге попрыгал в раздевалку, хотя нарушения не было, обычное игровое столкновение. Зрители, тем не менее, были явно раздражены. Каждое действие россиян сопровождалось гулом. Последовало удаление у российской «молодежки», и на четвертой минуте Шимон Кубичек вывел хозяев вперед броском в «девятку». Обескураживающее начало. Сборная России, как ни в чем ни бывало, продолжала давить, хотя особо опасных моментов не возникало. Чехи же провели очередную контратаку, и вот уже 2:0 на восьмой минуте усилиями Яна Мышака. Становилось тревожно, но Егор Замула после блистательной паузы обыграл соперника и на 12-й минуте забил первую шайбу сборной России на турнире. Есть почин! Последовало удаление у чехов, наши осадили ворота, но вратарь хозяев Лукаш Достал творил в рамке чудеса. Однако и он был бессилен на 15-й минуте при броске Василия Подколзина!

Российскую сборную подвели удаления

Второй период также начался живо. Удаление чехов наши не реализовали, но потолкаться команды успели. Секундная расслабленность, и хозяева МЧМ на 26-й минуте снова провели разящую контратаку, отличился Матей Блюмель. Россияне на этот раз долго ждать с ответом не стали. Прошло всего 50 секунд, и Замула сравнял счет, оформив дубль! Пошла игра на встречных курсах, но российская сборная заработала два удаления подряд, и чехи в формате пять на три реализовали большинство, на 38-й минуте забил Ян Еник. И тут же очередное удаление у наших, снова пять на три пришлось обороняться. Аскаров выручил несколько раз, но как же сложно в этот отрезок было российской команде! Выстояли наши и с начала третьего периода обрушили шквал атак на ворота хозяев турнира. Чехи стойко оборонялись, а Достал выручал. Хозяева МЧМ начали все чаще ловить россиян на контратаках, это их стихия, чувствуют себя, как рыба в воде. Россияне продолжили удаляться и за три минуты до конца матча снова остались в формате пять на три. Эмоции ребят перехлестывали, но надо себя держать в руках! А так исход первого матча на МЧМ был предрешен, не помогла и замена вратаря на полевого игрока в концовке. Теперь надо исправляться в остальных играх.

Группа сильная, но ничего не потеряно

Сборной России, претендующей всегда только на «золото», досталась сложная предварительная группа. Помимо чехов, тут и традиционные фавориты любого молодежного первенства США с Канадой и сборная Германии. Пусть немцы в последнее время больше проявляют себя на уровне взрослых, но с ними тоже надо быть настороже. А уж о канадцах с американцах и говорить не стоит, они всегда сильны.

Сейчас, после поражения от чехов, не надо впадать в отчаяние. Российской «молодежке» нужно собраться и на высоком уровне провести ближайшие матчи. Ведь матч с чехами – это только начало. Дальше надо проанализировать ошибки и не падать духом. Лиха беда начало!

Расписание оставшихся игр сборной России в группе:

28 декабря, 21.00 мск. Россия – Канада

29 декабря, 21.00 Россия – США

31 декабря, 17.00. Россия – Германия