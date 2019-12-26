Не «достали» Достала. Российская «молодежка» проиграла чехам на старте МЧМ - Советский спорт
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26 декабря 2019 20:15ХоккейТрофименко Кирилл

Не «достали» Достала. Российская «молодежка» проиграла чехам на старте МЧМ

Молодежная сборная России начала свой путь за медалями чемпионата мира матчем против хозяев турнира чехов. Получилось не очень, вратарь Лукаш Достал творил чудеса.

Все билеты на матч давно распроданы

Сборные России и Чехии ранее встречались на молодежных чемпионатах мира 19 раз. Наши выиграли 15 матчей, в том числе и на прошлом чемпионате мира. В Канаде подопечные главного тренера Валерия Брагина обыграли соперников со счетом 2:1, а впоследствии завоевали бронзовые медали. Чемпионом тогда, напомним, стали финны.

Чешскую сборную на каждом матче будет поддерживать полный стадион. Что говорить о матче против извечных и принципиальных соперников россиян. Билеты на игру раскуплены давным-давно! Матч-открытие, не забываем. Поддержка обещала быть сумасшедшей. Никогда не хочется поднимать вопрос о судействе, но хозяев тащат частенько. Будет ли так на этот раз, и станет помехой для нашей дружины? Ответы должна была дать игра.

Российская сборная очень уверенно провела два заключительных контрольных матча перед турниром. Последовательно были разгромлены казахстанцы (5:0) и словаки (9:1). Наконец заработали спецбригады. Сыгранность приходила постепенно, что отмечал и Брагин. Перед турниром, по его словам, оставалось только наладить быстроту взаимодействия на тренировках.

Наша сборная обладает прекрасным составом, включая сильных вратарей, среди которых выделяется 17-летний Ярослав Аскаров из СКА, который, по мнению большинства аналитиков, будет в топ-10 драфта НХЛ, если даже не в первой тройке. Однако тренерскому штабу виднее, на кого делать ставку, возможна и ротация. Кроме того, в каждом звене у россиян есть игроки из клубов КХЛ, которые в своих командах играют не последнюю роль. Представители других лиг тоже сейчас в порядке. Сборная России при всех раскладах считалась очевидным фаворитом.

Сложное начало. Достал спасал, но и его «достали»

Аскаров, как и ожидалось, занял место в составе россиян. Наши начали активно, и вскоре раздался свист трибун. Один из лидеров хозяев Якуб Лауко получил травму уже на первой минуте и на одной ноге попрыгал в раздевалку, хотя нарушения не было, обычное игровое столкновение. Зрители, тем не менее, были явно раздражены. Каждое действие россиян сопровождалось гулом. Последовало удаление у российской «молодежки», и на четвертой минуте Шимон Кубичек вывел хозяев вперед броском в «девятку». Обескураживающее начало. Сборная России, как ни в чем ни бывало, продолжала давить, хотя особо опасных моментов не возникало. Чехи же провели очередную контратаку, и вот уже 2:0 на восьмой минуте усилиями Яна Мышака. Становилось тревожно, но Егор Замула после блистательной паузы обыграл соперника и на 12-й минуте забил первую шайбу сборной России на турнире. Есть почин! Последовало удаление у чехов, наши осадили ворота, но вратарь хозяев Лукаш Достал творил в рамке чудеса. Однако и он был бессилен на 15-й минуте при броске Василия Подколзина!

Российскую сборную подвели удаления

Второй период также начался живо. Удаление чехов наши не реализовали, но потолкаться команды успели. Секундная расслабленность, и хозяева МЧМ на 26-й минуте снова провели разящую контратаку, отличился Матей Блюмель. Россияне на этот раз долго ждать с ответом не стали. Прошло всего 50 секунд, и Замула сравнял счет, оформив дубль! Пошла игра на встречных курсах, но российская сборная заработала два удаления подряд, и чехи в формате пять на три реализовали большинство, на 38-й минуте забил Ян Еник. И тут же очередное удаление у наших, снова пять на три пришлось обороняться. Аскаров выручил несколько раз, но как же сложно в этот отрезок было российской команде! Выстояли наши и с начала третьего периода обрушили шквал атак на ворота хозяев турнира. Чехи стойко оборонялись, а Достал выручал. Хозяева МЧМ начали все чаще ловить россиян на контратаках, это их стихия, чувствуют себя, как рыба в воде. Россияне продолжили удаляться и за три минуты до конца матча снова остались в формате пять на три. Эмоции ребят перехлестывали, но надо себя держать в руках! А так исход первого матча на МЧМ был предрешен, не помогла и замена вратаря на полевого игрока в концовке. Теперь надо исправляться в остальных играх.

Группа сильная, но ничего не потеряно

Сборной России, претендующей всегда только на «золото», досталась сложная предварительная группа. Помимо чехов, тут и традиционные фавориты любого молодежного первенства США с Канадой и сборная Германии. Пусть немцы в последнее время больше проявляют себя на уровне взрослых, но с ними тоже надо быть настороже. А уж о канадцах с американцах и говорить не стоит, они всегда сильны.

Сейчас, после поражения от чехов, не надо впадать в отчаяние. Российской «молодежке» нужно собраться и на высоком уровне провести ближайшие матчи. Ведь матч с чехами это только начало. Дальше надо проанализировать ошибки и не падать духом. Лиха беда начало!

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Расписание оставшихся игр сборной России в группе:

28 декабря, 21.00 мск. Россия – Канада
29 декабря, 21.00 Россия – США
31 декабря, 17.00. Россия Германия

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