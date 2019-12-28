Вынос Канады. Такого позора родоначальники хоккея не знали со времен СССР - Советский спорт
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28 декабря 2019 23:30ХоккейДомрачев Владислав

Вынос Канады. Такого позора родоначальники хоккея не знали со времен СССР

Россияне реабилитировались поле осечки на старте турнира, когда уступили 3:4 чехам. Всю злость подопечные Валерия Брагина выместили на канадцах, разгромив их 6:0. Теннисная баранка!

Ворота россиян защищал Мифтахов, заменивший после двух периодов матча с чехами Аскарова. 17-летний голкипер, признанный лучшим на ЮЧМ-2019 в Швеции, не виновник неудачи на старте турнира. Он – жертва. Пусть это поражение останется на совести – нет, не тренера вратарей Николая Хабибулина, а тех, кто его назначил. В 17 лет вратарь может играть в компании 19-20 летних. Если он – Третьяк.

Брагин внес изменения в сочетания звеньев – в тройку Хованова вместо Дорофеева ввел Соколова. Рокировка прошла на пользу. Плюс внесли в заявку форварда Круглова и защитника Мисюля. Московского динамовца сразу бросили в бой, а юный нижнекамец Грошев остался 13-м нападающим.

Матч начался с гола Хованова. Тот прервал опрометчивую передачу, бросил из-под защитника. Шайба от блина Доуса взмыла чуть ли под потолок и опустилась за шиворот вратаря, за ленточку.

Кто-то скажет, что был офсайд – наш центрфорвард перехватил шайбу за синей линией, в средней зоне. Возможно, но не будем мелочиться и считать миллиметры. Канадцы целые российские голы зевали, причем в финале МЧМ (в Ванкувере-2006). Николай Лемтюгов не даст соврать.

Наши вышли на матч с канадцами, как те в Ванкувере-2010 на олимпийский четвертьфинал. Словно гориллы из клетки. Александров нашел на пятачке одинокого Дорофеева. У «сталевара» было время в носу поковырять, укротить шайбу, убрать ее под неудобную руку и на паузе подкинуть над вратарским щитком.

«Кленовые листья» такого натиска явно не ожидали и нахватали удалений. Отличиться наши бригады большинства не сумели, зато в равных составах Ртищев добил шайбу в сетку после дальнего щитка.

А каков Романов, лучший защитник МЧМ-2019. Канадские болельщики глаза от удивления пораскрывали. Увидев на льду русского Бобби Орра.

В начале второй 20-минутки канадцы потеряли своего лидера Лафренье. Он прорвался к воротам, бросил и, пытаясь уйти от столкновения с Мифтаховым, подвернул левую ногу. Лед он покинул с помощью врачей и партнеров. Это было сродни белому флагу.

Тут же Александров в проходе сработал под стать своим знаменитым однофамильцам-чемпионам – Вениамину и Борису. 4:0.

А Мисюль слегка пободался с форвардом Веленой. Шлемы выдержали! Напрасно тренер канадцев Дэйл Хантер призывал арбитров (финна и швейцарца) выписать штраф за бесцеремонное обращение с его подопечными на пятачке у ворот Мифтахова. Своего вратаря наши защищали отчаянно, не щадя ни себя, ни соперника.

Соколов и Денисенко забивали другому вратарю – Хоферу.

6:0 – ко второму перерыву. Вы подобное помните? Я – нет. Да, была теннисная баранка в третьем матче Кубка вызова-1979. Правда, 40 с половиной лет назад в «Мэдисон Сквер Гарден» наши посрамили не канадцев, а сборную НХЛ, возглавляемую Скотти Боумэном. Были знаменитые 8:1 с хозяевами в финале Кубка Канады-1981 (в монреальском «Форуме»). А в новой истории самым грандиозным успехом россиян в сшибке с родоначальниками хоккея оставался камбэк в Баффало-2011. Какие-то 5:3, превращенные из 0:3 за один третий период.

Игорь Ларионов, новый помощник Брагина, бегал за спинами игроков стремительнее, чем Боумэн в Монреале-1981. Профессор обещал, что «Красная машина» будет побеждать не за счет вратарских подвигов и оборонительных ловушек капканов, а с позиции силы, как сборная СССР.

В третьем периоде наши были ближе к голу, чем канадцы. Но это победа лишь в матче группового турнира. В воскресенье в 21.00 начинаем матч с американцами. Надо этот настрой-кураж сохранить. И без глупостей. Какого ляда на последних секундах Соколову надо было бить соперника клюшкой в шлем?!

Лучшим игроком у россиян признали вратаря – Амира Мифтахова, отразившего все 28 бросков.

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