Малкин и Панарин сделали по три передачи и победили. Ови забил, но проиграл - Советский спорт
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29 декабря 2019 09:09ХоккейТрофименко Кирилл

Малкин и Панарин сделали по три передачи и победили. Ови забил, но проиграл

Рождественский перерыв в США и Канаде закончился, команды немного отдохнули и с новыми силами ринулись в бой.

Второй день как возобновились матчи НХЛ, а сегодня получилось настоящее пиршество для российских болельщиков. Овечкин, Малкин, Радулов, Панарин... Что еще надо для просмотра прекрасного тура?! В нем случилась настоящая голевая феерия.

Тут и шестая на Востоке «Каролина» бросила вызов безоговорочному лидеру конференции «Вашингтону» во главе с самим Александром «Великим» Овечкиным, «Нэшвилл» против «Питтсбурга» и Евгения Малкина, «Тампа» Никиты Кучерова и «Даллас» с Радуловым. А Артемий Панарин с «Рейнджерс» против «Торонто»? Ну как тут не посмотреть?! Что там наши сделают? Они и не подкачали!

Малкин, Панарин и даже Василевский раздавали шикарные передачи

«Тампа» и «Монреаль» балансируют на грани зоны плей-офф. Игра была важна для обеих команд. Ситуация на Востоке запутанная, каждое очко на счету! «Вашингтон» с Овечкиным приехал в гости к «Каролине». Российский супербомбардир был не прочь проверить хозяев на прочность! Да и Малкин со своим «Питтсбургом» готов сейчас так, что мало никому не покажется! Что уж тут говорить об Артемии Панарине, выдающем в «Рейнджерс» одну результативную серию за другой, он стал настоящим лидером нью-йоркцев!

Главными героями тура стали Малкин и Панарин. Три голевые передачи у обоих, принесших успех своим клубам! Ассисты Евгения на первой, десятой и 59-й минутах обеспечили «Питтсбургу» победу в матче с «Нэшвиллом». Панарин не отставал, «Рейнджеры», благодаря ему, отрывались в счете от «Торонто». Восьмая, 35-я минута и решающая передача в овертайме! Радулов, как и Малкин, отдал пас на первой минуте в матче «Далласа» против «Колорадо», Денис Гурьянов забил в третьем периоде победный гол за техасцев. Вели свои команды за собой российские хоккеисты! Даже вратарь Андрей Василевский записал на свой счет ассист, заставив «Тампу» устремиться в погоню за соперником, и вскоре хозяева уже были впереди и смогли довести встречу с «Монреалем» до победы 5:4.

Овечкин и Кузнецов забили, но победил Свечников

Овечкина поначалу прикрыли оппоненты из «Каролины». Хозяева уверенно повели в матче с «Вашингтоном». Но на 30-й минуте Ови с передачи Дмитрия Орлова забил в своем фирменном стиле. Почти сразу на 32-й минуте Евгений Кузнецов сократил разницу в счете до минимума – 3:4. Однако «Каролина» быстро восстановила паритет в три шайбы. Андрей Свечников сделал счет 6:3 за пять минут до окончания встречи. «столичные» сократили до 6:4, но на большее их уже не хватило. Так и не получилось у лидера взять очки на выезде. «Вашингтон» по-прежнему остался во главе лиги, «Каролина» поднялась на пятое место на Востоке.

Отметим также, что Евгений Дадонов забил за «Флориду», победившую «Детройт» со счетом 5:4, а Иван Проворов отличился за «Филадельфию», которой это не помогло в игре с «Сан-Хосе».

Результаты всех матчей тура

«Каролина – «Вашингтон»: 6:4; «Даллас» - «Колорадо»: 3:2Б; «Флорида» - «Детройт»: 5:4; «Питтсбург» – «Нэшвилл»: 6:4; «Тампа Бэй» - «Монреаль»:5:4; «Торонто» - «Рейнджерс»: 4:5ОТ; «Ванкувер» - «Лос-Анджелес»: 3:2; «Вегас» - «Аризона»: 4:1; «Сан-Хосе» - «Филадельфия»: 6:1.

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