Увы, все-таки Панарин – не инопланетянин, он просто лучший технарь мира - Советский спорт
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01 января 2020 16:00ХоккейСлавин Виталий

Увы, все-таки Панарин – не инопланетянин, он просто лучший технарь мира

Невероятный матч случился в Эдмонтоне. Возможно, лучший в ушедшем десятилетии. Более чем в столетней истории НХЛ никогда не отыгрывали дефицит в 6 шайб. Команде Панарина это почти удалось…

Вполне допускаю, что подвигов Артемия не понадобилось бы, если бы во втором периоде жутко не начудили бы арбитры. Бесстыдные люди в полосатых жилетах цинично засудили «Рейнджерс».

Все началось на 26-й минуте при счете 3:0 в пользу «Ойлерз». Надо признать, стартовую треть гости профукали и запустили три шайбы по делу. Однако в перерыве перезагрузились и принялись наседать на ворота Коскинена. Первый ответный гол назревал. Вот уже рефы зажгли отложенный штраф, и у ньюйоркцев выкатил шестой полевой. Однако экс-петербуржец зафиксировал шайбу. Ничего: сейчас за две минуты численного перевеса Панарин и Ко что-то придумают.

Но что это? Найджент-Хопкинс садится в пенальти-бокс за фол на Дианджело. Однако спустя десяток секунд на соседнюю лавку отправляется Стром. Да еще на 4 минуты! Оказывается, до нарушения «нефтяника» Стром задел клюшкой лицо защитника хозяев Бира. К его чести, он не рухнул на лед и не забился в предсмертных конвульсиях, аки плюшевые звезды некоего спорта №1, а продолжил игру. Но во время паузы у него пошла из губы кровь, и судьи все переиграли. Дали Найдженту-Хопкинсу 2 минуты штрафа, а Строму – 4. В итоге в меньшинстве оказались не хозяева, а гости. Что на взлете полностью загасило их атакующий порыв.

Дальше – больше.

На 33-й минуте все еще при 3:0 у ворот Георгиева - наибанальнейшая сценка. Когда Александр прижал шайбу ко льду, нападающий попытался ее добить, а защитник тут же вступился за своего вратаря. Линдгрен слегка ударил клюшкой в спину Хаиру, на что в ответку получил полновесный шлагбаум в подбородок. Оба покатили в штрафные клетки.

- Но что это?! – вновь негодуют поклонники «синих рубашек». «Нефтянику» выписывают 2 минуты, а «рейнджеру» - 4. Чудовищный слив рефов! Тренер гостей Дэвид Куинн пытается протестовать, но куда там! На сей раз «Эдмонтон» лишнего реализует. У Куинна сдают нервы: в сторону арбитров летит поток отборных ругательств, за что гостей удостаивают очередного малого штрафа.

Спустя 12 секунд Нил доводит счет до 5:0. Хет-трик – лед заваливают головными уборами.

Еще через полторы минуты психует Георгиев. Партнеры демонстративно не вернулись в оборону. Форварды хозяев попросту расстреляли нашего Александра – 6:0. Клюшка ломается в щепки после удара по штанге, а потом – льду. Пытка Георгиева завершается. Куинн выпускает-таки Лундквиста. Забегая вперед, швед сохранит свои владения в неприкосновенности.

6:0. При тотальном игровом и моральном преимуществе труппы Макдэвида и Драйзайтля. А тут еще и Хитил схватил две минуты штрафа.

45 секунд до конца второго периода. «Рейнджерс» наконец-то в полном составе. Шесть шайб в НХЛ никто никогда не отыгрывал. Финита ля комедия?

- Нет! - восклицает Хлебушек. В меньшинстве он не выходит, а потому почти всю вторую треть проскучал за бортом. Полный сил Артемий приступает к делу. Выводит на пустой угол за 26 секунд до сирены Крайдера – тащи, Микко!

После перерыва зал затихает. На глазах 18 с половиной тысяч зрителей творится чудо.

44.38. Треугольник Панарин – Фокс – Стром. 6:2.

51.29. Диагональ Панарина Строму, подправление Стаала. 6:3.

52.07. Панарин с кистей в ближнюю девятку. 6:4.

54.40. Панарин в касание с середины зоны. Перекладина!

56.15. Зибанежад с кистей в ближний угол, Коскинен ловит шайбу уже за ленточкой. 6:5.

У «Рейнджерс» почти 4 минуты на то, чтобы войти в историю.

58.37. Лундквист меняется на шестого полевого.

58.44. Панарин через скопление игроков от левого борта отдает на правый Бучневичу. Перемудрил, конечно, Артемий. Проще надо было – все на ворота, как говорят в подобных концовках. Проводящий первый матч в сезоне Ямомото подкидочку на лету перехватывает…

7:5.

Хлебушек погоню начал. Он же ее и остановил. Ну да – не волшебник Страны Оз. Но в проигранном матче у Панарина лучшая полезность в обеих командах – «плюс 3». В последних трех играх перед Новым годом он наколотил 10 (2+8) очков и поднялся на 6-е место в списке бомбардиров НХЛ – в 39 матчах 55 (22+33) балла при полезности +21. И это в клубе, который отстает от уайлд-кард в столичном дивизионе уже на 7 очков.

Ну и для сравнения: у лидеров сезона по результативности Макдэвида (22+42=64) полезность «минус 6», Драйзайтля (23+39=62) – «минус 20»?!

Ну что, теперь вы верите мне, что «Рейнджерс» сейчас самая зрелищная команда НХЛ, о чем я вам талдычил всю осень и зиму ушедшего года?!

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