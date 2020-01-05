Брагин vs Канада. Это будет третий финал наставника нашей «молодежки» с родоначальниками хоккея

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А ведь был еще финал с канадцами в американском Гарнд-Форксе-2005, который Овечкин, Малкин, Радулов, Худобин и иже с ними бездарно проиграли 1:6. Брагин тогда входил в штаб Герсонского, хотя в справочнике ИИХФ его назвали главным тренером.

В Баффало-2011 наших к фаворитам не причисляли. Все удовлетворились бы попаданием в полуфинал. Сейчас ситуация обратно противоположная. Россия – фаворит, наряду с Канадой, которой в группе учинили неслыханный разгром 6:0.

Трудно такое забыть. История говорит, что дважды на одном МЧМ наши и канадцы друг друга не обыгрывали. Ну и пусть. Всё когда-то случается впервые.

В нашей команде есть теневые герои, каким был тот же Панарин в Баффало-2011. Сильнейший ныне наш энхаэловец открыл тогда личный голевой счет лишь в третьем периоде финала. Пусть об этом узнает Подколзин. Тогда же Брагин использовал двух вратарей: начинал турнир Бобков, продолжил Шикин, а заканчивал Бобков.

Финал-2020 начнет Мифтахов, в запас я бы раздел Исаева. Они прошли канадскую Суперсерию, их Лафренье и Ко не испугать.

Команда Дэйла Хантера в плей-офф сохраняет ворота на замке, это нам даже на руку. Мы же умеем держать удар и переламывать матчи.

Как играть – первым номером или вторым – теперь не важно. Важен конечный результат. В 2015-м мы получили два быстрых гола, вратарь Шестёркин сел на лавку, вышел Сорокин, начинавший чемпионат, но и он не выручил. Шайба Доми – на совести голкипера. Погоня впечатлила, 1:5 наши превратили в 4:5. Эх, если бы судьи дали буллит на Бучневиче перед самым вторым перерывом…

В третьем периоде канадцы грамотно засушили игру, наши имели пару полумоментов.

А вообще нынешний финал станет для главного тренера молодежки Брагина пятым. Напомним, после золотого Баффало-2011 наши в Калгари-2012 уступили 0:1 в овертайме шведам и Зибанежаду, в 2015-м – 4:5 Канаде с Макдэвидом, в 2016-м – 3:4 ОТ финнам с Ахо и Лайне.

Пора бы эту серию застопорить.