Как не улететь сегодня в черную дыру с канадцами?

Наши молодые хоккеисты – самые заправские хоккеисты в мире, а канадцы помешаны – вот буквально впадают в помешательство – на первых минутах, когда начинает казаться, как вечор финнам, что у них, у канадцев, не просто все в руках спорится, а что это как есть армагеддон, и финны, смятые, улетели в эту черную дыру, по временам швыряя шайбу в белый свет как в копеечку, но делая и это уже будучи пораженными на первых же минутах абулией.

Но как заметил в «От окраины к центру» товарищ Бродский: «Это наша зима».

Надо только затвердить, что это будут не канадцы, что давеча были нашими разнесены; это как Ф. Кайседо в «Локо» и он же в «Лацио».

Канадцы сейчас сидят в гримерке и бубнят согласно: «Элизиум наш! Зло станет правдой, правда злом взовьется в воздухе гнилом!» – имея в виду первые десять минут, когда они попытаются выставить наших богомолохами и отправить в чистилище.

Но для чистилища у наших слишком одухотворенные лица.

Нашим сегодня надо быть пантократорами солнечных пылинок, познакомить канадцев с ужасом в анатомических подробностях, без хоррора катарсиса не будет.

Но я догадываюсь, что игра не оставит ощущение полной безупречности, то будет рать редчайшей степени нервозности, мне кажется. Это не будет «противопоставление искусства тлену», но культ исключительной дисциплины.

Сейчас не до общих мест.

Хичкок сказал: «Выигрывать легко. При условии, что у вас живой ум, пристальное внимание к деталям и никаких угрызений совести».

Вот же старая калоша: это не одно условие, а целых три.

«Не важно все, кроме важного», и канадцам надо просто принять тот факт, что наши пацаны превыше их еще как раз и потому, что с совестью у них взаимное уважение.