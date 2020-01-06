Золото проВоронили. Канадцы вырвали победу в финале и отомстили за Баффало-2011

Когда после сирены на второй перерыв защитник-гренадер Замула дал понюхать крагу капитану канадцев Хэйтону и получил малый штраф, стало тревожно. Неужели прошлогодний урок с удалением Денисенко за самосуд в полуфинале с американцами не пошел впрок?

Перед вбрасыванием нарушитель в штрафном боксе перекрестился.

Но гол Соркина, организованный трудовиком Кругловым, отодвинул тревогу.

Увы, через 34 секунды канадцы сократили счет – 2:3. После рикошета от задней ноги их Легенды №17. До сирены оставалось 10:39.

Вскоре Воронков в зоне соперника на вбрасывании поставил оппоненту шлагбаум и присел на 2 минуты. Канадцам хватило десяти секунд, чтобы реализовать численное преимущество.

Этот же Воронков оставил нашу команду втроем во втором периоде за легкий захват рукой. Удаление, как сказал бы главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов, слабое. Канадцы превратили стандарт «5 на 3» в гол.

Когда счет стал 3:3, поплыл вратарь Мифтахов. Сначала он едва не потерял шайбу за своими воротами, а потом не рискнул сыграть клюшкой и позволил Томасу догнать шайбу и изящно направить ее в сетку.

За 2:41 до сирены Подколзин заработал численное преимущество. Брагин взял тайм-аут и снял вратаря. Не рановато?

Потом финские судьи простили сопернику выброс шайбы. Та попала в камеру, закрепленную на защитном стекле. Разве это не удаление? Тем более что лайнсмен показал фол. Увы, финские рефери дрогнули под психологическом гнетом наэлектризованного зала. После сирены на первый перерыв канадские болельщики им улюлюкали.

Дорофеев, сыгравший на турнире ниже всякой критики, во время розыгрыша лишнего выбил у канадца клюшку. Та взлетела под потолок, а рефери зажег руку – 2 минуты штрафа.

И это еще не все. Наш капитан Денисенко, сыгравший блестяще, забыл, что у него в руках черенок сломанной клюшки и отправился с ним в борьбу. За что был наказан.

Вот так, из мелочей, родилось наше поражение.

И не надо ругать наши бригады большинства за бесплодный розыгрыш лишнего. Канадцы в эти минуты стояли насмерть.

Наши превосходили соперника в борьбе, в физике. Денисенко с мясом занес шайбу в сетку после броска Романова. К слову, защитника ЦСКА второй раз включили в символическую сборную турнира. Он предстал во всей красе и в следующем сезоне попробует силы в «Монреале».

Да, золото мы проВоронили. Как «Красная машина» с Профессором Ларионовым проворонила победу в Кубке Канады-1987. Тогда сборная СССР не удержала перевес 3:0, уступив 5:6.

Следующий молодежный чемпионат мира пройдет в Эдмонтоне. У Подколзина, Аскарова, Грошева будет шанс взять реванш. Главное – сделать выводы из неудачи.

Еще раз скажу: сборная России заслуживала в Остраве большего. Хотя и серебро – отличный результат.