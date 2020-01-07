Ковальчук с поражения начал в «Монреале». Обзор игрового дня НХЛ 

Ковальчук в первом матче за «Монреаль» сделал голевую передачу

Ковальчук 3 января после расторжения соглашения с «Лос-Анджелесом» подписал однолетний двусторонний контракт с «Монреалем». Его зарплата составит $ 700 тыс. в год. И это при игре в НХЛ. Если же его отправят в АХЛ, то там будет всего $ 70 тыс.! Сам форвард обозначил свою позицию. «Дело не в деньгах. Я хочу быть в деле, хочу играть», — сказал Ковальчук.

Илья начал матч против гостей из Виннипега не слишком активно, но и обе команды вперед не лезли. Потому и счет после первого периода открыт не был. Зато за 5 минут второго гости забили дважды подряд, обозначив свою заявку на победу. «Монреаль» активизировался и сократил разницу в счете при непосредственном участии Ковальчука. Россиянин, хотя и не забил, активно поборолся, дезориентировав игроков «Виннипега». За десять минут до конца основного времени гости снова увеличили отрыв, но спустя 90 секунд Бен Чиаро с передачи Ковальчука сделал счет 2:3. Есть результативный почин российского нападающего в составе нового клуба! Однако на большее хозяев не хватило. Кови проиграл в дебютном матче, несмотря на ассист.

Макдэвид и Драйзайтль не оставили шансов «Торонто». Варламов сыграл на ноль

С приходом на пост главного тренера «Торонто» Шелдона Кифа статистика хозяев встречи улучшилась. 8 побед, 4 поражения, и взлет в зону плей-офф на Востоке. «Эдмонтон» же при наличии двух феноменальных в этом сезоне бомбардиров Коннора Макдэвида и Леона Драйзайтля продолжает лихорадить. Эта парочка способна разорвать оборону любого соперника, но остальные игроки не сильно им помогают. Поэтому «нефтяники», во многом, и балансируют на грани зоны плей-офф Запада.

«Ойлерз» сразу обозначили свое преимущество, и на 8-й минуте Оскар Клефбом открыл счет. Макдэвид отметился «дежурным» ассистом. На этом в первом периоде и все. Дальше стало интереснее, за 2,5 минуты команды забили аж трижды. Сначала «Эдмонтон» довел счет до 3:0 (среди авторов передач Макдэвид и Драйзайтль, куда же без них), но хозяева вовремя вернулись в игру, сократив разницу. Правда ненадолго, через 11 минут «нефтяники» восстановили разрыв в счете. «Торонто» не унывал, и вскоре вот уже 2:4, а за минуту до конца второй трети разница в счете и вовсе сократилась до минимума. В третьем периоде свое слово сказали Макдэвид и Драйзайтль. Первый сделал еще один ассист и забил гол. Итого: 1+3! Второй также забросил шайбу. Все, на что хватило хоязяев, сократить счет: 4:6.

«Айлендерс» принимали «Колорадо», который в последнее время растерял почти весь очковый запас, но пока держится на втором месте Западной конференции. Хозяева на Востоке четвертые, однако все меняется очень стремительно. Команды начали осторожно, и в первой трети матча голов забито не было. Второй период прошел по похожему сценарию, и снова по нулям. Счет был открыт только на 47-й минуте, отличился игрок «островитян» Андерс Ли. Этот гол так и остался единственным в матче. Россиянин Семен Варламов отразил все 32 броска по своим воротам.