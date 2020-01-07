Григорий Денисенко: Знаю, что на этом нельзя сломаться

– Григорий, закончился молодежный чемпионат. Вы – серебряные призеры. Чем этот турнир отличался от прошлогоднего? Есть разница в том, играть ли в Канаде или в Европе? Как атмосфера?

– Разница была в размерах арены и площадки. За океаном они НХЛовские. Но по атмосфере – такой же турнир, который останется в памяти на всю жизнь. Скорость хоккея, накал страстей, эмоции – все то, за что любят молодежные чемпионаты…

– В этом году вы были капитаном команды…

– Я готовился к этому. Знал, что скорее всего буду капитаном сборной на этом чемпионате. Старался не «съедать» себя, не накручивать в голове масштаб ответственности, упрощал. Но с первого дня пытался построить коллектив – был на позитиве, не давал никому опустить нос, подбадривал ребят. Как бы не складывался матч, играть нужно до сирены – вот на это настраивал команду. На самом деле, у меня перед глазами есть отличный пример лидера. Мой лучший друг, Донат Стальнов – капитан «Торпедо-Горький» из ВХЛ. Его советы мне очень помогли.

– Казалось, что полуфинал со шведами –практически матч за первое место…

– Все матчи были нервные, и полуфинал особенно. Были моменты, что, казалось, сил нет уже. Когда сравняли со шведами, чувствовал, что усталость просто наслаивается. Но Ваня Морозов – красавец! У него всегда есть заряд – пробежал, забил! И радость, и обрушившаяся усталость, когда можно было наконец выдохнуть – победу над Швецией тяжело было даже воспринимать после такого напряженного поединка.

– В концовке финального матча вы заметили-таки или нет то, что ваша клюшка сломалась?

– Бросок произошел, и там в секунду все случилось. Даже подумать об этом не успел. Обидно, что в такой момент клюшка сломалась.

– Когда поняли, что все? Серебро…

– Когда сидел на лавке, и парни «три на пять» играли, я уже осознавал горечь поражения.

– Как справились с этим?

– Первые минуты было трудно. Зашел в раздевалку, в голове мысли о том, что не надо опускать руки, нельзя на этом сломаться. Нужно просто идти и работать дальше. В такие моменты большую роль играет поддержка родных, близких, друзей – они помогают, не дают расслабиться и спасибо им за это огромное.

– Помимо родных и близких, вас поддерживала вся страна. Заметили ли, что после турнира в соцсети Instagram количество подписчиков у вас увеличилось более, чем в два раза?

– Я не слежу за этим. Но, это же хорошо, что подписчики растут (смеется). Пишут, поздравляют…И негативные комментарии иногда оставляют, но я во время турнира абстрагировался от соцсетей. Во время игр это мешает. После чемпионата уже посмотрел. Спасибо за поддержку.

– Какие планы на ближайшее будущее?

– Играть в хоккей! Сейчас еду в Ярославль и присоединяюсь к своему клубу. С завершением молодежного чемпионата мои цели не закончились. Сейчас основная – это отправиться в поход за Кубком Гагарина вместе с «Локомотивом». Делаю весь упор на нее.