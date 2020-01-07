Амир Мифтахов: Соперник полезет вам под кожу

– Амир, поделитесь своими впечатлениями от МЧМ 2020?

– Время, что мы провели на турнире, станет незабываемым для каждого игрока. Все матчи были как праздник, где ты отдаешься до конца. Хотели выиграть, но серебро – тоже результат.

– Вратари часто говорят, что для уверенности в себе нужно отразить первую сложную шайбу…

– Как по мне – я так не думаю. И, даже, если случится, что забьют первым броском – то, знаете, всякое бывает, шайбы разные могут залетать. Я не расстраиваюсь и посыпаю голову пеплом. Просто нужно быть готовым отразить броски.

– С психологом не занимаетесь?

– Я сам себя настраиваю, все понимаю. И, конечно, есть тренер, к которому можно обратиться по любому вопросу.

– Как подходите к подготовке к игровому дню?

В день игры я спокоен, коплю эмоции для льда. Ближе к вечеру слушаю музыку, концентрируюсь и выхожу на арену готовым к битве.

– Какую музыку слушаете?

– Разную. Стараюсь что-то веселое, пару композиций с басами, заводное люблю.

– 31 декабря вы обыграли Германию. Что было потом? Новогодняя ночь же…

– Поужинали, отдохнули, в 23 часа уже отбой был.

– Даже понюхать оливье не дали?!

– Вот сейчас дома родные подготовили для нас все.

– Чак-чак?

– Он, думаю, что он тоже ждет меня!

– А какое у вас любимое блюдо?

– Шашлык, мясо. Особенно летом.

– Как проводите свободное время?

– Стараюсь побыть с семьей. В сезоне не так много времени на общение с близкими.

– Чего пожелали голкиперам молодежки, которые отправятся защищать честь страны на следующий МЧМ?

– Удачи, терпения, спокойствия. Знайте, что соперники будут буквально под кожу залезать, чтобы вывести вас из себя. И пусть колесо фортуны вам улыбнется.