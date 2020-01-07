«Два финала» хоккея показали главную беду спортивной России - дефект восприятия - Советский спорт
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07 января 2020 16:00ХоккейАндронов Алексей

«Два финала» хоккея показали главную беду спортивной России - дефект восприятия

Обозреватель «Советского спорта» настаивает: сейчас уже важно не то, что произошло в принципе (показ вместо финала МЧМ по одному из телеканалов игры от 2011 года), а то, что случилось позже. Реакции на казус нарастают, как снежный ком. А спорт - стоит в стороне.

РАДОСТЬ ИЗ ПРОШЛОГО

Не надо удаляться в детали. Разумеется, люди, не видящие что перед ними картинка телевидения образца 2011-го - достойны, как минимум, сожаления. Чтобы было понятно, в 2011-м еще не было даже Iphone 4s. Но нельзя говорить, что людей обманули. Если только не в смысле, что они сами обманываться рады, и после затяжных праздничных каникул решили, что один из великих хоккейных камбэков творится на их глазах. Каждый, кто проглотил эту клюкву - виноват в этом только сам. Никто никому ничего не «впихивал», уже полуфинал был показан на «Первом», и когда он завершился победой - стало понятно, где будет и финал.

Решение «Матч-ТВ» заполнить сетку таким образом - можно считать глупостью, а можно контрпрограммированием (приемом, позволяющим забрать «чужого» зрителя). Чего считать однозначно нельзя - что канал должен был оценивать уровень возможного зрителя своего. Да, не все интересуются хоккеем ежедневно, возможно (хотя в это трудно поверить), не знают, кто такие Кузнецов и Панарин. Но это не дело канала. Некоторые к началу матча лежат лицом в салатах - на них тоже нужно ориентироваться?

Я воспринимаю показ финала МЧМ-2011 с грустной улыбкой. И единственно возможным образом. Пусть это будет «показ памяти» Юрия Урычева и Даниила Собченко. Чемпионов, не проживших после того финала и года...

ФАЛЬШИВАЯ РАДОСТЬ

Важно не то, что случилось - важно, какие это имело последствия. Сначала за социальными сетями следить было забавно. Потом стало страшно. Все вот эти «Пойдемте на улицу праздновать», поздравление от футболиста Дмитрия Тарасова, и особенно от политиков…

К сожалению, вся эта история, в категорической и безапелляционной форме показала: Россия - не спортивная страна. Она не понимает разницы между спортом и государственным престижем.

Покажи ей сейчас Суперсерию-1972 - может быть, тоже найдутся те, кто клюнут. Или Кубок УЕФА-2008 (это и так каждый год показывает «Матч-ТВ», где «Зенит» крушит «англосаксов»).

Спорт - это далеко не всегда «наши против не наших», но именно в России это всегда так. И даже когда встречаются двое наших, общество найдет более «нашего». Шахматные матчи Карпов-Корчной и Карпов-Каспаров вам в помощь.

НАШИ И НЕ НАШИ

Наследие СССР в виде «спорта, как инструмента пропагандирования наших ценностей и достижений» - никуда не делось. Чуть ли не половина играющих в НХЛ уже имеют американский, либо канадский паспорт - но все равно их подают как «наших».

И «болеть за своих» - это правильно. Как например, немцы (не сильно понимающие в хоккее) болеют сейчас за Леона Драйзайтля, одного из лучших игроков планеты. Но форма, цвет, гимн и флаг не должны затмевать всего остального.

«Диванный болельщик» - это особая категория поклонников. Он не в курсе даже элементарных правил игры, он не понимает, чем афиша Россия-Канада отличается от Канада-Россия. Он хочет «кушать подано», и чтоб наши в эпилоге победили.

Ну так вот ему все это и показали?! Зачем и на кого обижаться?

Но развитие спорта в стране напрямую зависит от того, как к этому спорту относятся. Что такое, например, КХЛ? Должно ли все в ней ставиться в угоду национальным сборным? А в футболе? Кому нужен лимит на легионеров?

ПОБЕДИТЕЛИ ДЛЯ НАС?

История с показом двух финалов и реакцией на них - история о деформации восприятия спорта в современной России. Громче проорать о победе, забыв о здравом смысле - важнее всего. И уж совсем уродливая форма реакции - «Для нас вы все равно победители!»

Победитель - за редким исключением, вроде Олимпиады в Солт-Лейк Сити в фигурном катании - обычно бывает один. Так устроен спорт. Победитель этот сейчас - Канада. А второй - это только лучший из проигравших. Это вдалбливается любому спортсмену с его первых шагов, что с мячом, что с клюшкой, что с ракеткой. Вот это вот «для нас» - это ведь унизительно звучит. Думаете, команда, Брагин и Ларионов не хотели выиграть финал? Хотели. И знают, где его проиграли.

Но современному обществу (тому, кто никак не мог понять, что Панарин, Тарасенко и Кузнецов с Орловым не могут играть в 2020-м) важно именно испытать идеологический оргазм. Они не знают (а часто и не хотят знать), чем славны эти игроки. Что трое из них уже выиграли Кубок Стэнли, а Панарин - самый высокооплачиваемый россиянин в НХЛ. И он не был выбран на драфте вообще - и пробился целиком и полностью благодаря своим талантам и умениям. Многие знают, что такое драфт?

Люди привыкли верить телевизору. Верят в самых чудовищных случаях (это уже не о спорте). Им лучше, когда комментатор во время победного финала кричит «Давай, Сеня, давай, а теперь, беги, Витя, беги». Это началось вчера? Нет. Вспомните бой Владимира Кличко с Александром Поветкиным в Москве, и что тогда неслось в эфир? Какой мерой измерялась эта похабщина?

А победители «по версии суда»? Давайте немедленно объявим ими сборную России на МЧМ? Не забыв спросить их самих..

Но, похоже, этот подход только прогрессирует. Ежедневно. Важны «наши», а уж какие это будут наши... так скоро можно военные хроники транслировать - и тоже найдутся те, кто поверят...

ПУТЬ К КНДР

Вот, например, глава думского комитета по спорту. Большей «деклассификации», чем его поздравление - сложно представить. Но удивительно ли это? Месяца не прошло, как депутат выступил по теме допинга: «Я положительно отношусь к тому, чтобы спортсмены с допинговым прошлым не могли занимать должности в органах власти. Обманщикам не место в нашем обществе. Пусть занимаются где-нибудь в другом месте. В Государственной думе нет места допингерам. Если ты получил призовые, квартиру, машину за победы, а потом оказалось, что ты допингер, то будь добр — верни все это».

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Знаете, что самое смешное? В комитете по спорту его прямым подчиненным является уже дважды дисквалифицированный за допинг борец Артур Таймазов. Призовые и прочее он, правда, получал от Узбекистана.

Что это, как не «профессиональная деформация»?

К счастью, сегодня подрастает новое поколение болельщиков. Которое, имея в доступе интернет - не слушают телевизор. Которые знают и Панарина, и многих других. Которые интересуются спортом, а не местом в нем государства (любого). Да, когда мы говорим о сборной страны - она, разумеется, представляет государство. Но инструментом пропаганды - не является даже тогда.

В 2019-м Россия проиграла на уровне сборных абсолютно все хоккейные соревнования. 2020-й тоже начался с поражения. И самый главный урок, который из него должен быть вынесен - в любой сборной собраны реальные люди с реальными судьбами.

А то будет недалек тот день, когда нам начнут с телеэкрана продавать фейковые новости по образцу Северной Кореи (победившей в чемпионате мира по футболу), «пипл» начнет в это верить, а потом обижаться, что его обманули.

Интересоваться надо спортом, без разницы есть в нем наши, или нет. Есть - хорошо. Нет - как, например, в НБА - ничего страшного. Спорт - это про судьбы людей, а не про «красные машины».

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