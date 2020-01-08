Блестящий дебют Шестеркина, возвращение Панарина – и «Рейнджерс» снова в гонке

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После провального турне по Канаде – три поражения кряду при неубедительной игре обоих голкиперов Лундквиста и Георгиева – «рейнджеры» вызвали из фарм-клуба Шестеркина и не прогадали. Чемпион Пхенчхана переиграл немца Грубаэура, попутно разбудив молчавшего пару матчей Панарина – 5:3 в итоге, а у Хлебушка, признанного первой звездой, гол, две передачи и полезность «плюс 3»!

Экс-вратарь СКА стал 45-м россиянином в НХЛ в этом сезоне, в том числе седьмым голкипером. Это повторение российского рекорда, когда в чемпионата-2014/15 отметились:

– Сергей Бобровский – 51 матч, 30 побед;

– Семен Варламов – 57, 28;

– Антон Худобин – 34, 8;

– Андрей Василевский – 16, 7;

– Евгений Набоков – 11, 3;

– Илья Брызгалов – 8, 1;

– Андрей Макаров – 1, 0.

Как видите, двое из них – ветераны на сходе, после того сезона Набоков и Брызгалов завершили карьеру в НХЛ, и один – шальной, Макаров больше ни единой игры в лиге не провел.

Сейчас ситуация иная. Только у Худобина и Георгиева контракты на исходе, но они наверняка останутся в НХЛ:

– Андрей Василевский (контракт до 2028 года) – 31 матч, 20 побед;

– Семен Варламов (до 2023) – 27, 15;

– Сергей Бобровский (до 2026) – 33, 15;

– Илья Самсонов (до 2021) – 16, 12;

– Антон Худобин (до 2020) – 17, 10;

– Александр Георгиев (до 2020) – 20, 10;

– Игорь Шестеркин (до 2021) – 1, 1.

И пусть мне кто-то после этого скажет, что лимиты не нужны. Спасибо огроменное Владиславу Третьяку за то, что еще во времена Суперлиги президент ФХР обложил клубы гигантскими налогами за использование вратарей-легионеров. Наши ребята наконец-то получили стимул, и отечественный хоккей обогатился сразу целым поколением корифеев важнейшего амплуа.

Давно пора то же самое сделать и в КХЛ с защитниками и нападающими. Абсолютно прав Игорь Ларионов – российские мальчишки должны играть, а не сидеть на лавках за спиной третьесортных, никому за эти деньги не нужных иноземцев и едущих в депо ветеранов. Сам-то Игорь Николаевич начинал в воскресенском «Химике», когда в Союзе и представить никто не мог, что наши клубы заполонит инохлам.

Так что, хотите, чтобы в КХЛ был хоккей, как в союзной высшей лиге, гоните всех легов взашей! Если это, конечно, не глыбы вроде Макдэвида или Пастрняка, Метьюза или Маккиннона, Кросби или Кейна. Однако после Ягра что-то никто из мегазвезд к нам не едет, а залежалый, списанный за океаном товар КХЛ не нужен. Тем более за рубли госкомпаний и бюджета. Профессиональный спорт должен кормить себя сам. А если его кормим мы, приоритет исключительно отечественному производителю. Я так считаю. Докажите, что я не прав.

Но вернемся к самой популярной в России команде НХЛ. Как признался сам Шестеркин, перед дебютом на главной арене планеты у него так дрожали руки, что стакан воды не мог выпить.

Положение вовсе грозило стать критическим, когда Шестеркин пропустил с первого же броска, а затем капитулировал еще раз – с третьего. Причем лидер «Колорадо» Маккиннон просто раздел россиянина: финтом заставил его раздвинуть щитки и издевательски легко метнул шайбу в домик.

«Медисон Сквер Гарден» погрузился в траур – 0:2 после шести с половиной минут игры без каких-либо проблесков у «Рейнджерс» в атаке. Показали скамейку хозяев. Коуч Дэвид Куинн едва слезу не пустил. Но сдержался. В первом голе дебютант все-таки был не виноват, а второй привез защитник Фокс, на своей синей линии потерявший шайбу, которую тут же подхватил Маккиннон.

Но дальше все было только хорошо. Возможно, «лавину» накрыла не столько самоуспокоенность, сколько усталость. Ведь визитом на Манхэттен денверцы завершали трехматчевый выезд в регион Большого яблока – 5:2 с «Нью-Джерси» и 0:1 накануне с «Айлендерс». Более того, я не исключаю, что Ничушкин, Задоров и Ко на равнине элементарно задохнулись, спустившись с высоты 1600 метров Скалистых гор, где они еще 3 января принимали и громили «Сент-Луис» – 7:3.

Так или иначе, но уже к 16-й минуте табло высвечивало равенство – 2:2, а инициатива перешла к «синим рубашкам». Тем более Шестеркину удались несколько ярких сейвов в меньшинстве, когда он отбился от капитана гостей Ландескуга.

Ну а во втором периоде за дело взялся, как он умеет, самый высокооплачиваемый спортсмен России. Впрочем, Панарин и в первой ответной шайбе Крайдера поучаствовал, но его передача была третьей с конца, а потому в протокол матча не вошла. Зато когда забивали Шей (3:2) и Стром (4:3),результативную атаку начинал именно Хлебушек. Ну а за 28 секунд до финальной сирены Артемий собственноручно расстрелял оставленную Грубауэром рамку. Куинн так обрадовался, что сразу захлопнул свой блокнот и расплылся в улыбке до ушей. Еще бы!

«Рейнджерс» прервали серию из трех поражений, от зоны уайлд-кард – 6 очков.

Панарин прервал серию из двух безочковых игр. Теперь у него 58 (23+35) баллов в 42 матчах при полезности «плюс 20».

Шестеркин дебютировал в «Рейнджерс» с победы, отразив 29 бросков из 32, а это больше 90 процентов – 90,6. В последние 40 лет в клубе так начинали лишь Джон Ванбисбрук, Майк Рихтер, Дан Клотье и Маккензи Скапски.

Первых двух знает весь хоккейный мир, другие двое сгинули в массовке. Каким путем пойдет воспитанник «Крыльев», сделавший имя в «Спартаке»? Что-то мне подсказывает – правильным!