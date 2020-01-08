Армия уничтожила милицию. ЦСКА взял реванш у «Динамо» - Советский спорт
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08 января 2020 20:00ХоккейДомрачев Владислав

Армия уничтожила милицию. ЦСКА взял реванш у «Динамо»

Московские армейцы, невзирая на кадровые потери, одержали волевую победу над бело-голубыми 4:1 и укрепили лидерство в Западной конференции.

Победа команды Владимира Крикунова над чемпионом перед Новым годом 3:0 не забыта. Тогда армейцев подкосили спаренные встречи. Накануне дерби красно-синие затратили слишком много сил на победу над «Магниткой».

Перед четвертым дерби «силовиков» соперники лишились лидеров – у номинальных хозяев заболели Индрашис и Чайковски, ЦСКА потерял Вея, а чуть раньше – Григоренко и Телегина.

Чайковски, Вей, Григоренко – важные фигуры спецбригад.

Но нет худа без добра. У обладателя Кубка Гагарина на первый план вышли те, от которых давно этого ждут.

Впрочем, счет открыли хозяева. Армейцы наступили на старые грабли, допустив такую же ошибку, как в предыдущем дерби. Тарасов и новичок Пулккинен все исполнили, как в старые добрые времена. Шайба от финской клюшки зашла в пустые ворота. Можно было бы предъявить претензии Окулову, бросившего на пятачке динамовца, да и вратаря Сорокина, как-то легко попавшегося на «удочку» Тарасова. Но это случай, когда надо аплодировать атаке.

После пропущенной шайбы гости активизировались, Толчинский попал в перекладину. Но до по-настоящему голевых моментов дело не доходило. Все было вокруг да около.

Уже на первой минуте второго периода Киселевич сквитал счет. Его кистевой бросок замаскировал для вратаря Бочарова вернувшийся после лечения капитан красно-синих Андронов. Экран он поставил непроницаемый.

Ключевой момент матча – удаление до конца игры за удар клюшкой защитника армейцев Науменкова. Пострадал Алексеев. Повторы не дают картины происшествия. Все произошло у лавки ЦСКА, в куче-мале. Одно лишь можно сказать: Науменков систематически парит, из игры к игре. То в свои ворота забьет, то шайбу с площадки выбросит. И это не считая множества результативных рикошетов от его коньков. Сколько же наплакались от него вратари - и не только питерские, а в основном свои.

За эти пять минут большинства динамовцы толком не напрягли Сорокина, бросив по его воротом только три раза. Кстати, такое большое численное преимущество в дерби номер один бело-голубые превратили в гол, но все-таки уступили 1:2.

Вскоре глупое удаление Пусккинена конвертировал в гол Слепышев, любящий огорчать «Динамо». А шайбой его снабдил совершивший вертикальный взлет Толчинский, сыгравший на пятачке решительно и изящно.

Шайба в раздевалку Секача, завершившего лихую контратаку с участием Шалунова и Калинина, окончательно добила хозяев.

В третьем периоде Окулов с передачи Секача, обокравшего в чужой зоне Петерссона, подвел черту дерби.

Динамовцев, накануне со скрипом обыгравших «Амур», оставили силы. Впрочем, команда Крикунова и в матче со «Спартаком» физически уступили соперникам, а победу ей принес блистательно сыгравший Бочаров. Но эту стену армейцы разрушили.

Не выдержал испытания спаренными матчами и «Спартак», уступив в овертайме «Йокериту» 2:3. Вчера красно-белые к радости более чем 11 тысяч зрителей третий раз в сезоне одолели СКА (3:1).

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