«Ключевой момент матча – пятиминутное большинство, которое мы провалили»

Вадим Шипачев, нападающий «Динамо»:

– Вторая игра подряд? Силы и свежесть у нас были. Пропустили глупые голы, поэтому и проиграли. Ключевой момент матча – это наше пятиминутное большинство, которое мы провалили. Ужасно играли. Возможность обойти СКА? Мы думаем только о конкретном матче. Кто внизу, кто вверху – посмотрим таблицу в конце регулярки. Система двух очков оставляет всем шансы на выход в плей-офф. Три игры выиграл – поднялся, проиграл три – уже внизу. Как мне новичок Пулккинен? Красавец, уже забивает. Парень мастеровитый, поможет нам.

Сергей Андронов, нападающий ЦСКА:

– Я счастлив вернуться в команду, много пропустил. Не играл – тяжелое время было. Хорошо, что все позади. Сейчас чувствую себя отлично. Поеду ли в сборную, если вызовут? Надо доказывать своей игрой, что достоин быть там. «Динамо» – мастеровитый соперник. Игры с таким оппонентом помогают быстро почувствовать хоккейный ритм. Начали мы недостаточно агрессивно, но пять минут меньшинства сплотили нас – стали катализатором игры. Отбились и сразу забросили им. Была ли мотивация после 3:0 от «Динамо» в прошлом матче? Нет, скорее мотивация после проигрыша в Уфе. Встретили ли мы игроков молодежной сборной России? Пока их не видели. Успех ли их серебро? Знаете, если смотреть на то, что золото было у них почти в руках, то обидно. Но серебро – это неплохо. Парни показали отличный уровень хоккея.

Владимир Крикунов, главный тренер «Динамо»:

– Во время пятиминутного удаления соперника, сами сломали себе игру. Ничего толкового не создали. Два броска за пять минут – разве тут можно что-то забить? Надо было сыграть тут лучше. Не смогли подняться после вчерашнего матча что ли? Но в плей-офф тоже играем по две игры подряд. Наверное, тут все же, в первую очередь, психология. Работать надо. Думал ли я о смене вратаря? Да там такие шайбы залетали, что при чем тут Бочаров! Теперь предстоит выезд. У нас из травмированных выйдут Чайковски, Индрашис и Кулемин.

Игорь Никитин, главный тренер ЦСКА:

– Хорошую игру провели сегодня. И меньшинство, и большинство проявили себя. Каждый играл на команду, поэтому заслужили эту победу. Удаление Науменкова? Не видел еще повтора того эпизода. Возвращение Андронова? Он – капитан, который нужен команде и на лавке, и в раздевалке, и на льду. Понятно, что у Сергея много пропущено, игровой тонус еще только наверстывается, непросто ему было сегодня. Но партнеры помогли – Калинин, Мамин много отрабатывали и в атаке, и в обороне.