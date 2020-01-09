Овечкин хитовал. «Вашингтон» проиграл

Достаточно сказать, что сделав дубль в предыдущем матче с «Оттавой», Ови стал стал 11-м снайпером в истории НХЛ. Он догнал финна Теему Селянне, и, судя по всему, останавливаться на этом не собирается!

«Филадельфия» не дала Ови шанса

«Вашингтон» подходил к гостевому матчу в ранге безоговорочного фаворита НХЛ. 65 очков против 61-го ближайшего преследователя «Сент-Луиса » в общей таблице. «Филадельфия» пока балансируют на грани плей-офф Восточной конференции. Тут очки нужны, как воздух. Ситуация крайне запутанная на Востоке. Но тем и интереснее! Ну а про Овечкина тоже не стоит забывать! От нашего супербомбардира ждали новых исторических свершений.

«Филли» сразу насели на ворота «столичных» и уже на 4-й минуте открыли счет. «Вашингтон» был явно обескуражен таким началом встречи, но ненадолго. Овечкин хитанул соперника в чужой зоне, и Никлас Бекстрем сравнял счет. Еще через пять минут Евгений Кузнецов отдал отличную передачу, и Якуб Врана вывел гостей вперед. «Филадельфии» это не понравилось, и под занавес первой трети она сравняла счет. Живой период получился! Под занавес же второго отрезка «Филли» и вовсе вышли вперед. Вот уж интрига, чего ждать от «Вашингтона»? Оказалось, что ничего. Овечкина прикрыли, а без него «столичным» и противопоставить оказалось сопернику нечего: 2:3.

«Виннипег» и «Торонто» выдали триллер. «Даллас» спокойно обыграл «Кингз»

«Торонто» и хозяевам из Виннипега перед очной встречей нужно было очки набирать кровь из носу! Вроде оба клуба в своих конференциях в зоне плей-офф, но одна ошибка и… Команды начали очень задорно! Уже через 5 минут обменялись заброшенными шайбами! Потом затишье, и вдруг «Виннипег» за 2 минуты до конца первого периода забил после отличной контратаки! «Торонто» с начала второй трети насел на ворота гостей и через 6 минут сравнял счет. Ненадолго - гости провели разящую контратаку и снова восстановили паритет. «Торонто», однако, проявил характер и за 13 секунд до конца основного времени перевел игру в овертайм! В серии буллитов сильнее оказался «Виннипег». Отличный триллер выдали команды: 3:4!

«Лос-Анджелес» давно расстался с Ильей Ковальчуком, но ситуация не особо изменилась. Пока Кови набирает очки в «Монреале», «Короли» наглухо застряли на последнем месте в Западной конференции. «Даллас», у которого давно проснулся Александр Радулов, резво попер вверх, но пока стабильности не хватает. Всего два очка от девятого места, то есть так можно вполне оказаться вне плей-офф. Техасцы явно ехали за победой над аутсайдером. Но, как оказалось, не на того напали! Хозяева уже на второй минуте открыли счет усилиями Анже Копитара. После началась осторожная игра. Обе команды не сильно лезли вперед. В конце концов «Далласу» это надоело и в течение одной минуты второго периода гости забили две шайбы! После снова команды начали осторожничать. Матч в итоге так и закончился 1:2.