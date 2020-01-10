Русский банкет в Нью-Йорке продолжается: Шестеркин – 46 спасений, Панарин – 61-е очко

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Сперва обязательная программа.

Вот так буднично уралец побил клубный рекорд некоего Гретцки – не путать с участником Матча звезд КХЛ от минского «Динамо»! Того звали Уэйн и 23 года назад в сезон дебюта на Бродвее в 43 матчах набрал 59 (16+43) балла. У нашего Хлебушка на такой же дистанции на пару пунктов поболе.

Попутно Артемий стал четвертым игроком в летописи «рейнджеров», кто набрал три+ очка в трех домашних играх подряд. Во времена мезозойской эры это удалось Франку Буше (1929/30), Биллу Куку (1929/30), Энди Батгейту (1957/58, 1961/62).

Наш дебютант-воротчик отразил 46 из 49 дьявольских бросков. Это третий результат за всю историю Синих рубашек для новичков – впереди легендарный Майк Рихтер (59) и подвисший в «Рейнджерс» Александр Георгиев (55). У него истекает контракт новичка. Однако я отказываюсь верить, что воротилы Манхэттена выкинут на трансферный рынок россиянина, а не жутко переоцененного Лундквиста. Выкупите вы в конце концов контракт шведского ветерана, тем более в следующем сезоне он завершается. Заодно слегка платежную ведомость разгрузите, потому что…

…На многомиллионный договор теперь претендует защитник Дианджело. Вот кто с его хет-триком и пятью очками за вечер заставил по-настоящему стряхнуть пыль с клубных бухгалтерских книг. Никто из защитников – повторяю, никто! – не набирал в «Рейнджерс» за один матч столько очков, кроме Брайан Литча! Американская глыба это сделал дважды (в 1989-м и 1995-м), но без фокуса со шляпой! Последний раз достал оттуда зайца бойкий финский бегунок Рейо Руотсалайнен в 1982 году.

Но что мы наблюдаем в платежном листке 24-летнего американца? Не может быть! По действующему однолетнему контракту он и миллиона не получает – 925 тысяч. Зато у его невзрачных коллег по амплуа Марка Стаала – 5,7 млн, Брендана Смита – 4,35 млн. Вплоть до 2021 года! Какой безумец подмахнул эти сумасшедшие ангажементы?! Неужели и их контракты придется выкупать? И сколько, глядя на эти безумные цифры, потребует будущим летом Дианджело?!

Но перейдем к произвольной части нашего выступления.

Конечно, 46 сейвов москвича - это прекрасно. Но 49 допущенных в створ бросков от глубокого аутсайдера чемпионата – это приговор обороне ньюйоркцев. Просто у «Нью-Джерси» забивать некому – после расставания с Холлом одна серость осталась, а тут еще и Хьюз игру пропустил. Будь на той стороне Пастрняк или Кучеров со свитой, Шестеркин вряд ли удержал «Рейнджерс» в игре.

Все три гола гости забили с пятака. Как это возможно? А сколько Игорь еще парировал выпадов с этой убойной дистанции! Где, спрашивается, были оборонцы хозяев? Известно где – они попросту не успевали накрыть нападающих либо теряли позицию.

А что сотворил на 29-й минуте самый высокооплачиваемый деф команды Труба (8 млн долларов до 2026 года), вообще уму непостижимо! По крайней мере я такого не видел никогда.

Счет 3:2 в пользу Нью-Йорка. Гусев отдает под бросок Сиверсону. В это время на пятаке борются Труба и Коулман. Шайба попадает в последнего. Но оба ее не видят. Защитник случайно ногой отправляет шайбу в сторону ворот, в этот момент толкая форварда на штангу. Ворота сдвигаются, и вроде как шайба линию ворот не пересекает. Однако судьи отправляются изучать видео и… фиксируют взятие ворот! 3:3.

Оказывается, по новым правилам шайба в подобной ситуации не обязательно должна пересечь ленточку. Если до того ворота были сдвинуты по инициативе обороняющихся, это все равно гол. По аналогии с фолом на нападающем, который оказывается перед пустой рамкой, когда снимают на последних минутах вратаря. Гол засчитывают, если даже шайба не побывала в воротах.

Словом, поздравим, разумеется, Хлебушка и Шести с очередными индивидуальными достижениями. Однако с такой обороной им придется весной заканчивать сезона не в Кубке Стэнли, а на чемпионате мира в Цюрихе.

Тоже вариант. Учитывая, что в России в спорте нет ничего популярнее ЧМ по хоккею. В топ-15 телетрансляций ушедшего года, кроме всяких дебильных ток-шоу и сериалов, вошел только матч с США в Братиславе. Футболисты, биатлонисты, фигуристы – до лучших дней! Недаром Первый канал умыкнул у Матч ТВ полуфинал и финал молодежного ЧМ-2020. На главной кнопке знают, что народу нужно!