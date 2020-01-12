СКА выручили Подколзин и Ко. Питерцы в четвертый раз одолели «Динамо»

Провал «Ак Барса», четвертая подряд победа СКА над московским «Динамо», клубный рекорд ветерана бело-голубых Максима Афиногенова, лидерство в снайперской гонке Кирилла Капризова и камбэк «Автомобилиста».

ТОРМОЖЕНИЕ «БАРСОВ»

Еще в до зимнего перерыва «Ак Барс» ставили в пример. Игрой команды Дмитрия Квартальнова восхищались. Она лидировала не только в Восточной конференции, но и обшей таблице, ни разу не потерпев два поражения подряд. Правда, немного напряг обмен любимца казанских болельщиков Владимира Ткачева в Ярославль. Впрочем, тренеры не враги себе. Видимо, главкому «Ак Барса» нужнее «силовик» Степан Санников, с которым он знаком по совместной работе в Новосибирске. Тем более что этого форварда ценил сам Олег Знарок, возглавляя сборную, даже пригласил на домашний ЧМ-2016. Быть Санникову олимпийским чемпионом, если бы перешел в СКА, однако не срослось.

Даже три серийных неудачи команды Квартальнова в двадцатых числах декабря не испортили впечатления. Однако суммарные 2:9 в двух последних матчах не только лишили ее лидерства в регулярном чемпионате, но и озадачили. Вину за домашнее поражение 1:4 от рвущегося в плей-офф «Торпедо» наставник «барсов» свалил на вратаря-рекордсмена Тимура Билялова, сразу засобиравшегося в НХЛ.

В воскресенье во Владивостоке они проиграли с еще большим разрывом – 1:5. Встречу начинал швед Адам Рейдеборн, но после двух быстро пропущенных шайб уступил ворота свежеиспеченному вице-чемпиону мира среди молодежи Амиру Мифтахову.

На лавку шведа отправил 22-летний форвард Никита Коростелев, вернувшийся из-за океана в… ЦСКА, а в декабре перешедший в «Адмирал», так и не дебютировав в чемпионской команде. Красоте его гола могли бы позавидовать Никита Гусев, Павел Дацюк, Кирилл Капризов, да и сама Легенда №17 Валерий Харламов. Новичок «моряков» на правом фланге изящно разобрался с двумя защитниками, а завершающий бросок исполнил из-под ноги. «Лакросс»-гол отдыхает, который чисто технически куда проще.

Мифтахов пропустил трижды. Видно, его подкосил проигранный канадцам финал МЧМ-2020.

В минусах закончили матч другие молодые вице-чемпионы мира Дмитрий Воронков и Даниил Журавлев.

«Ак Барс» уступил общее лидерство ЦСКА, что, впрочем, ожидаемо. «Адмирал» же вплотную приблизился к зоне плей-офф. «Моряки» всего на одно очко отстают от китайских «драконов», которые в свою очередь впереди соперников на три матча.

АФИНОГЕНОВ ПЕРЕПИСАЛ КЛУБНЫЙ РЕКОРД

Притормозили на турнирной дистанции не только казанские «барсы», но и питерские армейцы. Их теннисный разгром (0:6) в Хельсинки немало озадачил. Еще больше удивило поражение в Москве от «Спартака» (1:3), третье в этом сезоне от красно-белых.

В результате команда Алексея Кудашова пропустила вперед и московских динамовцев, и «шутов».

Не проиграй финны второй из спаренных матчей с «Северсталью» в Таллинне (2:5), быть им в лидерах дивизиона Боброва. Но «сталевары» показали в столице Эстонии свою лучшую игру и абсолютно заслуженно забрали у одного из лидеров два очка.

С командой Владимира Крикунова дружина Кудашова разбирается как-то легко. Видно, еще жива обида последнего за то, что динамовский тренер отцепил Алексея от команды в разгар локаутного сезона-2004/05. Кудашов продолжил карьеру в ЦСКА, даже со сборной декабрьский международный турнир выиграл, но «Динамо» завоевало золотые медали, красно-синие же не попали в плей-офф.

До воскресного матча СКА трижды переиграл бело-голубых. Во встрече номер четыре на лед вышли четверо «молодогвардейцев» – защитник Данила Галенюк, нападающие Иван Морозов, Кирилл Марченко и Василий Подколзин.

Тренер молодежной сборной Игорь Ларионов после поражения в финале от канадцев в сердцах заявил, что Галенюк выходит в своем клубе, боясь ошибиться. Зато не боится парить сборник Игорь Ожиганов. Именно его зевок позволил 40-летнему Максиму Афиногенову выйти один на один с вратарем Магнусом Хелльбергом и, как в лучшие годы, развести голкипера-гренадера и шайбу по разным углам.

Этот гол стал рекордным для «Динамо» – самым возрастным в богатой истории клуба. Прежний, кстати, принадлежал… Кудашову, забивавшему 17 ноября 2011 года.

Порыв ветеранов поддержал в Москве Александр Попов, которому 40 исполнится в последний день лета. Он в первом периоде поразил ворота «Автомобилиста». Мог Сан Саныч оформить дубль, однако оказавшись перед сиреной на второй перерыв прямо перед воротами, начал искать партнеров. Зачем?

В свое время наставник «Авангарда» Раймо Сумманен, страдавший психическим расстройством, требовал остановить набравший ход на взлетной полосе чартер с командой, чтобы высадить заслуженного ветерана. «У тебя нет бросков», – кричал финн. На что Попов ответил, что, мол, он отдавал шайбу партнерам, находившимся в более выгодной позиции. Эту историю недавно поведал в интервью бывший одноклубник Попова Николай Лемтюгов.

Разумеется, это не метод лучшего тренера КХЛ в прошлом сезоне Игоря Никитина, который работал с Сан Сынычем в «Авангарде».

Счет к тому моменту на «ЦСКА Арене» был равный – 2:2. Чемпионы, забросив в самом начале две шайбы, позволили гостям всего за 21 секунду второго период сквитать результат. Испортив 300-й, юбилейный, матч в КХЛ вратарю красно-синих и сборной Илье Сорокину.

Еще сильнее огорчил самого ценного игрока плей-офф-2019 Дэн Секстон, реализовавший единственный буллит в серии. Неслыханное дело: ЦСКА для победы не хватило форы в два гола.

Единственное утешение для чемпионов – 22-й гол Капризова, единолично возглавившего снайперскую гонку чемпионата. Пять заброшенных шайб в пяти матчах после Нового года – главный голеадор прошлого сезона набрал приличный темп.

ДЮЖИНА ЗУБА

Но вернемся в Санкт-Петербург. Гол Афиногенова мог стать победным, но не стал. Ответный – организовали молодые. Они устроили в динамовской площади ворот кучу-малу, в которую ринулся опытный Ожиганов. Копали, копали и выкопали! Шайбу с мясом затолкали в сетку. Подколзин победно вскинул руки. Неужели его надо поздравлять с почином в КХЛ? Нет, автором гола объявили Ожиганова.

Динамовская лавка взяла запрос на помеху вратарю. Игроки буравили взглядами планшет, показывая картинку Крикунову. На решение «военной комнаты» гости отреагировали саркастической улыбкой.

Незадолго до сирены вице-чемпионы мира едва не организовали еще один такой гол. Динамовцы отбились, а настырного Подколзина же едва не закатал в лед защитник Егор Зайцев.

В Питере решили не доводить дело до буллитов. На второй минуте овертайма шайба нашла путь в ворота Ивана Бочарова по замысловатой траектории: клюшка Артема Зуба – штанга – пятая очка голкипера.

Питерский защитник, олимпийский чемпион отличился в 12-й (!) раз. Он – главный снайпер команды, богатой на форвардов-голеадоров.

– Как оцените игру молодых? – спросили после финальной сирены Кудашова.

– Нормально сыграли. Только не надо их хвалить слишком сильно.

То же самое сказал мне главный тренер СКА и сборной после премьеры в КХЛ 17-летнего вратаря Ярослава Аскарова. Мы же засыпали юниора восторженными оценками. Чем закончилось дело в Остраве – напоминать не надо.