Даешь Панарину звание почетного гражданина Нью-Йорка…

В это невозможно поверить! Игрок команды, занимающей 21-е место в чемпионате и только мечтающей о плей-офф, в девяти играх заколачивает 22 (6+16) очка, повторяет рекорд клуба 59-летней давности, выходит на третье место среди бомбардиров, а самое главное – имеет лучшую полезность среди всех форвардов НХЛ «плюс 23».

ВЕХИ БОЛЬШОГО ПУТИ

Начнем, как положено, с обязательной программы. Заработав в матче с «Айлендерс» (6:2) 5 (2+3) очков и полезность «плюс 4», Артемий Панарин…

- повторил личный рекорд, установленный еще в «Коламбусе» 8 декабря 2017 года в матче с «Нью-Джерси» (5:3), но тогда Хлебушек ограничился только передачами;

- повторил рекорд «Рейнджерс», установленный в 1961 году, когда в четырех домашних играх кряду с 8 по 19 ноября Энди Батгейт набирал 3+ очка; однако по сумме баллов россиянин обошел канадца – 14 (5+9) против 13 (4+9), о чем почему-то пресс-служба НХЛ умолчала;

- стал вторым игроком «Рейнджерс» за последние 40 сезонов, кто выбил 65+ очков за 45 матчей; в чемпионате-2005/06 это сделал Яромир Ягр;

- с 67 (26+41) очками впервые в сезоне поднялся в топ-3 бомбардиров, уступая лишь дуэту киллеров из «Эдмонтона» - Коннору Макдэвиду (25+46=71) и Леону Драйзайтлю (25+45=70); но у Панарина на два матча меньше, при этом у обоих «нефтяников» отрицательная полезность: у немца – аж «минус 15»;

- стал единоличным лидером по полезности среди нападающих – «плюс 23», у бостонцев Бреда Маршана – «плюс 19», Давида Крейчи – «плюс 18»; впереди уральца лишь три защитника: Дуги Хемилтон («Каролина») – «плюс 30», Райан Грейвз («Колорадо») – «плюс 29», Джейккоб Славин («Каролина») – «плюс 26».

- в качестве командного бонуса помог «рейнджерам» в пяти подряд домашних встречах забивать по 5+ голов – 5:1 с «Анахаймом», 5:3 с «Каролиной», 5:3 с «Колорадо», 6:3 с «Нью-Джерси», 6:2 с «Айлендерс».

Все для тебя, Большое яблоко! Вот потому я и призываю мэра Нью-Йорка задуматься о поощрении простого русского парня из Коркина.

И ЭТО ВСЕ О НЕМ

Но послушаем, что говорят о нашем герое иностранцы.

Дэвид Куинн, тренер «Рейнджерс»:

- Время от времени он поднимается на новый уровень, что Панарин снова сделал в этот вечер. Мы говорили об этом, когда летом заключали с ним семилетний контракт: с этим форвардом все партнеры становятся чуть лучше, вытаскивают из себя больше, чем могли представить, при этом чувствуют себя спокойнее и увереннее. Но, я думаю, Артемий дал команде много больше этого.

Барри Троц, тренер «Айлендерс»:

- Он набрал пять очков, а мог – и восемь, шансов хватало. Мы просто не смогли ничего ему противопоставить.

Мика Зибанежад, центрфорвард «Рейнджерс»:

- Я, конечно, знал, что этот парень реально хорошо. Но что настолько…

Адам Фокс, защитник «Рейнджерс»:

- Он просто очень редко берет выходной. Вы же видите, каким мастерством обладает. И знаете, даже когда не забивает сам, все равно что-то создает. А еще сильно недооценивают то, как он действует при обороне, как перехватывает и выводит шайбу из зоны защиты.

Джейкоб Труба, защитник «Рейнджерс»:

- Больше всего меня впечатляет, что он не рискует напрасно и не чурается защитных обязанностей, при этом мне есть с кем сравнивать - я играл со многими высококлассными нападающими. Мало того, что Панарин набирает массу очков, он также - очень хороший форвард оборонительного плана. Это делает уровень его результативности еще более впечатляющим.

ГЕОРГИЕВ ПРОТИВ ЛУНДКВИСТА

Но перейдем к произвольной программе. Вообще-то этот матч все с особым нетерпением ждали отнюдь не по причине вероятных новых подвигов Хлебушка.

«Рейнджерс» угодили в невероятную ситуацию для НХЛ. После отличного дебюта Игоря Шестеркина – две победы в двух матчах в основном составе скопилось сразу три здоровых вратаря. Явный перебор – третий безусловно лишний.

От кого избавляться? По мне, так тут и думать не надо: разумеется, от ветерана Лундквиста. Но кому нужен нестабильный 37-летний швед с зарплатой 8,5 млн в сезон до 2021 года! Тем более что в его контракте есть запрет на любые перемещения. Клубу остается разве что выкупить договор. Это сложный путь. Куда проще попытаться кого-то выменять на 23-летнего Георгиева, у которого завершается контракт новичка. Тем же соседям из Нью-Джерси Александр очень бы пригодился.

Дэвид Куинн заранее объявил, что на поединок с «Айлендерс» в старте выйдет Георгиев, а затем все руководители ньюйоркцев соберутся и решат, как рубить этот вратарский Гордиев узел. Выбор был легко объясним. Это было первое из четырех нью-йоркских дерби сезона, а в прошлом чемпионате Георгиев именно в битвах против «островитян» зарекомендовал себя блестяще – в трех играх отразил 96,7 процента бросков, пропуская в среднем за игру 0,87 шайбы.

Не сплоховал Александр и на сей раз, хотя Эберле распечатал его уже на 18-й секунде. Но затем шайба влетали только в ворота Варламова, пока при счете 6:1 Семена не заменили на Грайсса. В итоге Георгиев отразил 32 из 34 бросков гостей, чем еще более обострил вратарскую проблему «Рейнджерс». Расставаться с таким голкипером, понятно, совершенно не хочется.

Судя по всему, решающим экзаменом для всех станет следующий тур, в котором 17 января Синие рубашки встречаются с… «Айлендерс», но уже в гостях. Куинн признал, что есть большое искушение опять выставить в старте Георгиева, однако решение еще не принято.

КТО ОТОМСТИТ ДЖОНСТОНУ?

В любом случае в пятницу на Лонг-Айленде будет чрезвычайно жарко. И речь опять же не о вероятных будущих свершениях первой звезды прошедшего дня НХЛ. Второй, к слову, удостоили Александра Овечкина. Все в предвкушении продолжения бойцовских баталий.

В «Медисон Сквер Гарден» уже на 3-й минуте перед вбрасыванием в средней зоне умудрились подраться Хейли и Джонстон, а затем, спустя десяток – другой секунд, Смит и Мартин. Если первые двое ограничились пятиминутным штрафом, то вторая парочка тут же была отправлена в раздевалку до конца игры – так наказывают буянов, устроивших вторую рукопашную в одну паузу.

Отвага Хейли и Смита завела зал и партнеров - к 51-й минуте хозяева перевернули 0:1 в 6:1. Однако «островитяне» и не думали сдаваться. Нельсон на полном ходу въехал в лидера «Рейнджерс» Зибанежада – у того даже шлем слетел. Мгновенно на «айлендера» накинулись Крайдер и Дианджело. К несчастью последнего, на льду в этот момент находился громила Джонстон – и он, особо не напрягаясь, отмутузил американца, как Тузик грелку. Его достойный оппонент Хейли, к сожалению для хозяев, сидел на скамье запасных. Однако когда там его выхватила телекамера, по выражению лица тафгая «Рейнджерс» было ясно – пометку в своей записной книжке будущих жертв он сделал.

Так что, ждем продолжения царского во всех отношениях банкета в пятницу в 3 утра по московскому времени в «Нассау Колизеуме», легендарном доме «Нью-Йорк Айлендерс».